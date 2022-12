Tiedätkö, mitä tapahtui Pulmuset-tähdille? Terveysongelmia, kaatuneita unelmia ja kohauttava julkistus seksuaalisuudesta

Pulmuset oli kymmenen vuoden ajan yksi suosituimmista komediasarjoista. Mitä sen näyttelijöille kuuluu nyt?

Komediasarja Pulmuset oli yksi suosituimpia tv-ohjelmia vuosina 1987–1997, mutta kenkämyyjä Al Bundy ja kotirouva Peggy perheineen ilmestyy vielä tänä päivänäkin silloin tällöin ohjelmaluetteloihin ja tv-ruutuihin.

Michael G. Moyen ja Ron Leavittin luomaa Pulmuset-sarjaa tehtiin kaikkiaan 11 tuotantokautta. Sarjassa seurattiin Chicagossa asuvan Bundyn perheen kommelluksien täyteistä arkea.

Sarjan päättymisestä on kulunut 25 vuotta. Näyttelijöille on vuosien varrella ehtinyt tapahtua monenlaista, ja he ovat siirtyneet uusille urille.

Pulmuset oli 1980-1990-lukujen yksi suosituimmista komediasarjoista. Sarja oli sen näyttelijöille todellinen ponnahduslauta.

Ed O’Neill tähditti toista huippusuosittua komediasarjaa

Ed O’Neill, 76, näytteli sarjassa pääosaa, chicagolaista, hieman sovinistista perheenisää Al Bundya. Sarja oli IMDB:n mukaan O’Neillille läpimurto, ja hän esiintyi sarjan ohessa myös monissa elokuvissa.

Ed O’Neill ja Katey Sagal tähdittivät Pulmuset-sarjaa Al ja Peggy Bundyna.

Pulmusten jälkeen O’Neillin seuraava merkittävä rooli oli vuosina 2003–2004 rikossarja Dragnetissa. Kyseessä oli uusi versio klassisesta Jack Webbin luomasta ja tähdittämästä samannimisestä rikossarjasta vuosilta 1949–1957.

Nuoremman sukupolven sydämiin konkari pääsi vuosia myöhemin suositussa komediasarja Modernissa perheessä (2009–2020), jossa O’Neill näytteli perheen patriarkka Jay Pritchettia.

Mies sai roolistaan kolme Emmy-ehdokkuutta sekä neljä Screen Actors Guild -palkintoa yhdessä Modernin perheen näyttelijäkaartin kanssa.

O’Neill on viime vuosina kunnostautunut myös ääninäyttelijänä. Miehen rosoista ääntä on voinut kuulla Disneyn Räyhä-Ralf -elokuvissa peliluolan omistajana sekä Pixarin Doria etsimässä -elokuvassa Hank-mustekalan roolissa.

Ed O’Neill on tuttu kasvo erilaisissa komediaelokuvissa ja -sarjoissa.

O’Neill on ollut naimisissa näyttelijä Catherine Rusoffin kanssa 1980-luvulta saakka. Perheeseen kuuluvat lisäksi kaksi tytärtä, Claire ja Sophia. Sophia on myös jatkanut vanhempiensa jalanjäljissä ja on luonut uraa näyttelijänä.

Katey Sagal siirtyi komediasarjoista vakavaksi jengiäidiksi

Katey Sagal, 68, tähditti Pulmusissa laiskaa äitiä, Peggy Bundya.

Katey Sagal on menestynyt näyttelijä.

Bundyn perheen jäätyä taakse Sagal on näytellyt Teinitytön kasvatusopas -komediasarjassa (8 Simple Rules, 2002–2005) ja huippusuositussa draamasarjassa Sons of Anarchy (2008–2014).

Viime vuosina Sagalin on voinut bongata myös vuonna 2018 alkaneessa komediasarja The Connersissa.

Moottoripyöräkerhon elämästä kertovassa Sons of Anarchy -sarjassa Sagal oli yksi sarjan keskeisistä hahmoista Charlie Hunnamin esittämän Jax Tellerin äitinä. Sagal voitti roolistaan Golden Globe -palkinnon.

Monessa mukana ollut Sagal on lainannut äänensä muun muassa animaatiosarjojen Futurama ja Disneyn välitunti hahmoille. Lisäksi nainen oli kertojana lyhytikäiseksi jääneessä A to Z -sarjassa.

Peggy ja Al Bundyn kommelluksia sai seurata 10 vuoden ajan 1980-90-luvuilla.

Sagal meni naimisiin Sons of Anarchyn käsikirjoittaja-tuottaja Kurt Sutterin kanssa vuonna 2004. Pariskunta sai vuonna 2007 tyttären nimeltä Esmé. Sagalilla on myös aiemmasta avioliitostaan näyttelijä Jack Whiten kanssa kaksi aikuista lasta.

