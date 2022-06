Yksi maailman tunnetummista aikuisviihdetähdistä, Lisa Ann, sinkosi koko maailman tietoisuuteen näyteltyään pornoelokuvassa kohupoliitikko Sarah Palinia. 50 vuotta täyttävä alan legenda ei salaile mieltymystään nuoriin miehiin.

Yksi maailman puhutuimmista aikuisviihteen elokuvista sai alkunsa yksinkertaisesta puhelinkeskustelusta.

– Tiedätkö, joku pyytää sinua esittämään Sarah Palinia. Ja sinun pitää tehdä se. Sinulla on samat lasit, pidät tukkaasi ylhäällä. Sinun on pakko tehdä se! pornotähti Nina Hartleyn hihkaisi kollegalleen Lisa Ann Corporalle vuonna 2008.

Pian Lisa Annin nimi tuli tutuksi myös muille kuin aikuisviihteen varsinaisille harrastajille. Hän päätyi kuin päätyikin esittämään satiiriseen pornoelokuvaan edellämainittua Sarah Palinia, Yhdysvaltojen varapresidentiksi pyrkinyttä aikansa kohupoliitikkoa, joka tunnettiin niin tiukasta uskonnollisuudestaan kuin hölmöistä lausunnoistaankin.

Strippaamisen 16-vuotiaana aloittanut Lisa Ann ehti esiintyä uransa aikana laskutavasta riippuen ainakin reilussa 300 elokuvassa. Parodia Sarah Palinista lienee niistä tunnetuin.

Juuri vaalien alla julkaistusta elokuvasta tuli valtava tapaus ja Lisa Ann haluttiin joka paikkaan.

Palin itse ohitti kysymykset Who’s Nailin’ Paylin? -elokuvasta, mutta konservatiivinen Fox News -kanava nosti metelin hänen puolestaan. Kanavan juontajat epäilivät elokuvan laillisuutta ja syyttivät sitä poliittiseksi hyökkäykseksi.

– Ehkä joku hullu äärioikeistoaktivisti yrittää polttaa taloni. Mutta itse asetin itseni tähän asemaan ja se on mitä on, Lisa Ann tyytyi toteamaan Marie Claire -lehden haastattelussa.

Entinen Alaskan kuvernööri Sarah Palin puhui näkyvästi Donald Trumpin puolesta vuoden 2016 vaaleissa.

Lähes 13 vuotta ensimmäisen Paylin-elokuvan jälkeen Lisa Ann kertoi LadBible-sivuston haastattelussa, että kyseessä on hänen kaikkien aikojen lempityönsä.

– Ensimmäinen Paylin-elokuva oli kaikkein jännittävin. Paikalle tuli iso lauma toimittajia, ja ensimmäistä kohtausta kuvatessa huoneessa oli noin 50 ihmistä.

– Tiesin, että nämä ihmiset eivät olleet koskaan todistaneet liveseksiä, paitsi tietysti mitä itse harrastivat....Minua nauratti, koska tiesin, että monet heistä olivat todella vaivaantuneita ja varmaankaan kaikki eivät olisi edes halunneet olla paikalla. He olivat kaikki mukavuusalueensa ulkopuolella ja se oli minusta kiehtovaa... siinä me kaikki todistimme samaa popkulttuurin hetkeä, josta tuli valtava juttu, Lisa Ann kuvaili tilannetta.

” Netti on villi maailma. Kaikessa on nyt kyse shokkiarvosta ja se on muuttanut alaa.

Elokuvan aikaan Lisa Ann oli yli kolmekymppinen, aikuisviihteen mittapuulla siis melko iäkäs harvinaisuus.

– Kun tulin alalle, ei pornomaailmassa ollut juuri vanhempia naisia. Sitten television hittisarjat, kuten Täydelliset naiset, alkoivat esittää vanhempien naisten suhteita nuorempien miesten kanssa ja siitä tuli suosittu juttu, mikä siirtyi myös pornoon.

Ennen humoristista Palin-elokuvaa pornomaailma oli Lisa Annin mukaan muuttunut epämiellyttävään suuntaan.

– 90-luvulla tyttöjä arvostettiin. Elääkseen näytteleviä ei ollut monta, joten elokuvantekijät halusivat kohdella heitä hyvin. Kaikki toimi kuten millä tahansa kuvauspaikalla, soitettiin edellisenä päivänä, että mitä haluat syödä ja varmistettiin, että vastanäyttelijämiehet olivat sellaisia, joiden kanssa halusi tehdä töitä.

