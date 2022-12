Muistatko Benny Hillin alusasuiset enkelit? Näin heille kävi sarjan jälkeen

Benny Hill Show niitti mainetta seksistisillä sketseillään ja vähäpukeisilla naisillaan, jotka tunnettiin Hillin enkeleinä. Heistä kuuluisimmalle sarja oli lähtölaukaus tähteyteen.

Brittikoomikko Benny Hill, oikealta nimeltään Alfred Hawthorn Hill, nauratti maailmaa sketseillään Benny Hill Show -ohjelmassa. Show oli 1970- ja 80-luvuilla kansainvälinen jättimenestys, ja sitä esitettiin jopa sadassa maassa.

Sketseissä naurettiin muun muassa runsaspovisten ja vähäpukeisten naisten perässä kuola valuen juoksevalle Benny Hillille. Lopulta show lopetettiin erityisesti seksismikritiikin vuoksi.

Ohjelmassa esiintyneet mallikaunottaret sukkanauhoineen tunnettiin Benny Hillin enkeleinä. Monet enkeleistä jäivät unholaan show’n jälkeen, kun taas osa onnistui jatkamaan polkuaan valokeilassa – jotkut jopa kulttimaineeseen saakka.

Jane Leeves – Hollywoodin tv-kuningatar

Yksi ikonisimmista Benny Hillin enkeleistä on Jane Leeves, joka teki tv-debyyttinsä Benny Hill Show’ssa vuonna 1983.

Brittinaisen ura otti melkoisen nousun show’n jälkeen, nimittäin hänestä tuli yksi Yhdysvaltojen menestyneimmistä brittinäyttelijöistä. Leeves on tähdittänyt lukuisia tv-sarjoja ja elokuvia. Hänen tunnetuin roolinsa on kulttisarja Frasierissa, jossa hän näytteli taloudenhoitaja Daphne Moonia.

Paljas pinta oli Benny Hill Show’n keskiössä. Kuvassa Jane Leeves Hillin oikealla puolella.

60-vuotias Leeves varttui Englannin Sussexissa ja haaveili balettitanssijan urasta. Nilkkavamman takia hän joutui pian siirtämään katseensa tanssiurasta näyttelemiseen.

Leeves oli 18-vuotias saadessaan yllättäen kutsun Benny Hillin tv-ohjelman koekuvauksiin, jossa etsittiin nuorta naista vähäpukeiseen tanssiryhmään. Teatterikoulusta valmistunut tummatukkainen kaunotar lunasti paikkansa Hillin enkelinä.

– Koe-esiintyminen järjestettiin Bennyn kotona, mikä tuntui hieman oudolta. Sanotaanko näin, että onneksi hän ei käyttäytynyt mitenkään erityisen seksuaalisesti, Leeves muisteli Daily Mailin haastattelussa vuonna 2010.

Jane Leeves oli 1980-luvulla yksi Benny Hill Show’n vakiokasvoista.

Leeves nähtiin Benny Hill Show’ssa muutaman vuoden ajan, mutta oma ura ei ottanut tuulta alleen. 21-vuotiaana Leeves pakkasi laukkunsa ja osti pelkän menolipun Los Angelesiin.

– Olin silloin niin nuori ja typerä, luojan kiitos! Halusin vain näytellä, joten onneksi olin rohkea ja heittäydyin tuntemattomaan, hän ruoti Daily Mailin haastattelussa.

Raha ei poltellut taskussa. Los Angelesissa Leeves työskenteli alkuun lastenhoitajana ja osallistui näyttelykursseille. Hän jopa tarjoutui siivoamaan paikkoja tuntien jälkeen pientä purtavaa vastaan.

Sinnikkyys kannatti, sillä pian Leeves löysi itsensä samoilta kursseilta Ellen DeGeneresin, Winona Ryderin ja Jim Carreyn kanssa.

– Jim nukkui jossakin vaiheessa omassa autostaan, mutta silloinkin hän oli viehättävä. Muistan ajatelleeni, että tuo komediajuttu sujuu häneltä ihan hyvin, mutta hänen pitäisi kokeilla kunnon näyttelemistä. Onneksi hän ei kuunnellut minua.

Brittinäyttelijälle alkoi tarjoutua rooleja yksi toisensa jälkeen. Hän näytteli muun muassa Monty Python: Elämän tarkoitus -elokuvassa ja sarjoissa Throb, Murphy Brown, Hot in Cleveland sekä Seinfeldissä.

Varsinaisen läpimurtonsa Leeves teki Frasier-suosikkisarjassa, jossa hän esitti omalaatuista taloudenhoitajaa ja fysioterapeuttia liki vuosikymmenen.

Sarjan myötä hänestä tuli Hollywoodin parhaiten palkattu brittinäyttelijä. Vuonna 2002 Guardian uutisoi, että Leeves teki peräti yli 20 miljoonan euron sopimuksen kolmesta uudesta Frasier-tuotantokaudesta. Hän tienasi huomattavasti enemmän kuin vaikkapa Catherine Zeta Jones, Kate Moss ja Yorkin herttuatar.

Hän myös sai Frasier-roolistaan Emmy- ja Golden Globe -ehdokkuudet.

