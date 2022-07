Natalia Salmela, 34, osti talon, josta kaikki varoittelivat – näin paljon maksoi jättiremontti, joka muutti 70-luvun rakennuksen uniikiksi perhekodiksi

Somevaikuttaja Natalia Salmela osti talon, jollaisia moni muu hyljeksii. Siitä tuli hänelle unelmien koti kuuden kuukauden rutistuksen ja 100 000 euron remontin jälkeen.

Laatikkomainen, ruskeatiilinen paritalo kesäkuisessa auringossa tuo mieleen isovanhempieni kodin, joka rakennettiin maakuntakaupungin taajamaan 1970-luvulla. Tumma tiiliverhoilu ja tasakatto ovat tuttu näky myös monille muille suomalaisille, sillä vastaavia taloja rakennettiin suurten ikäluokkien asunnoiksi noin 50 vuotta sitten. Niissä oli isot ikkunat, tilaa lapsiperheelle ja niihin muutettiin mukavamman arjen perässä.

Nyt edessäni seisova talo sijaitsee Helsingin Marjaniemen arvoalueella aivan meren tuntumassa. Se on juuri remontoitu perinpohjaisesti ja trendikkäästi ja edustaa 1970-luvun rakennusten uutta tulemista. Talossa asuu yksi Suomen kovapalkkaisimmista somevaikuttajista, Natalia Salmela, 34, jolle juuri 1970-luvun arkkitehtuuri ja tyyli olivat itsestäänselvyyksiä uutta kotia etsittäessä.

– Se estetiikka on taas trendikästä ja kiehtoo minua. Talon tyyli, sisustus ja pintamateriaalit ovat minulle tosi tärkeitä, koska en ikinä voisi asua sellaisessa modernissa ja valkoisessa kodissa, mistä valtaosa suomalaisista haaveilee, Salmela sanoo.

Talon sisäpuolella värimaailma on kaukana valkoisesta: on vihreää seinää, räiskyvän oranssia keittiötä ja tummaa parkettia. Makuuhuoneiden lattiat ovat ruskeaa kaakelilaattaa ja niiden seinät on vuorattu rohkeilla viidakkotapeteilla. Vaikka värit ja materiaalit ovat kuin suoraan 70-luvulta, on asunto raikas ja houkutteleva.

– Moderni rakentaminen ei kiehdo minua ollenkaan, koska se on jotenkin persoonatonta ja tylsää. Tämä on enemmän minua, Salmela selostaa.

Natalia Salmela sai uuden talonsa ansiosta oman, sisäpuolelta lukittavan makuuhuoneen, johon hän voi paeta perhearkea.

Vuonna 1971 valmistunut paritalo täytti kaikki Salmelan haaveet ja hän päätti ostaa sen ja aloittaa mittavan remontin.

Bloggaajana, Satokausikalenterin toimitusjohtajana ja somealan moniosaajana tunnettu Salmela kävi aluksi katsomassa uutta kotiaan salaa puolisoltaan Jontte Heinolta. Heino pääsi mukaan vasta kolmanteen näyttöön, mutta ostopäätös oli oikeastaan tehty jo ennen sitä.

Tärkein kriteeri talossa oli se, että sinne oli mahdollista toteuttaa makuuhuone jokaiselle perheen neljälle jäsenelle: Salmelalle, Heinolle, heidän pian 2-vuotiaalle Benkku-pojalleen ja Heinon 4-vuotiaalle esikoistyttärelle.

– Olen niin herkkäuninen, etten saa nukuttua, jos joku kuorsaa tai pyörii vieressä. Tämä talo oli täydellinen, koska sain oman sisäpuolelta lukittavan makuuhuoneeni ja Jontte sen vierestä oman huoneensa. Olemme parempia ihmisiä, kun saamme nukuttua kunnolla, Salmela sanoo.

Ennen kauppoja Salmela teetätti taloon perusteellisen kuntotarkastuksen. Häntä ei huolestuttanut parjattu 70-luvun rakennustekniikka, mutta hän halusi olla tietoinen mahdollisista ongelmista etukäteen.

– En pelännyt niitä paljon puhuttuja ”riskirakenteita” ja ”valesokkeleita”, mutta oli tärkeää selvittää, millaisen remontin talo tarvitsee.