Katey Sagal on tähdittänyt Pulmusten jälkeen myös huippusuosittua Sons of Anarchy -draamasarjaa.

Sagalilla oli ennen näyttelijän uraa oma bändi, A Group With No Name. Hän toimi myös taustalaulajana muun muassa Bob Dylanille, Etta Jamesille ja Tanya Tuckerille, ja nainen julkaisi Pulmusten jälkeen kaksi albumia. Musikaalinen Sagal osallistui myös Sons of Anarchyn musiikkien tekemiseen.

Sagalilla oli aikanaan suhde legendaarisen KISS-yhtyeen keulahahmo Gene Simmonsin kanssa.

Christina Applegaten pitkää uraa ovat varjostaneet vakavat sairaudet

Christina Applegate, 50, esitti Pulmusissa Alin ja Peggyn stereotyyppistä ”tyhmää blondia”, tytär Kelly Bundya.

Pulmuset oli Applegaten uralle merkittävä ponnahduslauta, ja hän on sarjan jälkeen tähdittänyt lukuisia elokuvia kuten Uutisankkuri: Ron Burgundyn legenda (Anchorman) (2004) ja komediaa Bad Moms (2016). Applegate esiintyi myös legendaarisessa Frendit-sarjassa Jennifer Anistonin esittämän Rachelin toisena siskona.

Viime vuosina Applegate on useissa tv-sarjoissa, kuten Jesse (2011–2015), Samantha (2007–2009) ja vuonna 2019 alkaneessa Dead To Me -komediasarjassa.

Christina Applegaten uraa ovat varjostaneet vakavat sairaudet.

Applegate on saanut lukuisia palkintoehdokkuuksia, kuten Emmy- ja Golden Globe -ehdokkuudet Samantha-sarjan roolistaan sekä Tony-ehdokkuuden roolistaan Broadway-musikaalissa Sweet Charity.

Applegate kertoi vuonna 2008 avoimesti rintasyövästään. Vuonna 2021 Applegate kertoi sairastuneensa MS-tautiin.

Vastaanottaessaan tähden Hollywoodin Walk of Famelle syksyllä 20022 Applegate joutui turvautumaan apuvälineisiin kävellessään.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun kukaan näkee minut tällaisena: painoni on noussut lähes 20 kiloa, enkä voi kävellä ilman keppiä. Haluan ihmisten tietävän, että olen hyvin tietoinen tilastani, Applegate painotti ennen esiintymistä.

Applegate Walk of Famella ”veljensä” ja ”äitinsä” kanssa.

Applegate oli naimisissa näyttelijä Johnathon Schaechin kanssa kuuden vuoden ajan. Vuodesta 2013 näyttelijä on ollut naimisissa hollantilaisen muusikon Martyn LeNoblen kanssa ja parilla on yhteinen tytär.

David Faustinon räppäriunelmat päätyivät loputtomiin lyhytrooleihin

Vain 13-vuotiaana roolissaan aloittanut David Faustino esitti Pulmusissa perheen poikaa, Bud Bundya, jota piikiteltiin lyhyestä pituudesta ja huonosta menestyksestä tyttöjen kanssa.

David Faustino oli vain 13-vuotias aloittaessaan Pulmuset-sarjan.

Best of Online -sivuston mukaan Pulmusten kuvausten aikana Faustino toimi vaikuttajana myös Los Angelesin varhaisessa rap-maailmassa.

Hän isännöi Hollywoodin Whiskey a Go Go -yökerhossa juhlia, joissa vieraili tulevaisuuden kuuluisia räppäreitä, kuten Dr Dren ja Ice Cuben tähdittämä superryhmä N.W.A.

Teini-ikäisenä Faustino hengaili myös muusikoiden Easy-E:n, Fergien ja will.i.amin kanssa. Pulmusissa Budin huone oli täynnä räppäreiden julisteita, ja Faustino julkaisi jopa omia albumeita, mutta ne eivät saavuttaneet koskaan merkittävää suosiota.

Sarjan jälkeen nykyisin 48-vuotias Faustino on esiintynyt isommissa ja pienemmissä rooleissa lukuisissa eri tv-sarjoissa ja elokuvissa ja lisäksi antanut äänensä monille eri animaatiohahmoille.

David Faustino ja kihlattu Lindsay Bronson kuvattuna vuonna 2015, kun Bronson odotti parin ensimmäistä lasta.

Entisen lapsitähden on voinut bongata esimerkiksi Tunteita ja tuoksuja -saippuasarjasta, rikossarjasta Bones, parodiaelokuvasta Haihurrikaani 4 (Sharknado 4) tai Entourage-draamasarjasta, jossa hän esitti itseään.

Tunnetuimmat ääninäyttelijäroolinsa Faustino on tehnyt lasten animaatiosarjassa The Winx Club ja The Legend of Korrassa.

