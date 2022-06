HS: Sami Kuronen avautuu kipeästä erostaan: ”Ajattelin, että tässä on se elämäni rakkaus”

Parisuhdeasioistaan vaitonaisena pysytellyt juontaja kertoo eron tapahtuneen viime syksynä.

TV- ja radiojuontaja Sami Kuronen, 48, tunnetaan rakkaus- ja parisuhderealityjen, kuten Temptation Island Suomen, juontajana.

Nyt Kuronen kertoo omasta rakkauselämästään Helsingin Sanomien haastattelussa ja paljastaa olevansa sinkku. Hän erosi edellisestä suhteestaan viime syksynä.

Kuronen kuvailee eroa hyväksi ja sanoo, ettei katkeruutta jäänyt.

– Onnistuimme eroamaan oikeaan aikaan, vaikka se kirpaisi. Ajattelin, että tässä on se elämäni rakkaus. Ei ollut, mutta onnistuimme puhumaan asiat niin, että ystävyys säilyi, Kuronen sanoo haastattelussa.

Sami Kuronen Emma-gaalassa vuonna 2021.

Kuronen ei ole puhunut syksyllä päättyneestä parisuhteestaan aiemmin julkisuudessa. Sitä ennen hän seurusteli vuonna 2017 Miss Suomeksi valitun Michaela Söderholmin kanssa. Suhde päättyi eroon loppuvuodesta 2019 parin vuoden seurustelun jälkeen.

Viime vuoden helmikuussa juontaja avasi Apu-lehden haastattelussa parisuhde-elämäänsä ja erityisesti erojaan.

Kurosen mukaan ongelma on ollut usein hänessä itsessään ja siinä, ettei hän ole osannut puhua kumppaniensa kanssa tarpeeksi avoimesti.

– Varsinkin aiemmin olin sellainen perusmököttäjä. Vetäydyin kuoreeni ja kelailin asioita omassa päässäni useammankin päivän ajan. En osannut sanoittaa tunteitani ja puhua ongelmia halki. Jos rinnalla on ollut joku vähän temperamenttisempi tapaus, eihän sellainen toiminut yhtään, Kuronen sanoo Apu-lehdelle.

Sami Kuronen on tullut tutuksi parisuhdereality Temptation Island Suomen iltanuotioilta. Viime vuonna nähtyä kautta kuvattiin Espanjan Aurinkorannikolla Marbellassa.

Kurosen mukaan Temptation Islandin tekeminen on auttanut häntä paljon. Hän on oppinut ohjelman myötä puhumaan tunteistaan rohkeammin. Silti hän kokee, että matkaa todelliseksi parisuhde-ekspertiksi on vielä paljon.

– Omissa parisuhteissani epäonnistumisprosentti on täysi sata. Eli ei tässä hirveän hyvin ole mennyt, Kuronen toteaa.

Kysymykseen suhdestatuksestaan hän vastasi tuolloin mystisesti.

– Facebookiin laittaisin merkinnän: it’s complicated.

Aiemmin Kuronen oli noin neljä vuotta parisuhteessa toimittajan tunnetun Mirkka Torikan kanssa. Ex-pari eli uusperhe-elämää yhdessä Torikan lasten ja Kurosen aiemmasta suhteesta syntyneen tyttären kanssa.

Lue lisää: Harvinainen yhteisedustus: Sami Kuronen toi Oona-tyttärensä, 12, Emma-gaalaan – odotetulla illalla selvät sävelet

Lue lisää: Sami Kuronen hälytettiin erikoiseen tehtävään vain tuntien varoitusajalla – kertoo taannoisesta tilanteesta somessa

Lue lisää: Sami Kurosen 12-vuotias tytär kysyi isältään pysäyttävän kysymyksen – suosikkijuontaja kertoo sydäntäsärkevästä keskustelusta, joka monella vanhemmalla on nyt edessä