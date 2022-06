Lauri Salovaara koki huiman muodonmuutoksen neljässä kuukaudessa – julkaisi tyhjentävän kuvaparin

Salovaaran muodonmuutos on salitreenin ansiota.

Juontaja Lauri Salovaara, 44, esittelee kuntokuurin tuloksia Instagramissa.

Hän aloitti helmikuussa kuntosalitreenit yhdessä personal trainerin kanssa ”melko repsahtaneesta tilanteesta”.

– Lopputuloksena ukko on muuttanut hieman muotoaan ja energiatasot on tosi hyvässä nousussa myös. Ja mikä parasta, sali on nykyään uusi normaali päivärutiineissa, eli vaikka valmennus päättyikin tänään, treenit jatkuu, Salovaara hehkuttaa.

Juontaja on julkaissut todisteeksi kesäkunnostaan kuvaparin, josta käy ilmi kuukausien aikana tapahtunut muutos lihaksistossa.

– Olen tosi onnellinen, että aloitin. Se aloittaminen nimittäin on aina vaikeinta, hän myöntää.

Salovaara treenasi salilla 4–5 kertaa viikossa ja söi ohjeiden mukaisesti. Projektin aikana Salovaara sairastui koronaan ja lipsui välillä myös ruokavaliosta.

– Voin sanoa suoraan, että sali meni hyvin. Ruokailu päin vaikka mitä. Treenijaksoon osui koronan lisäksi häkellyttävän kiireisiä viikkoja, jolloin en yksinkertaisesti ehtinyt syödä. Tätä en tiennyt, että pitää syödä laihtuakseen. Säännöllisesti nimittäin.

Talvipakkasilla Salovaara kulki treeneihin autolla, mutta siirtyi kelien lämmetessä ensin pyöräilyyn ja sitten juoksuun. Projekti opetti, ettei kaikkea tarvitse saada kuntoon kerralla, vaan vähitellen.

– Tämä ajatusmalli toimi minulla jopa niin, että jos oli kerta kaikkiaan maailman paskin päivä eikä jaksanut tai huvittanut mikään, niin tein kotona yhden punnerruksen. Aivot käsitteli sen siten, että torstain treeni check. Tämän myötä oli helpompi lähteä jatkamaan treenejä kun ei ollut "taukoa" alla. Sen jälkeen aloittaminen on nimittäin aina vaikeampaa.

Lauri Salovaara kertoi viime vuonna Ilta-Sanomille sairastamastaan reumasta. Hän sairastui reumaan jo parikymppisenä.

– Olin 22-vuotias, kun lääkäri ilmoitti, että nyt on juoksut juostu. Enää et pelaa tennistä etkä jalkapalloa, hän sanoi. Se oli ikävästi sanottu, Salovaara kertaa vaikeaa tilannetta.

– Joka tapauksessa päätin, ettei sairaus määrittele elämääni. Nivelreuma on yrittänyt muuttaa elämää ja se on tuonut rajoitteita, mutta en ole antanut sen vaikuttaa.

Salovaara kuntoilee ahkerasti reumasta huolimatta.

Salovaaran reumaa lääkitään nykyisin pistoksilla.

– Piikitän itseäni kaksi kertaa kuukaudessa, hän kertoo.

Salovaara arvelee, että hänen kohdallaan sairaus on saatu täysin rauhoittumaan eli remissioon. Sairauden etenemistä ei voida ennustaa.

– Autuaan tietämätön olen tulevaisuudesta reuman kanssa. En oikeastaan haluakaan tietää miten tämä tästä etenee. Niin pitkään kun sairaus on taantumavaiheessa, elämä jatkuu tavalliseen tapaan.

NIVELREUMA on yleisin tulehduksellinen reumasairaus. Siihen sairastuu noin 1 700 aikuista Suomessa joka vuosi. Sairastuminen on yleisintä 60–70-vuotiailla naisilla, harvinaisinta nuorilla miehillä.