Kun nettipornon tarjonta räjähti, Lisa Annin mukaan naiset päätyivät tekemään rajumpia kohtauksia kuin olisivat ehkä halunneet.

– 2000-luvun alussa kaikesta tuli aggressiivista. Kun studioilla kuvattiin 30–50 kohtausta, viikossa se muuttui kuin pikaruokaravintolaksi. Nyt kuvataan asioita, jotka eivät olleet laillisia, kun teimme materiaalia vain VHS:lle. Monessakaan osavaltiossa ei ollut laillista kuristaa tai lyödä naista filmillä.

– Netti on villi maailma. Kaikessa on nyt kyse shokkiarvosta ja se on muuttanut alaa.

Lisa Ann kuvattuna Las Vegasissa 2019.

Aikuisviihdemaailmaa kritisoivien kommenttiensa lisäksi 50 vuotta täyttävä Lisa Ann on herättänyt huomiota suhteillaan huomattavasti nuorempiin miehiin ja erityisesti urheilijoihin.

Asia nousi esiin vuonna 2014, kun 18-vuotias yliopistojalkapalloilija Justin Brent julkaisi kuvan itsestään sängyssä tuolloin 42-vuotiaan Lisa Annin kanssa.

– Ajattelen urheilijoista samoin kuin miehet Victoria’s Secretin alusvaatemalleista. Olen 42 ja katselen 18-, 19- ja 20-vuotiaita. He ovat kuin kauniita esineitä ja heillä on kauniit vartalot. Heillä on vielä elämä edessä, joten he ovat vielä innostuneita, naiiveja ja hauskoja eivätkä kyynistyneitä, Lisa Ann selitti vuonna 2015 GQ-lehdelle antamassaan haastattelussa.

Samassa haastattelussa Lisa Ann kertoi tarkat periaatteet, joiden mukaan seksisuhteet toimivat: Varattujen miesten kanssa hän ei halua olla, vaikka lähestymisiä tulee.

Moni urheilija toteuttaa Lisa Annin mukaan omia fantasioitaan hänen kanssaan olemalla, mutta se ei haittaa. Mihin tahansa ehdotuksiin hän ei kuitenkaan suostu.

– Paras asia näissä urheilijoissa on se, että he eivät voi tulla nähdyiksi minun kanssani. Suurimman osan ajasta he eivät vie minua mihinkään ulos. Aluksi sitä oli vaikea sulattaa, mutta sitten tapasin pari, jotka olivat erilaisia. Se kuitenkin tuntui kuin olisin ollut esiteltävä pokaali. Pidän yksityisyydestä.

Paljonko urheilumaailman rakastajia sitten on ollut, GQ-lehti tiedusteli?

– Yli 20-vuotisen urani aikana? Todella monia. Satoja, Lisa Ann vastasi.

Lopetettuaan aikuisviihdealalla Lisa Ann on kunnostautunut kirjoittamalla useamman kirjan kokemuksistaan. Hän vaikuttaa aktiivisesti fantasiaurheilupiireissä ja podcast-maailmassa. Lisa Ann on myös terveiden elämäntapojen puolestapuhuja, joka julkaisee somessa ahkerasti muun muassa treenivinkkejä.

Eläköidyttyään pornosta hän myi suuren kotinsa Kaliforniassa ja päätti aloittaa uudenlaisen elämän New Yorkissa.

– Välittömästi minusta tuntui, että näin minun kuuluu elää. Ja se oli upeaa.

Paluuta aikuisviihteeseen hän ei enää suunnittele paitsi ehkä roolissa, jossa hän voisi parantaa näyttelijöiden terveysturvallisuutta ja vaikkapa auttaa esiintyjiä lakikiemuroissa.

– On ihanaa, että minun ei tarvitse ajatella terveysriskejä, sillä vaikka meitä testattiin, aina oli tartunnan mahdollisuus. Rakastan myös sitä, että päivärytmini ja aikatauluni ovat säännöllisiä, Lisa Ann kertoi viime vuonna.

Sunnuntaista 50-vuotispäiväänsä Lisa Ann on juhlinut jo 50 päivän ajan. Ohjelmaan on mahtunut muun muassa bileitä Vegasissa, laskuvarjohyppy ja lento helikopterilla.