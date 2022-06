Diili-Inka ja Mika Kallio: Ero!

Ratamoottoripyöräilijä Mika Kallio ja Diili-ohjelmasta tuttu Inka Isotalo ovat eronneet.

Diili-ohjelmasta tuttu Inka Isotalo kertoo Instagram-tilillään eronneensa miehestään, ratamoottoripyöräilijä Mika Kalliosta.

– Kiitos muistoista ja hyvistä hetkistä, matka jatkuu erillään ja rakastavina vanhempina, Isotalo kirjoittaa.

Isotalo on toiminut Kallion asioidenhoitajana. Pariskunta edusti ensimmäistä kertaa yhdessä vuoden 2015 Urheilugaalassa. Kihloihin he menivät toukokuussa 2016, ja saman vuoden marraskuussa heille syntyi nyt 5-vuotias tytär.

Isotalo tuli tutuksi vuonna 2021 Nelosen Diili-ohjelmasta. Kallio kertoi vuosi sitten Ilta-Sanomille kannustaneensa puolisoaan, joka pohti julkisuuden vaikutuksia ja epäröi osallistumista ohjelmaan.

– Silloin kun tuli mahdollisuus lähteä, niin kannustin häntä, että sinne vaan. Se oli Inkalle hauska projekti lähteä mukaan ja nähdä vähän erilaista juttua. Pitäähän elämässä aina haasteita olla, Kallio sanoi IS:lle.

Lue lisää: Mika Kallion Inka-rakas kisaa Diilissä – ratatähti kannustaa puolisoaan: ”Toivottavasti Inkasta tulee kovempi julkkis kuin minusta”

Isotalo kertoi helmikuussa 2021 IS:lle, että päätyi hakemaan ohjelmaan uusien haasteiden toivossa.

– Mulla oli sellainen tilanne, että olin juuri tullut takaisin Suomeen ja mietin, että pitäisi saada uusi suunta uralle. Mikäs sen näyttävämpää kuin Suomen suurin työhaastattelu, Isotalo kertoi IS:lle.

Lue lisää: Inka, 36, pohti julkisuuteen astumista pitkään – kohta hänet nähdään yhdessä Suomen suurimmista tv-formaateista: ”Vaatii aika paljon pokkaa mennä omalla nimellä”

Mika Kallio ja Inka Isotalo edustivat ensimmäistä kertaa yhdessä julkisuudessa vuoden 2015 urheilugaalassa.

Kallion ura ratamoottoripyöräilijänä on vienyt perhettä ympäri maailman. Näin ollen äitiyden ja uran yhdistäminen on Isotalolle tuttua, eikä tilanne aiheuttanut päänvaivaa myöskään ohjelmaan lähtiessä. Lapsi on pienestä asti kiertänyt vanhempiensa kanssa maailmaa.

– Minulla ei ole ollut mitään äitiyslomia, vaan hän on kulkenut vauvasta saakka mukanamme autossa ja palavereissa. Äitiys ja ura ovat omalla kohdallani yhdistyneet ikään kuin automaattisesti. Mutta ylipäätään naiset voisivat antaa tässä itselleen hieman enemmän siimaa. Voit olla muutakin kuin vain äiti, Isotalo muistutti IS:n haastattelussa.