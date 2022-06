Herttuapari julkaisi uuden kuvan prinssi Williamista lastensa kanssa – riehakkaat pikkukuninkaalliset varastavat huomion

Brittihovi julkaisi prinssi Williamista ennennäkemättömän kuvan isänpäivän kunniaksi.

Britanniassa juhlitaan isänpäivää tänään 19. kesäkuuta. Juhlapäivän kunniaksi brittihovi on julkaissut kuvan prinssi Williamista lastensa kanssa.

Pikkukuninkaalliset poseeraavat kuvassa varsin riehakkaan iloisin ilmein. Prinsessa Charlotte ja prinssi George istuvat isänsä vierellä ja perheen kuopus prinssi Louis hänen olkapäillään.

– Hyvää isänpäivää kaikille isille ja isoisille ympäri maailman! herttuapari toivottaa.

Kuva näyttää olevan samaa sarjaa herttuaparin joulutervehdyksen kanssa. Siinä prinssi William ja herttuatar Catherine hymyilevät iloisesti lastensa prinssi Georgen, prinsessa Charlotten ja prinssi Louisin kanssa.

Kuninkaalliset ovat pukeutuneet joulukorttikuvaa varten varsin rennosti. Prinssi Williamilla on yllään beiget sortsit ja ruskea t-paita, ja Catherine puolestaan on pukeutunut oliivinvihreään kesämekkoon. He molemmat ovat laskeneet kätensä toistensa polville.

Lehtitietojen mukaan kuvat on otettu perheen lomamatkalla Jordaniassa viime vuonna. Jordania on herttuaparille tuttu paikka. Herttuatar Catherine muutti maahan 2-vuotiaana perheensä kanssa, kun hänen isänsä sai töitä pääkaupunki Ammanista.