Jane Leeves näytteli Frasier-suosikkisarjassa vuodesta 1993 vuoteen 2004.

Leeves on naimisissa CBS Studios -tuotantoyhtiön johtajan Marshall Cobenin kanssa, ja parilla on kaksi lasta.

Leeves odotti Isabella-esikoistaan näytellessään Frasierissa. Hän ei jäänyt sarjasta pois, vaan vauvamaha peitettiin kuvauksissa isoilla vaatteilla ja kuvakulmilla. Frasier-kollega Peri Gilpin oli Isabellan synnytyksessä mukana vuonna 2001.

Leeves on kertonut, että sarja oli hänelle kaikki kaikessa ja sen loppuminen otti aikanaan koville.

– Meillä kaikilla kesti kauan päästä yli siitä tosiasiasta, että show oli päättynyt. Se vuosikymmen oli yksi elämäni upeimmista kokemuksista. Joskus heräsin yöllä itkemään sitä, kun kaikki oli ohi, hän avautui Daily Mailissa.

Jane Leeves tammikuussa 2020.

Kuusikymppisen näyttelijätähden uralle ei näy loppua. Tällä hetkellä hän tähdittää yhdysvaltalaista The Resident-sarjaa.

Maria Whittaker – kolmossivun legenda

Benny Hilllin enkeleistä ponnistaneesta brittiläisestä Maria Whittakerista, 52, tuli yksi 1980-luvun legendaarisimmista kolmossivun tytöistä. Glamourmalli tunnettiin myös nimellä Maria Tafari.

Maria Whittaker teki mittavan uran mallina. Vuonna 1989 hänet valittiin The Sunin Vuoden kolmossivun tytöksi.

Whittaker polkaisi uransa käyntiin The Benny Hill Show’ssa, jossa hän esiintyi kahdessa jaksossa vuonna 1983.

Pari vuotta myöhemmin hän teki kolmossivun debyyttinsä The Sun -lehdessä vain 16-vuotiaana. Pian hänestä tuli yksi Britannian kuuluisimmista glamourmalleista.

Tummatukkainen ja runsaspovinen brittinainen poseerasi alasti miestenlehdissä sekä koreili lukuisten tyttökalentereiden sivuilla. Hänestä tuli teinipoikien päiväuni poseeratessaan 80-luvun suositun tietokonepelisarja Barbarianin kansissa vuonna 1987.

Mallikaunotar on kokeillut siipiään myös laulamisen ja näyttelemisen parissa. Hän on esiintynyt elokuvissa Whoops Apocalypse ja Tank Malling. Vuonna 1990 Whittaker perusti Rhythm Zone -nimisen yhtyeen, joka tunnetaan kappaleestaan Stop Right Now.

Whittaker pilkahtaa myös Genesis-yhtyeen Anything She Does -kappaleen musiikkivideolla. Vuonna 1986 julkaistulla videolla Benny Hill kuolaa The Sunin kolmossivulla poseeraavaa Whittakeria.

Viime vuosina Whittaker on pysytellyt poissa valokeilasta. Hänen kerrotaan työskentelevän ravitsemusterapeuttina ja myyvän laihdutusmehuja. Hän julkaisee aktiivisesti laihdutusaiheisia päivityksiä Instagram-tilillään.

Whittaker on naimisissa tuottaja DJ Congo Nattyn, oikealta nimeltään Michael Westin, kanssa. Heillä on kolme lasta. Parin nuorin lapsi on katutanssin maailmanmestari, ja hänen tanssiryhmänsä pääsi Britannian Talent-kilpailun semifinaaliin vuonna 2015.

Corinne Russell – kuuluisan musiikkivideon tähti

Birminghamissa syntynyt Corinne Russell, 58, poseerasi kolmossivulla jo ennen Benny Hillin ponnahduslautaa. Russell teki ensiesiintymisensä The Sunin ja Daily Starin sivulla 3 vuonna 1982.

Vuotta myöhemmin Russellista tuli yksi Hillin enkeleistä. Show’n jälkeen hän jatkoi uraansa tanssijana ja glamourmallina, ja 1980-90-luvuilla hän koreili brittilehtien sivuilla lähes 200 kertaa.

Vaaleahiuksinen Corinne Russell poseerasi aktiivisesti lehtien sivuilla.

Russell nähtiin myös AC/DC-rockyhtyeen You Shook Me All Night Long -kappaleen musiikkivideolla vuonna 1980. Videolla nahka-asuinen Russell ratsastaa mekaanisella rodeohärällä virnuillen.

Musiikkivideon kuvauksissa sattui välikohtaus, kun Russell loukkasi itsensä ja roudari riensi naisen avuksi. Kohtaaminen oli varsin merkityksellinen, sillä vuotta myöhemmin Russell meni roudarin kanssa naimisiin, ja he saivat humoristisena häälahjana mekaanisen härän. Pari erosi myöhemmin.

Russell on päässyt myös toiseen legendaariseen kohtaukseen, James Bond -elokuva Octopussyn (1983) alkuteksteihin, jossa Russellin tanssiva siluetti heijastuu taustalla.

Russell on sittemmin vetäytynyt julkisuudesta.

Lähteet: Chicago Tribune, Guardian, Daily Mail, The Sun