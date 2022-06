75 vuotta täyttäneen Paula Koivuniemen kollegat ja ystävät paljastavat, millainen julkisuudesta vetäytynyt laulaja todella on

Suomalaisten suosikkiartisteihin jo 1960-luvulta lähtien kuulunut Paula Koivuniemi juhli sunnuntaina 75-vuotispäiviään. Ystävä ja kollega Katri Helena tavoitti julkisuudesta vetäytyneen laulajan sunnuntai-iltana. – Hän oli oikein iloisissa tunnelmissa, Katri Helena kertoi.

Paula Koivuniemen ura on kestänyt jo 50 vuoden ajan. Koivuniemen mukaan korona-aika pakotti laulajan päästämään irti työnteosta.

Iskelmälaulaja Paula Koivuniemi täytti sunnuntaina 75 vuotta.

Muun muassa vuonna 1982 julkaistusta hitistään Aikuinen nainen tunnettu Koivuniemi on viettänyt korona-aikana hiljaiseloa muutamia sosiaalisen median julkaisuja lukuun ottamatta.

Koivuniemi kertoi verkkosivuillaan viime kuussa, että hänellä ei ole toistaiseksi kesälle sovittuja keikkoja.

– Korona-aika pakotti minutkin päästämään irti työnteosta ja muuttamaan rytmiä elämässä. Kun esiintymiset kerta toisensa jälkeen jouduttiin perumaan, täytyi päiviin etsiä muuta sisältöä. Sen myötä on vapaus alkanut maistua ja nyt kesään mennäänkin kalenteri vapaana keikoista. Nautitaan toistaiseksi luonnosta, ystävistä, eläimistä ja liikunnasta, Koivuniemi kirjoitti.

Aikuisen naisen lisäksi Koivuniemen muita tunnettuja hittejä vuosien varrelta ovat muun muassa Aikaan sinikellojen, Tummat silmät, ruskea tukka ja Kun kuuntelen Tomppaa.

Iskelmälaulaja Katri Helena luonnehtii Koivuniemeä reippaaksi ja reiluksi kollegaksi. Katri Helenan mukaan kaksikko on tuntenut toisensa lähes 50 vuotta.

Katri Helena kertoo soittaneensa onnittelupuhelun syntymäpäiväsankarille sunnuntai-iltana.

– Hän oli oikein iloisissa tunnelmissa. Vieraat olivat juuri lähteneet, ja hän oli lähdössä ulos vähän lenkkeilemään.

Laulajat tekivät yhteistyötä muun muassa vuonna 2000 järjestetyn Leidit lavalla -konserttikiertueella. Leideihin kuuluivat kaksikon lisäksi myös Marion Rung ja Lea Laven.

– Jos joltain puuttui jotain, Paula auttoi aina. Hän saattoi tuoda kuvauksiin esimerkiksi kasan kenkiä tai koruja ja sanoi vaan, että ottakaa siitä jos tarvitsette. Minulla on aina ollut todella reilu mielikuva hänestä ihmisenä, ja se on kiva asia naisten kesken.

Koivuniemi on Katri Helenan mukaan pystynyt viihdyttämään yleisöjä erityisellä tavalla vuosien varrella.

– Paulalla on ollut iso merkitys suomalaisessa musiikissa. Hän on tehnyt pitkän uran ja viihdyttänyt hirmuisen suurta määrää ihmisiä. Hänen kaarensa esiintyvänä taiteilijana on todella hieno.

– Hän on mielestäni näyttänyt enemmän sellaista herkkyyttä viime vuosina.

Leideistä puheen ollen, myös Lea Lavenilla oli sunnuntaina syntymäpäivä. Hän on Paula Koivuniemeä vuoden nuorempi, eli täytti eilen 74 vuotta.

Leidit lavalla vuonan 2000 eli Lea Laven, Marion Rung, Katri Helena ja Paula Koivuniemi.

Myös Marion Rung työskenteli 2000-luvun taitteessa paljon Paula Koivuniemen kanssa. Rung kehuu Koivuniemeä äärimmäisen ammattitaitoiseksi, luotettavaksi ja mukavaksi kollegaksi, jonka kanssa oli aina ilo työskennellä.

– Tutustuimme Leidien aikaan suhteellisen hyvin. Paula on erittäin mukava ihminen, ja hänellä on hyvä huumorintaju. Meillä oli kivaa tehdä yhdessä töitä ja kaikki oli yhdessä helppoa.

