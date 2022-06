Fanit hieraisivat silmiään – Jennifer Aniston puki päälleen 20 vuotta sitten Frendit-sarjassa nähdyn mekon

Jennifer Aniston pukeutuu edelleen sarjassa Monican yllä nähtyyn mekkoon.

Näyttelijä Jennifer Aniston, 53, muistetaan erityisesti roolistaan Frendit-sarjan Rachelina.

Sarjan fanit hieraisivatkin silmiään hiljattain, kun Aniston poseeraasi kampaajansa Chris McMillanin Instagram-kuvassa varsin tutun oloinen mekko yllään.

Kyseinen mekko on nimittäin nähty Frendeissä Courteney Coxin näyttelemän Monican päällä.

Page Sixin mukaan Aniston julkaisi Instagram-tarinoissa kaksi kuvaa, joissa Monica oli pukeutunut mekkoon sarjan kahdeksannen kauden jaksoissa.

– Näyttääkö tämä mekko tutulta? hän kyseli seuraajiltaan ja kertoi mekon vielä löytyvän häneltä.

Sen jälkeen Aniston jakoi tarinoissa McMillanin julkaiseman kuvan. Courteney Cox riensi kommentoimaan kuvaa.

– Söpöläiset, näyttelijä kirjoittaa.

Courteney Cox (Monica), Jennifer Aniston (Rachel) ja Lisa Kudrow (Phoebe) tähdittivät Frendit-sarjaa.

Jennifer Aniston on aiemmin paljastanut ottaneensa mekon Frendien vaatevarastolta sarjan loputtua vuonna 2004.

– Menin hänen vaaterivilleen ja nappasin mekon, jota Monica käytti. Minulla on se edelleen, käytän sitä vielä tänäkin päivänä ja se sopii. Siinä on mustaa pitsiä, pieniä kukkia, v-pääntie ja pientä röyhelöä hihansuissa, Aniston on sanonut Peoplelle vuosi sitten keväällä.