Kun kaikki vaikutti olevan kunnossa, ostivat Salmela ja Heino talon puoliksi ja aloittivat valtavan remontin.

Remontin aikana talossa uusittiin käytännössä kaikki ulkoverhoilua lukuun ottamatta: lattiat ja sisäseinät purettiin, eristeet ja koolaukset vaihdettiin ja märkätilojen laatat piikattiin pois uusien, nykypäivän standardit täyttävien vesieristeiden tieltä. Talon alakerran uima-allas muutettiin kahdeksi lastenhuoneeksi ja varastotilaksi. Sauna paneloitiin, vaatehuoneen alta löytyvä viinikellari kunnostettiin ja pihalle kasattiin valmiista elementeistä kaksi terassia. Lopuksi tehtiin vielä putkiremontti sukittamalla ja kunnostettiin pihaa.

Remonttiin meni puoli vuotta ja sen toteuttivat Salmela, hänen isänsä ja puolisonsa. Ulkopuolista apua hankittiin vain putki- ja sähkötöihin sekä trampoliinin kasaamiseen, joka osoittautui hermoja raastavaksi hommaksi.

– Isäni nukkui yhdessä makuuhuoneista eristelevyistä tehdyn sängyn päällä kuukausitolkulla. Hän oli täällä joka päivä sunnuntaista torstaihin ja teki valtavan määrän duunia.

– Kun remontti oli valmis, hän lähti renkaat vinkuen pihasta, heitti varmaan autossa yläfemmat itsensä kanssa ja mietti, ettei tule enää ikinä takaisin, Salmela kertoo nauraen.

Koko keittiö purettiin pois uuden, mittatilauksena toteutetun tammikeittiön alta. Salmela halusi panostaa siihen, sillä se on hänelle myös työväline.

Takkahuone purkutöiden alla.

Salmelan isä on työskennellyt koko ikänsä rakennusalalla. Salmela syntyi Neuvostoliiton aikaisessa Virossa venäjänkieliseen perheeseen, ja he muuttivat Suomeen 1990-luvun puolivälissä. Suomessa isä jatkoi rakennustöitä ja lupasi lukioikäiselle Salmelalle, että jos tytär onnistuisi joskus säästämään käsirahan omaan asuntoonsa, tulisi isä remontoimaan sen hänen mieleisekseen.

Isän epäonneksi – tai onneksi – Salmelasta tuli parikymppisenä asuntosijoittaja.

– Otin faijan lupauksen kauhean kirjaimellisesti ja aina kahden vuoden välein soitan hänelle, että nyt pitäisi taas rempata yksi asunto. Olemme remontoineet kahdeksassa vuodessa viisi asuntoa.

Isän ja tyttären yhteiset remonttiprojektit alkoivat Salmelan vuonna 2014 ostamasta kaksiosta Helsingin Lauttasaaresta. Sitten oli vuorossa yksiö Herttoniemessä ja myöhemmin raakavalmiina ostetut 130- ja 70-neliöiset loft-asunnot uudelta Kruunuvuorenrannan asuinalueelta.

– Tavallaan nälkä on kasvanut syödessä ja nyt oli vuorossa tällainen 190-neliöinen talo. Sanoin faijalle vain, että anteeksi. Olen vähän odottanut, että milloin hän ei enää vastaa puheluihini.

Marraskuussa 2021 Salmela remontin keskellä.

Massiivisessa kaksikerroksisen talon remontissa kaikilla oli omat roolinsa. Salmelan isä vastasi rakennustöistä ja hänen puolisonsa toimi logistiikkavastaavana ja kuskasi materiaaleja ja yli 80 kuutiota jätettä edestakaisin. Salmela itse suunnitteli sisustuksen ja materiaalit ja teki 12-tuntisia päiviä työmaalla isänsä apuna. Hän kaakeloi, paneloi, tapetoi, maalasi ja teki kaikkea, missä työjäljestä tarkka isä antoi auttaa.

– Ensimmäistä kertaa ikinä faija antoi mun käyttää pöytäsirkkeliä eli jiirisahaa, kun paneloimme kattoja. Hän huokaisi syvään ja sanoi, että no tule nyt tänne sitten, mutta kun hän näki mitä tein, ei hän ollut tyytyväinen lopputulokseen ja halusi tehdä kaiken itse.

