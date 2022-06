Kolme naista nukkui yön Kaisa­niemen puistossa ennen Johnny Deppin keikkaa – nyt he kertovat suhteestaan Hollywood-ikoniin

”Se vain osuu ja uppoaa.”

Monira Cezia Tebourri, Mari Kokkonen ja Marianne Reunanen Kaisaniemen puistossa odottelemassa konsertin alkua. Näyttelijä-muusikko Johnny Depp on kolmikon suuri idoli.

Helsingin Kaisaniemen puistossa ensimmäisinä näyttelijä-muusikko Johnny Deppin konserttiin jonottavat kuopiolaiset Maria Kokkonen, 35, Monira Tebourbi, 29, ja heinolalainen Marianne Reunanen, 27.

He saapuivat paikan päälle edellisenä iltana kello 23.30 ja viettivät koko yön puistossa.

Heillä oli yllään lämpimät vaatteet, mukana viltti ja eväät. Kaisaniemen puistolla on vaarallinen maine, mutta naiset tunsivat olonsa yöllä turvalliseksi.

– Järjestysmiehet pitivät meistä huolta. Sanoinkin yöllä, että täällä on viiden tähden palvelut, Maria Kokkonen vitsailee.

Aamulla portin taakse saapuivat jonottamaan seuraavat vannoutuneet Depp-fanit.

Naiskolmikko kävi aamulla hotellissa vaihtamassa vaatteet. He ovat pukeutuneet Pirates of the Caribbean -elokuvien teeman mukaisesti merirosvoiksi.

– Tämä on moderni merirosvo-look, naiset esittelevät asujaan.

He ovat hamstranneet kaikenlaista rekvisiittaa vuosien varrella ja harrastavat muutenkin keikoilla käymistä. Pukeutuminen on aina teeman mukainen.

Johnny Depp on pitänyt heitä pitkään pauloissaan.

Maria Kokkonen muistaa olleensa yläasteella, kun ensimmäinen Pirates ilmestyi vuonna 2003 ja hän kävi elokuvan ensi-illassa. Seuraavana päivänä hän pukeutui kouluun merirosvoksi ja sanoi kavereille, että hänestä tulee isona merirosvo.

Johnny Deppissä kiehtoo kaikki.

– Se minkälainen hän on ihmisenä, minkälainen artistina ja taiteilijana. Se vain osuu ja uppoaa, se on niin aito eikä yritä esittää mitään, Maria Kokkonen kehuu.

Hollywood-tähti on pitänyt kolmea suomalaisnaista pauloissaan.

Viimeaikaiset uutiset oikeudenkäynnistä eivät ole himmentäneet kuvaa Johnny Deppistä.

Media on kolmikon mielestä piirtänyt Johnny Deppista hassun kuvan, mutta jos viitsii yhtään ottaa asioista selvää, saa erilaisen kuvan taiteilijasta.

– Totta kai me faneina olemme ottaneet kaikista asioista selvää.

Lue lisää: Tuomio tuli: Amber Heard syyllistyi Johnny Deppin kunnian loukkaamiseen

Maria Kokkonen ja Monira Tebourbi kertovat, että he lukivat oikeudenkäynnin aikana kaikki sitä koskevat dokumentit ja katsoivat livenä oikeudenkäyntejä.

He valvoivat yöt läpi, kun lukivat dokumentteja. He ovat lukeneet tuhansia sivuja oikeusdokumentteja.

– Kun piti olla töissä välillä, piti aina tauoilla katsoa pikakelauksella oikeudenkäyntejä, Maria Kokkonen muistelee.

Maria Kokkonen sanoo, että hänellä on samantyyppisiä kokemuksia Deppin kanssa ja hän pystyy samaistumaan tämän tarinaan verestävällä tavalla.

Siksi hän halusi lukea kaikki dokumentit ja olla eräänlaisena tukena. Jos joku tulee sanomaan jotain pahaa Deppistä, hän voi sanoa vastaan.

– Kun tuomio tuli, minä vain itkin. Oli omastakin puolesta jotenkin helpottunut olo. Joskus voi myös oikeus tapahtua.

Tuntui helpottavalta ja puhdistavalta.