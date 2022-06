Tässä ovat uudet Big Brother Suomi -juontajat: suosittuun tosi-tv-ohjelmaan tulee merkittävä mullistus

Big Brother Suomi palaa ruutuun 4. syyskuuta.

Tosi-tv-ohjelma Big Brother Suomi palaa jälleen ruutuun syksyllä.

Uuden kauden juontajakaarti on vaihtunut, ja juontajina nähdäänkin Temptation Island Suomen iltanuotioiltakin tuttu Sami Kuronen, sekä Suomipopin Aamulypsystä tutut Anni Hautala ja Janni Hussi.

Uusi kausi alkaa Nelosella ja Ruudussa 4. syyskuuta.

Kuronen ja Hussi juontavat vuoropäivin Big Brotherin suoria koostelähetyksiä, joissa käydään läpi talon edellispäivän kiinnostavimmat tapahtumat ja keskustellaan käänteistä vaihtuvien vierailijoiden sekä vakiovieraiden kanssa.

– On mielettömän hienoa päästä mukaan BB-tiimiin! Odotan innolla uuden kauden uusia tuulia. Toivon näkeväni luovia ratkaisuja ja häkellyttäviä peliliikkeitä kilpailijoilta. Mahtavaa päästä tekemään tätä juuri Annin ja Samin kanssa! Janni Hussi iloitsee tiedotteessa.

Sami Kuronen ja Janni Hussi liittyvät Big Brother Suomen remmiin.

– Mua on aina kiinnostanut ihmismieli, ja miten se toimii erilaisissa tilanteissa. Big Brother on siihen erinomainen testi. Kun kuulin tulevista uudistuksista ja tiimistä, jolla uutta kautta lähdetään juontamaan, ei vastausta tarvinnut miettiä hetkeäkään. En ole odottanut syksyä koskaan näin innolla, Sami Kuronen sanoo.

Anni Hautala puolestaan luotsaa sunnuntaisin Nelosella ja Ruudussa nähtävän BB-viikon huipennuksen, eli suoran häätölähetyksen, jossa yksi tai useampi asukas saa häädön talosta.

– Isoveli on kertonut jo vähän käänteitä, joita kaudelle on luvassa, ja täytyy sanoa, että odotan todella innoissani ja jännityksellä tulevaa! Tulossa on huippu syksy, Anni Hautala vihjaa.

Anni Hautala juonsi myös viimeisintä Big Brother Suomen julkkiskautta.

Tamperelainen kertoi myös 12. kesäkuuta, että Big Brotherin uusia kausia ohjannut näyttelijä Janne Virtanen ei ole enää työtiimissä mukana.

Virtanen ohjasi tosi-tv-sarjaa kolmen kauden ja yhden vip-kauden verran. Virtanen kuvaili Tamperelaiselle BB-työtään mielenkiintoiseksi, mutta myös raskaaksi.

– Sitä kuvattiin 60 kameralla, ja ohjaajan oli oltava koko ajan kaikesta perillä, hän tiivisti lehdelle.

Maailman suosituimmaksi tosi-tv-ohjelmaksi kuvailtu Big Brother kokee Suomessa kuitenkin merkittävän mullistuksen.

Merkittävimpänä uudistuksena ohjelmassa on päätetty sallia taktikointi ja pelaaminen. Perinteisesti Big Brotherissa kaikenlainen vehkeily ja nimeämisistä puhuminen on ollut kiellettyä, mutta tulevana syksynä 12 viikon pudotuspeli vaatii asukkailta taitavaa pelisilmää ja rohkeutta tehdä erilaisia peliliikkeitä.

Big Brother -talon asukkaiden elämää seurataan vuorokauden ympäri lukuisten taloon asennettujen kameroiden välityksellä.

Lisäksi kauden käänteitä seurataan ja spekuloidaan Supla-palvelun BB-podcastissa, jota juontavat Cristal Snow ja Sanna Pikkarainen.

Big Brother Suomi alkaa 4. syyskuuta Nelosella ja Ruutu-palvelussa. Nelonen, Ruutu-palvelu ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Artikkeliin tehty lisäys 17.6. klo 10:16: artikkeliin lisätty lainaus Tamperelaisesta, jossa Janne Virtanen kertoo, ettei ole enää Big Brother Suomi -tosi-tv-ohjelman ohjaaja.