Salmelan remontin budjetti oli 150 000 euroa, mutta lopulta rahaa menikin roimasti vähemmän, vain 100 000 euroa. Suurin syy siihen oli itse tekeminen.

– Oikeasti tämä olisi ollut noin 200 000 euron remontti, jos kaiken olisi teetättänyt ulkopuolisilla.

Itse talo maksoi hieman yli puoli miljoonaa ja sen neliöhinnaksi tuli noin 2 800 euroa. Helsingin ja varsinkin Marjaniemen mittapuulla se on todella vähän. Salmela arvelee, että remontin myötä talon hinta on pompannut ylöspäin ja hän suunnittelee teettävänsä siitä pian uuden hinta-arvion.

Suurin kuluerä Salmelan remontissa oli talon uniikki tammikeittiö, jonka hän tilasi tutulta puusepältä Juhan Mikoselta mittatilaustyönä.

– Vastaavat puusepän tekemät täyspuiset keittiöt maksavat kaikkea 30–50 tuhannen väliltä. Halusin panostaa keittiöön, koska se on minulle myös työväline. Teen paljon ruokaa ja mieheni on intohimoinen kotikokki.

Toinen iso kuluerä oli sormipaneeli, jota talossa on peräti 150 neliötä.

– Sitä on kilometritolkulla, koska täällä on vuorattu sillä koko yläkerta eli sadan neliön sisäkatto ja alhaalla osa sisätiloista ja koko sauna.

– Sen laittaminen oli hidasta, kallista ja aikaa vievää. Faija kiroili, kun hän asensi sitä. Hän ei varmaan enää ikinä koske sormipaneeliin.

Itse rakennusmateriaalit, kuten sementti, eristeet, ruuvit ja puutavara nielivät noin 20 000 euroa. Saman verran upposi designhuonekaluihin.

– Ehkä 10 000 euroa meni pelkkiin tuoleihin. Hankin tiettyjä designklassikoita, muun muassa Corbusierin divaanin ja Eero Aarnion Pastilli-tuolit lastenhuoneeseen ja ulos terassille.

Myös talon valaistus eli 58 kiinteästi asennettua seinä- ja kattovalaisinta söivät rahaa. Salmelan kotoa löytyy niin Innoluxin eri suunnittelijoiden valaisimia kuin Yki Nummen ja Tapio Wirkkalan valaisimiakin, mutta myös Ikean retrolamppuja.

– On kiva sekoittaa eri tyylejä, uutta ja vintagea ja eri sävymaailmoja. Edullisemmat löydöt sopivat kalliimpien juttujen kanssa, kun mukana on punainen lanka, joka kulkee kaikessa mukana. Mulla oli visiona tässä sisustuksessa Kalifornia 70-luvulla.

Valtavan remontin toteuttaminen omin voimin vaatii Salmelan mukaan hyvää suunnittelua, riittävää osaamista ja tarpeeksi resursseja. Hän teki remontin aikana myös muita töitä iltaisin, mutta hänen markkinointialalla työskentelevä puolisonsa jäi lasten kanssa kotiin.

– Jontte palasi työelämään kuukaudeksi, mutta totesimme, ettei se toimi ollenkaan, emmekä voineet elää niin. 200-neliöisen talon remontoiminen vaati sen, että toinen vanhempi oli vanhempainvapaalla vastaamassa perheestä ja toinen remontoi käytännössä päivätyökseen.

– Meillä perinteiset sukupuoliroolit vaan menivät toisinpäin, ja minä olin raksalla ja Jontte vastasi lapsista.

Marraskuussa 2021 Salmela oli aloittanut talonsa purkutyöt. Alakerran uima-allas sai kyytiä.

Iso remontti vaatii Salmelan mukaan paljon myös parisuhteelta. Jos suhde ei ole vakaalla pohjalla, voi stressaava ajanjakso pahimmillaan romuttaa sen. Salmelan ja hänen puolisonsa tapauksessa isoilta konflikteilta vältyttiin ja eniten riitaa aiheuttivat 58 valaisinta ja Salmelan niiden suunnitteluun käyttämä aika.

