Video: Johnny Depp saapui Tampereelle – jakoi halauksia faneille!

Innokkaat fanit pääsivät juttelemaan Johnny Deppin kanssa Tampereella.

Näyttelijä-muusikko Johnny Depp ja kitaravirtuoosi Jeff Beck kokoonpanoineen saapuivat Tampereelle maanantaina 20. kesäkuuta.

Deppin yksityiskone laskeutui Tampere-Pirkkalan lentoasemalle klo 15 jälkeen ja siirtyi siitä Tampere-talolle, jossa innokkaat fanit olivat paikalla vastaanottamassa tähteä.

Johnny Depp jakoi faneilleen nimikirjoituksia ja halauksia.

Paikalla olleet saivat myös ainutlaatuisen yllätyksen, kun Depp saapui tervehtimään heitä henkilökohtaisesti. Tummaan hattuun ja aurinkolaseihin sonnustautunut tähti jakoi faneille nimikirjoituksia ja jopa halauksia.

Eräs fani ojensi Deppille itse tekemänsä korun, jonka hän sitoi miehen käsivarteen. Sen jälkeen Depp antoi fanilleen ison halauksen, mikä sai tämän selkeästi liikuttumaan.

Fanien joukossa olivat Anu ja Elina Mutikainen ja Henna Kankare. Mutikaisten siskoilla ei ollut lippua illan Tampereen keikalle, mutta he tulivat Tampere-talon takaovelle nähdäkseen Deppin. Kankareella on myös lippu illan konserttiin.

Elina Mutikainen, Anu Mutikainen ja Henna Kankare odottivat Deppin saapumista kolmen tunnin ajan.

Naiset olivat odottaneet Deppin saapumista kolmen tunnin ajan ja he olivat innoissaan idolinsa saapumista paikalle.

– Järjestyksenvalvoja totesi meille, että Johnny saattaisi tulla juttelemaan.

Naiset kertovat, että he arvostavat Johnny Deppiä näyttelijänä, mutta myös ihmisenä. Faneja he ovat olleet Pirates Of the Caribbean -elokuvista lähtien, mutta vanhakin tuotanto on katsottu. Naisia Deppin saapuminen paikalle jännitti.

– Vatsassa kiertää jo, naiset kertoivat juuri ennen Deppin saapumista paikalle.

Andy sai Johnny Deppin nimikirjoituksen käteensä.

Tampereella vuoden asunut Andy oli myös hurmioissaan Deppin tapaamisesta.

– En ole koskaan ajatellut ottavani tatuointia, mutta tällaisen voisin käteeni ottaa, Andy toteaa ja näyttää Deppin hänelle käteen piirtämää nimikirjoitusta.

Andy oli Tampere-talon takana jo eilen katsomassa, olisiko Deppin saapumisesta paikalle jotain viitteitä. Andy on Deppin kova fani, mutta sai vasta eilen illalla tietää näyttelijän saapumisesta Tampereelle.

– Sehän on tietenkin maailman suurin tähti, Andy toteaa iloisena.

Andy oli seurannut Deppin ja Amber Heardin oikeudenkäyntiä, ja hän kertoi, että oikeudenkäynti antoi Deppistä positiivisemman kuvan.

– Näki, millainen hän on ihmisenä, Andy kertoo.

– Nyt on onnellinen olo", Andy tiivistää tunnelmiaan.

Depp esiintyy yhdessä Jeff Beckin kokoonpanon kanssa Tampere-talossa klo 19 alkaen.

Depp ja Beck kokoonpanoineen esiintyivät Suomessa aiemmin sunnuntaina Helsingin Kaisaniemen puistossa.

Johnny Depp esiintyi Jeff Beckin kokoonpanon kanssa 19. kesäkuuta Helsingin Kaisaniemessä.

Paikalla oli suuri määrä faneja, joista osa oli kerääntynyt myös tapahtuman porttien ulkopuolelle kuuntelemaan. Innokkaimmat olivat yöpyneet edellisenä yönä teltassa Kaisaniemen puistossa varmistaakseen paikat eturivistä.