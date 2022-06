Suomalaisrokkari Michael Monroe sai rockmuusikko Alice Cooperilta lahjan kesken esityksen.

Rockmuusikko Michael Monroe, 60, vietti perjantaina 17. kesäkuuta syntymäpäiviään. Legendaarinen rockmuusikko Alice Cooper, 74, onnitteli suomalaista tähteä näyttävästi.

Monroe oli yhtyeensä kanssa esiintynyt Saksan Zwickaussa, kun myöhemmin esiintynyt Cooper pyysi Monroen lavalle esittämään kanssaan kappaleen School’s Out.

Yhdysvaltalaisrokkari ojensi Monroelle miekan, jolla tämä sai poksauttaa lavalla olleet glitterillä ja höyhenillä täytetyt ilmapallot. Monroe kertoo koskettavasta hetkestä omalla Instagram-tilillään.

– Sitten minulle tuotiin synttärikakku ja hän (Cooper) lauloi onnittelulaulun yhdessä yleisön kanssa, Monroe kirjoittaa.

Hän julkaisi hetkestä tilillään myös kuvan, jossa hän on silmin nähden iloinen yllätyksestä.

Suomalaisrokkari muistelee myös, kuinka hän nuorena fanitti suuresti Cooperia ja tämän musiikkia.

– 50 vuotta sitten 10-vuotiaana Alice Cooperin fanina en osannut edes unelmoida tämän olevan mahdollista.

– Elämä on ihmeellistä ja mahtavaa. Kiitos Alice, Monroe iloitsee.

Monroe ja Cooper ovat hyviä ystäviä ja kaksikko on tuntenut toisensa jo 1980-luvulta lähtien. Cooper on myös kertonut olevansa Hanoi Rocks -fani.

– Olen aina ajatellut, että bändit heijastavat sitä, millainen maa on. Hanoi Rocks oli yksi siisteimmistä bändeistä ikinä. Paljon tyyliä ja tosi hyvää hard rockia. Suomi on mielestäni siisti maa, ja täällä yleisö on rock, Cooper on sanonut IS:lle.

Kuusikymppinen Monroe on kertonut IS:lle olevansa tyytyväinen elämään, jonka hän on rakentanut.

– Olen onnellinen. Pystyn elämään tekemällä sitä, mitä rakastan ja olemaan luova. Olen ollut uskollinen vakaumukselleni, en ole fuskannut, Monroe on sanonut.

Rocktähti Michael Monroe kertoo olevansa tyytyväinen elämäänsä.

Hän on kertonut uuden ikäluvun tuntuvan hyvältä.

– Olen utelias näkemään, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Toivottavasti saan elää pitkään ja terveenä. Äitikin on jo 85-vuotias, joten siihen on ehkä ihan hyvät mahdollisuudet.