Faustino oli lyhyen aikaa naimisissa näyttelijä Andrea Elmerin kanssa. Faustino sai ensimmäisen lapsensa kihlattunsa Lindsay Bronsonin kanssa. Tytär nimeltä Ava syntyi vuonna 2015. Pari on saanut myös vastikään helmikuussa 2022 pojan.

David Garrisonin sydän sykki musikaaleille

Pankkiiri Steve Rhoadesia esitti näyttelijä David Garrison, 69. Rhoades oli sarjassa naimisissa pankkivirkailija Marcyn kanssa. Rhoadesit olivat sarjassa Bundyjen naapureita.

Garrisonin tunnetuin rooli lienee Pulmusissa, mutta hän esiintyi sarjan jälkeen myös muun muassa komediasarjoissa 30 Rock (2006–2013), Unbreakable Kimmy Schmidt (2015–2019), ja Kova laki -rikossarjassa (1990–2010).

David Garrison näytteli Pulmusissa Steve Rhoadesia.

Wonderwall-sivuston mukaan Garrisonin tosirakkaus oli kuitenkin musikaaliteatterissa, ja hän on saanut rooleistaan myös Tony-ehdokkuuden. Teatterilavoilla Garrison esiintyi muun muassa Broadway-musikaaleissa Wicked, The Visit ja The Great Society.

Amanda Bearse kohautti 1990-luvulla tulemalla kaapista

Amanda Bearse näytteli Steve Rhoadesin tiukkaa pankkivirkailijavaimoa, Marcy Rhoades D'Arcya, joka oli samanaikaisesti Al Bundyn ”arkkivihollinen”, mutta Peggyn paras ystävä.

Amanda Bearse näytteli Pulmusissa Peggyn parasta ystävää Marcya, jota Al Bundy vihasi.

Sarjan kuvausten aikana Bearse esiintyi muutamassa tv-elokuvassa, kuten Goddess of Lovessa (1988), Here Come the Munstersissa (1995) ja The Doom Generation – tuomion sukupolvessa.

Bearse kuitenkin totesi haastattelussa vuonna 2016, että hänen näyttelijänuransa oikeastaan päättyi Pulmusiin vuonna 1997. Bearse halusi, että hänet otetaan vakavasti ohjaajana, ja hän siirtyi kameran taakse ainakin joksikin aikaa.

Amanda Bearse kohautti 1990-luvulla kertomalla julkisesti olevansa lesbo.

Bearse ohjasi jaksoja 1990-luvun ja 2000-luvun alun suosittuihin sitcomeihin, kuten Veronica's Closet, The Jamie Foxx Show, Kaksi kaveria, Tyttö ja pizzapaikka ja Jesse.

Lopulta hän jätti Hollywoodin kokonaan taakseen kasvattaakseen Zoe-tytärtään jonka Bearse adoptoi 90-luvulla.

Bearse kohautti 1990-luvulla, sillä hän oli yksi ensimmäisistä showbisneksen ”isoista nimistä”, joka kertoi julkisesti lesboudestaan vuonna 1993. Bearse meni naimisiin liikenainen Carrie Schenkenin kanssa vuonna 2010.

Samoihin aikoihin Bearse aloitti myös ohjaamisen opettamisen ja työskentelee nykyään Seattle Film Institutessa.

Bearse palasi kuitenkin näyttelemisen pariin 2010-luvulla esiintymällä muutaman tv-sarjan jaksoissa. Vuonna 2021 hän kertoi roolistaan tulevassa ohjaaja Nicholas Stollerin romanttisessa komediassa.

Kokenut Ted McGinley jatkaa yhä näyttelemistä

Ted McGinley, nykyisin 63, näytteli Pulmusissa Jefferson D'Arcya, huijaria, josta tuli Marcy Rhoadesin toinen aviomies.

Ted McGinley on näytellyt lukuisissa 1900-luvun lopun klassikkosarjoissa, kuten Onnen päivät, Dynastia ja Pulmuset.

Ennen Pulmusia McGinley näytteli klassikkosarjoissa Onnen päivät (1974–1984), Lemmenlaiva (1977–1986) ja Dynastia (1981–1989).

Tunnetuimmat roolinsa Pulmusten jälkeen McGinley teki komediasarjoissa Sports Night vuosina 1998–1999 ja Hope & Faith vuosina 2003–2006.

McGinley on säännöllisesti näytellyt useissa eri tv-ohjelmissa ja elokuvissa. Hän on muun muassa esiintynyt animaatiosarjassa Transformers: Robots in Disguise vuosina 2014–2017.

Ted McGinley näyttelee edelleen.

Viimeisimpiä McGinleyn on voinut nähdä sarjoissa Keeping Up with the Joneses (2021) ja Mutsi (2020).

McGinley on ollut naimisissa näyttelijä Gigi Ricen kanssa vuodesta 1991. Parilla on yhdessä kaksi lasta.