– Iso remontti on vähän sellainen, että siinä punnitaan ihmisen henkistä kantokykyä, kestävyyttä ja sitä resilienssiä, että kuinka joustava olet kohtaamaan ongelmia elämässä.

– Jos on jo valmiiksi muita isoja ongelmia, ei silloin kannata ehkä alkaa tällaiseen remppaan. Välttämättä ei kannata myöskään rempata, jos ei ole mitään kokemusta tai mitään hajua siitä mihin on ryhtymässä.

Salmela päivitti marraskuussa alkaneen ja toukokuussa päättyneen remonttinsa etenemistä ahkerasti suositulle Instagram-tililleen, jossa se herätti valtavasti huomiota.

– Viimeinen kuva, minkä julkaisin remontista omassa somessa keräsi melkein 190 000 katsojaa.

Suuri yleisö tarkoitti myös suurta määrä mielipiteitä. Salmela kertoo, että hän sai jatkuvasti viestejä pienimpiinkin yksityiskohtiin liittyen. Kaikilla tuntui olevan mielipide tummasta tapetista ja ruskeasta lattiasta, ja etenkin 70-luvun talo aiheutti paljon pulinaa ja jatkuvaa varoittelua aikakauden rakennusten ongelmista.

– Sain ihan sikana varoituksia, kun kerroin, että ostimme tämän talon. Somessa keskusteltiin esimerkiksi siitä, että mitä Nata on oikein ajatellut, kun se on maalannut seinän vihreäksi ja laittanut järkyttävän viidakkotapetin. Että ei, se ei tule koskaan saamaan rahojaan takaisin talosta, koska ei kukaan halua ostaa tuollaista.

– Mietin vain, että huomasikohan kommentoija, että remontoin juuri koko talon eristevilloja myöten? Jos tämä tapetti pitää vaihtaa silloin kun me myymme tämän talon, niin se nyt on se pienin homma.

Keittiö on Salmelan kodin sydän. Sen toteutti tuttu puuseppä.

Salmela säilytti oleskelutiloissa alkuperäisen, 70-luvun parketin. Se hiottiin ja lakattiin mataksi.

Sisustusratkaisut on tehty talon aikakauden hengessä. Suurista ikkunoista tulvii tilaan luonnonvaloa.

Corbusierin divaani oli Salmelan pitkäaikainen haave. Lasten mielestä designhuonekalu on oiva liukumäki.

Kauniit kierreportaat vievät yläkerran oleskelutiloista alas lasten omaan valtakuntaan.

Kun Salmela on esitellyt somessa vaikkapa tilaamaan ruskeaa lavuaaria ja sisustusvalintojaan, ovat ne järkyttäneet hänen seuraajiaan. Kommentoijien mieli on kuitenkin muuttunut, kun lavuaari on asennettu valmiiseen kylpyhuoneeseen.

– Olen kuullut, että olen täydellinen esimerkki trust the process (luota prosessiin) -ajattelusta. Faijanikin sanoi, että mitä hittoa sä teet, kun hän näki ruskean kaakelilattian makuuhuoneessa, mutta sitten kun kaikki oli valmista se näyttikin täydelliseltä.

– Veikkaan, että kun käytin inspiraatiokuvina oikeita 70-luvun kuvia ihmiset luulivat, että poimin niistä pari elementtiä mukaan sisustukseen, mutta käytinkin ne kaikki.

Isoja yllätyksiä ja takapakkeja ei Salmelan remontissa tullut vastaan ja sen aikataulu piti lopulta täydellisesti. Rajusta rupeamasta huolimatta koko perheen hermot kestivät yllättävän hyvin.

Salmelan oli aluksi tarkoitus palkata pihatöitä varten ulkopuolinen yritys, mutta lopulta sille ei ollutkaan tarvetta.

– Olimmekin niin hyvissä ruumiin ja hengen voimissa, että teimme pihan itse. Minusta tuntuu, että ihmisiä jopa ärsytti se, että kaikki meni niin hyvin.

Salmelan mukaan somevaikuttajiin suhtaudutaan välillä niin, että heidän toivotaan epäonnistuvan. Hänen remonttinsa aikana ihmiset tuntuivat odottavan katastrofia, jotta he olisivat päässeet sanomaan, että ”minähän varoitin sinua”.

