Laulaja Lizzo joutui yllättäen kohun keskelle – sortui ”halventavaan” virheeseen ja pian leimahti kärkäs keskustelu

Laulaja Lizzo ryhtyi oitis toimiin huomattuaan virheensä.

Laulaja Lizzo on viime vuosina ansainnut musiikillaan useita palkintoja.

Etenkin nuorten keskuudessa suosiota niittänyt laulaja Lizzo joutui uuden kappaleensa vuoksi kritiikin kohteeksi sosiaalisessa mediassa, kertoo ET online -lehti.

Lizzon hiljattain julkaisema Grrrls-kappale herätti niin uskollisissa faneissa kuin muissakin kuuntelijoissa närkästystä, kun sen lyriikoista paljastui ikävä seikka. Lizzo nimittäin käyttää laulun alkuperäisessä versiossa kehitysvammaisista käytettävää halventavaa ilmausta.

Sanavalinta poikikin nopeasti somekohun, ja keskustelua käytiin muun muassa Twitterissä.

– Olen pettynyt Lizzoon. Ei ole mitään tekosyitä käyttää tuollaista ilmausta vuonna 2022.

– Heräsin tänä aamuna ja kuulin, että Lizzo käyttää GRRRLS-kappaleessaan halventavaa sanaa. Lizzo, poista koko laulu tai poista loukkaava sana sen sanoituksista. KUUNTELE KEHITYSVAMMAISIA IHMISIÄ.

– Olen äärimmäisen pettynyt siihen, että Lizzo käyttää tuollaista sanaa uudessa kappaleessaan. Sille ei ole mitään tarvetta. Toivottavasti hän muuttaa sanoituksia.

Laulaja selvästi otti saamansa kritiikin todesta, sillä hän julkaisi muun muassa Instagram-tililleen päivityksen, jossa hän kommentoi tilannetta ja sitä, mitä on sen korjaamiseksi tehnyt.

– Olen saanut tietooni, että uudessa GRRRLS-kappaleessani on loukkaava sana. Haluan tehdä yhden asian selväksi: en halua tukea halventavaa kielenkäyttöä.

– Olen ylpeä sanoessani, että laulustani on nyt ilmestynyt uusi versio, jonka sanoja on muutettu. Tämä on tulosta siitä, että kuuntelen teitä ja toimin sen mukaisesti.

Uuden kappaleen sanoitukset kohauttivat somekansaa kenties eniten siksi, että Lizzo tunnetaan vähemmistöjen puolestapuhujana. Hän on aiemmin kertonut julkisuuteen siitä, miten hänestä on käytetty rasistisia ja muuten loukkaavia ilmauksia.

Erityisesti laulajaa satuttivat vuonna 2021 julkaistun Rumours-kappaleen nostattamat vihakommentit, joista hän purkikin avoimesti tuntemuksiaan Instagram-tilillään.

– Ihmiset puhuvat minusta paskaa ja sellaisia asioita, jotka eivät pidä paikkansa, Lizzo kertoi tuolloin julkaisussaan itkien.

Laulaja ei kuitenkaan anna aivan turhanpäiväisen arvostelun mennä ihon alle, sillä hän on selvinnyt esimerkiksi tyyliinsä liittyvistä somekohuista huumorillaan. Viime vuonna laulaja esiintyi Instagram-tilillään erittäin läpikuultavassa ”nakumekossa”. Tuolloin Lizzo kertoi olevansa mekon aiheuttamasta vihasta vain huvittunut ja pohti, että eikö kommentoijilla tosiaan ole parempaa tekemistä.