Tangokuningas Jukka Hallikainen kertoo saaneensa viinipullosta päähän vantaalaisessa yökerhossa puoli kolmen aikaan sunnuntain vastaisena yönä.

Hallikainen oli ollut Vantaalla viettämässä bändinsä mikserin 40-vuotispäiviä, ja osa merkkipäivän viettäjistä lähti yökerhoon jatkoille.

Hallikaisen mukaan häntä löi pullolla yökerhon ravintolapäällikkö, joka oli tuolloin vapaalla ja istui viereisessä pöydässä noin metrin päässä Hallikaisen seurueesta.

Hallikainen tunsi ravintolapäällikön entuudestaan ja isku tuli hänelle täytenä yllätyksenä.

– Istuin siinä tilanteessa selin häntä kohtaan, enkä oikein nähnyt mitä tapahtui enkä osannut puolustautua.

Hallikaisen mukaan ravintolapäälliköstä ei osannut mitenkään aavistaa, että isku on tulossa.

Ravintolapäällikkö oli tuonut viinit pöytään ja tarjonnut juotavia.

– Me nautittiin siinä viiniä ja juteltiin mukavia. Hän on minun vanha ystäväni. Ikinä en olisi voinut kuvitella, että tuollaista tapahtuu hänen kanssaan.

Tapahtumia oli todistamassa seurueeseen kuulunut toinen tangokuningas Marko Maunuksela.

Maunukselan mukaan ravintolapäällikkö oli hieman ulkopuolinen ja istui seurueen laidalla juomassa viiniänsä.

– Sitten ilman kontaktia, ilman minkäänlaista provosointia hän vain yhtäkkiä kaatoi loput viinit lasiin, otti pullosta kiinni ja mäjäytti suoraan Jukan päähän.

Maunuksela istui vastapäätä ja katseli, miten Hallikaisen päästä alkoi vuotaa verta.

Kaikeksi onneksi paikalla oli ensihoitaja, joka osasi hakea baaritiskiltä paperia ja painaa sillä haavaa.

– Järjestysmiehet tulivat siihen nopeasti paikalle, mutta tuntuu, että he enemmän hyssyttelivät meitä. Tietenkin, kun siinä on ravintolapäällikkö, ajattelivatko he, ettei häntä voi heittää ulos.

Maunukselan mukaan ravintolapäällikkö oli yökerhossa puoli tuntia ennen kuin poliisit hakivat hänet.

Jukka Hallikainen kertoo, että iskun jälkeen hän yritti jutella ravintolapäällikön kanssa kaikessa rauhassa ja selvittää, miksi näin tapahtui.

– Hän ei osannut selvittää sitä sen enempää. Hän sanoi, että hän vain löi. Hän ei ymmärrä itsekään, miten tässä näin kävi.

Hallikainen sai haavan päähänsä, ja verta vuoti paljon. Hänet vietiin aamuyöllä ambulanssilla Peijaksen sairaalaan. Hän jäi sinne seurantaan aamuun asti.

– Liimalla korjasivat päänahan kuntoon. Turbaani on päässä huomiseen aamuun asti ennen kuin lähdetään huomenna laivakeikalle.

Hallikainen miettii, että huonomminkin olisi voinut käydä. Viinipullo olisi voinut särkyä, ja lasinsirpaleita joutua silmiin.

Pää on edelleen kipeä.

Asiaa selvitetään Hallikaisen mukaan nyt viranomaisten kanssa.

Itä-Uudenmaan poliisi vahvistaa Ilta-Sanomille, että he saivat aamuyöllä hälytyksen vantaalaiseen ravintolaan selvittämään tappelua, johon kuului pullolla päähän lyönti.