Rungin mukaan Leidien keskuudessa vallitsi aina hyvä yhteisymmärrys, ja he tukivat ja neuvoivat toisiaan tarvittaessa.

– Meillä oli kaikilla pitkä oma historiamme jo silloin ja olimme kokeneita esiintyjiä. Jaoimme paljon kokemuksia ja vinkkejä toisillemme: miten pitäisi tehdä milloinkin ja millainen vaate kannatti valita mihinkin. Se oli ihanaa aikaa. Minulle on jäänyt Paulasta erittäin positiiviset mielikuvat, Rung muistelee.

Ensimmäisen kerran Rung tapasi Koivuniemen jo vuosikymmeniä sitten. He kohtasivat uudelleen, kun Koivuniemi osallistui Suomen euroviisukarsintoihin, ja Rung istui tuomaristossa.

Viime aikoina Rung on tavannut kollegaansa vain harvakseltaan. Noin vuosi sitten Koivuniemi kuitenkin yllätti Rungin ilmestymällä hänen konserttiinsa.

– Paula oli katsomassa konserttiani yllärinä. Hän tuli sen jälkeen kiittämään ja tervehtimään. Se oli tosi kiva yllätys. Se on viimeisin kerta, kun olemme tavanneet.

– Paulasta on aina vain hyvää sanottavaa. Hän on upea tyyppi.

Leidit lavalla oli valtava ilmiö, joka toi kirkkaimmat laulajat samalle lavalle.

Meikkitaiteilija Raili Hulkkonen on tuntenut Paula Koivuniemen vuodesta 1976 saakka. Heidän ystävyytensä on kestänyt siis jo 46 vuotta.

– Olen meikannut Paulaa vuosikymmenien ajan. Välillä lentokentän aulassa ja mitä ihmeellisimmissä paikoissa, Hulkkonen kertoo.

Hulkkonen on matkustanut Koivuniemen kanssa ympäri maailmaa ja meikannut laulajaa niin levynkansiin, Leidit lavalla -kiertueelle, muihin konsertteihin ja haastatteluihinkin. Meikkituolin äärellä naiset ovat puhuneet läpi elämän isot kipukohdat ja kuplivat ilot, ja samalla muuttuneet kollegoista hyviksi ystäviksi.

– Tiedän hyvin paljon Paulan elämästä ja hän tietää minun elämästäni. Kaikki yksityisasiatkin on puhuttu läpi, koska siinä meikkituolissa tulee höpöteltyä kaikenlaista. Olemme viettäneet todella paljon aikaa yhdessä.

Raili Hulkkonen ja Paula Koivuniemen luottomeikkaaja ja hyvä ystävä. He ovat tunteneet jo 46 vuotta.

Kun Hulkkonen täytti 76 vuotta aiemmin tänä vuonna, saapui Koivuniemi juhlimaan hänen kanssaan. Sunnuntaiaamuna Koivuniemen 75-vuotispäivänä Hulkkonen puolestaan soitti ystävälleen onnittelupuhelun. Maanantaina ystävyksillä on edessä laatuaikaa yhdessä.

– Menemme yhdessä kesäteatteriin, Hulkkonen sanoo.

Nykyään Hulkkonen ja Koivuniemi tapaavat enimmäkseen työn ulkopuolella, sillä korona pysäytti keikkailun ja meikkaustarve väheni. Hulkkosen mukaan Koivuniemi tuntee hänen perheensä ja jopa lapsenlapsensa hyvin ja he viettävät aikaa myös perhepiirissä.

– Yhteiseen aikaamme kuuluu muun muassa kävelylenkkejä. Teemme ihan tavallisia asioita ja pohdimme yhdessä kaikkea sitä, mitä elämään kuuluu. Voisi sanoa, että olemme hyvin läheisiä.

Hulkkosen mukaan Koivuniemessä parhaita piirteitä ovat räiskyvyys, luotettavuus ja sosiaalisuus. Laulaja nauttii ihmisten seurasta ja siitä, että hänellä riittää tekemistä.

– Paula tykkää edelleen olla paljon ihmisten seurassa ja hän on hyvin sosiaalinen tyyppi. Tykkään myös siitä, että hänellä on vähän temperamenttia, Hulkkonen kehaisee.