– Ihmisiä suorastaan harmittaa, että remontti valmistui aikataulussa alle budjetin, lopputulos on kiva ja täällä me nyt asumme. Itse en epäillyt koskaan, etteikö kaikki menisi hyvin, mutta moni muu tuntui odottavan sitä.

Alakerrassa, takkahuoneen käytävän vieressä oli aiemmin uima-allas, jonka ylläpitäminen olisi syönyt valtavan määrän rahaa. Remontissa Salmela muutti altaan kahdeksi lastenhuoneeksi.

Salmelalle oli tärkeää saada kotiinsa neljä makuuhuonetta eli yksi jokaiselle asukkaalle. Kuvassa hänen puolisonsa makuuhuone.

Toisen lastenhuoneen sohvan alta löytyy luukku, josta pääsee entiseen uima-altaaseen. Se toimii nykyään varastotilana.

Vaalea prinsessaunelma on Salmelan Jontte-puolison 4-vuotiaan tyttären oma valtakunta.

Salmela valitsi kylpyhuoneeseensa näyttävät terrazza laatat ja puukomposiittiammeen.

Saunaan saatiin lisää istumatilaa tekemällä lauteet kulmaan.

Nyt kun oman kodin jättiremontti on valmis, on Salmelalla mielessä jo seuraava kohde. Hän etsii parhaillaan sijoitusyksiötä, jonka voisi remontoida ”omalla ajallaan”.

– Se on upea konsepti, että voi paeta lapsiperheen kiireitä ja häsläystä sinne raksalle. Sulla on siinä kylmä, alkoholiton olut ja podcast korvanapeissa, työhanskat kädessä ja hiot seinää. Se on mun unelma.

– Lapsi on muuttanut suhtautumiseni kaikkeen niin, että nykyään töihin menee kuin menisi lomalle, lomalle menee kuin menisi töihin ja raksalle menee kuin se olisi ylellinen spa-kokemus.

Toistaiseksi Salmela yrittää kuitenkin malttaa mielensä ja pysyä perheensä kanssa vastavalmistuneessa talossaan. Hän asuu nyt ensimmäistä kertaa muualla kuin kerrostaloasunnossa ja nauttii siitä, että takapihalta löytyy oma pieni kasvihuone ja terassilla voi grillailla ystävien kanssa.

Oma kasvihuone on ollut lähiruokaa suosivat Salmelan haave jo vuosien ajan. Nyt hänen talonsa takapihalta löytyy pikkuruinen kasvihuone, jossa kasvaa chilejä ja tomaatteja. Viereisissä istutuslaatikoissa kukoistaa retiisejä ja hävikkikasveja, kuten salaatinjämistä ja vihertävistä perunoista kasvatettua ruokaa.

Vaikka talo on suunniteltu tyylikkääksi kokonaisuudeksi, on se ensisijaisesti lapsiperheen koti, jossa eletään normaalia arkea.

– Täällä syödään sipsejä sohvalla ja sängyssä, ja tuo 3 000 euron divaani on lasten mielestä täydellinen liukumäki. 2 000 euron Pastilli-tuoli taas on meidän karusellimme, johon lapset menevät kyytiin ja jota pyöritän. Välillä se kolisee pattereita vasten, mutta kaikki täällä on tehty elämistä varten.

– Puukomposiittikylpyammeemme taas on siksi täydellinen designhuonekalu, että vaikka sitä hakkaa muovilapiolla ja ämpäreillä kuinka paljon, ei se mene miksikään.

Myös alkuperäinen tavoite on toteutunut: koko perhe nukkuu paremmin, kun lapsilla on oma valtakuntansa alakerrassa ja aikuisilla omat makuuhuoneensa yläkerrassa.

– Olemme Jonten kanssa molemmat hedonisteja ja saimme tähän taloon tosi paljon pieniä oman elämän nautintoja. Täällä ylhäällä on aikuisten maailma, jossa voi maistella viinejä, kun lapset nukkuvat jo, ja aamulla voimme tehdä kahvikoneella cappuccinon ilman, että lapset heräävät siihen.

– Lapset taas saavat juosta alakerran takkahuoneen käytävää edes takaisin, pötköttää sohvalla katsomassa telkkaria ja hakata sitä designammetta leluillaan.