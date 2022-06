Yhden merkin eroottinen lataus on huipussaan, toinen päätyy mitä oudoimpiin paikkoihin – suuri kesähoroskooppi paljastaa, kenellä onnistaa

Astrologi Satu Pauri laati Ilta-Sanomien lukijoille kesähoroskoopin. Katso mitä tähdet lupaavat sinulle kesän ajaksi.

Oinas 21.3.–21.4.

Oinaan alkukesä on ollut erityisen latautunut, merkissä liikkuneen toimintapommi Marsin vaikutus näkyy parhaiten Teemu Pukin (29.3.) maalimäärässä. Juhannuksena tämä lataus on enemmänkin huhtikuussa syntyneiden heiniä, huhti-oinaat ovat kärkkäitä kaikessa fyysisessä suorittamisessa. Keskikesän juhlaan on siis odotettavissa aimo lataus intohimoa! Kesä-heinäkuun taiteessa merkin viimeisellä viikolla syntyneet ovat äreän tulisia ja turhautuneita. Parisuhteessa otetaan yhteen pienistäkin asioista. Huhti-oinaan eroottinen lataus on korkealla aina heinäkuun alkuun saakka.

Maalis-oinaat ovat tänä kesänä onnekkaita niin työssä, taloudessa kuin rakkaudessa. Elämässä tapahtuu nyt mukavia käänteitä; suuria tunteita herättää joko perheenlisäys, rakastuminen tai unelmaloma. Keskikesä on merkille ehdottomasti rauhallisinta aikaa. Moni oinas kokee tarvetta vetää lonkkaa kiivasvauhtisen alkukesän jälkeen. Parisuhteessa elävä oinas hautautuu välillä omiin oloihin, leppoisa kesäharrastus vie ajatukset mukavasti pois stressinaiheuttajista. Romantiikka kukkii onneksi vielä loppukesällä, parasta kuherteluaikaa on elokuu 11.8. jälkeen.

Härkä 21.4.–22.5.

Härkä on saanut nautiskella leppoisasta alkukesän lomasta, laiskottelusta ja lämpimien ihmissuhteiden verkostosta. Valitettavasti romantiikan täyteinen Venus poistui merkistä juuri ennen juhannusta, joten keskikesän juhliin on luvassa vähemmän intohimoa ja enemmän arkista seurustelua. 24.–25.6. ovat kuitenkin monelle härälle upeita kesämatkapäiviä, juhannusliikenteessä lentää hurtti huumori. 5.–9.5. syntyneet haluavat irrotella muidenkin edestä, kesän suuret elämänmuutokset kertovat tarpeesta irtaantua juurilta.

Toimintapommi Mars saapuu merkkiin 5.7., joten kiivasrytminen heinäkuu tietää huhtihärälle remonttiprojektia tai kuntokuuria. Toukohärkä liittyy joukkoon heinäkuun loppupuolella. Kesän ehdottomasti intohimoisin jakso osuu heinä-elokuun taitteeseen, suuret tunteet räiskyvät niin vihan kuin rakkaudenkin puolelle. Rakkausrintamalle on siis luvassa häkellyttävän kuuma kesä, intohimon tuulet puhaltavat toukohärän osalta aina 20.8. saakka. Kesällä syttyvän romanssin kestävyys näyttää hyvältä, sillä alkusyksy lupaa merkille vielä romantiikan täyteisiä hetkiä.

Kaksonen 22.5.–22.6.

Kevätkausi oli monelle tunnetulle kaksoselle vaikea, Olympiakomitean mustassa keväässä kärsivät mm. Anni Vuohijoki (24.5.) ja Mika Lehtimäki (29.5.). Kaksoset pääsivät viettämään onnellisen tasapainoista kesälomaa juuri ennen juhannusta, keskikesän juhlan aikana kevään harmit unohtuvat. Terveyden kanssa taistelleet kaksoset ovat kesän aikana kuitenkin vaaravyöhykkeessä, kesäflunssien ja vanhojen kolotusten suhteen kannattaa olla tarkkana.

Loman, mukavan vapaa-ajan ja osalla romantiikan suhteen räiskyvä kevätjakso jatkuu aina 18.7. saakka. Etenkin heinäkuun ensimmäinen puolisko tulee olemaan kaksosen kesäjuhlien, kulttuuririentojen ja sukujuhlien kulta-aikaa. Kaksosen on syytä rauhoittaa vauhtia ja nauttia Suomen suven tarjonnasta ja levon mahdollisuudesta, sillä loppukesällä merkkiin saapuva toimintapommi Mars jää vierailulle poikkeuksellisesti aina 25.3.2023 saakka. Ammatilliset haasteet ja etenemisen mahdollisuudet ovat tehokkaita romantiikan tappajia loppukesällä ja alkusyksynä. Kun on liian monta rautaa tulessa, ei itsekään tiedä, mistä naruista loppukesänä pitäisi vedellä.

Rapu 22.6.–22.7.

Hieman ärhäkkä ja levoton planeettakuvio siivittää rapujen juhannusjuhlia. Suvun kestitsemisessä tai juhlien järjestämisessä on paljon puuhaa, ja pikkutunneilla muiden palvelu alkaa jo ärsyttää. Ravun on syytä jakaa velvollisuuksia juhlajärjestelyjen suhteen, liian suuri taakka aiheuttaa kiukunpuuskia. Mielialavaihtelut vaivaavat etenkin heinäkuista rapua kesä-heinäkuun taiteessa, tunnelma kevenee selkeästi 5.7. jälkeen.

Kesän romanttisin jakso käynnistyy 18.7., jolloin Venus sukeltaa merkkiin. Jos kesähäät, kihlajaiset tai jännittävä kesäromanssi ajoittuu heinä-elokuun taitteeseen, on loppukesään luvassa romantiikan huuruisia hetkiä. Kesän upein lomajakso jatkuu aina koulujen alkamiseen saakka. Kesäkuussa ja kuunvaihteessa syntyneiden rapujen parisuhteessa raha näyttelee kesän aikana isoa roolia. Holtiton rahankäyttö tai tuhlaaminen aiheuttaa epämukavia riitoja parisuhteessa olijoille, sinkkurapu joutuu kiristämään vyötään impulsiivisen ostokäyttäytymisen jälkeen. Aivan merkin lopulla syntyneet joutuvat ottamaan tavallista enemmän vastuuta lähipiiristään.

Leijona 22.7.–23.8.

Vauhdikas ja mukavan sujuva alkukesä on innostanut monen leijonan näyttämään taitojaan työrintamalla, urheilukentällä tai rakkauselämässä. Itsevarma leijona on pullistellut hauistaan rannalla tai hurmannut kumppaninsa moninaisilla lahjoilla. Juhannusjuhlien lavatansseissa törmäät todennäköisesti tähän hurmaavaan vitsiniekkaan, joka ei malta olla kehumatta ulkonäköäsi tai vaatetustasi. Itsevarmuuden huippuhetket jatkuvat elokuisen leijonan osalta aina heinäkuun alkuun saakka.

Kesäjellonasta kuoriutuu 5.7. jälkeen hieman tyytymätön ja rauhaton puoli, joka aiheuttaa sadeilmalla kaaoksen kesämökin rauhalliseen tunnelmaan. Rikkoontuva ruohonleikkuri tai temppuileva tietokone voi olla monen riidan aihe loppukesällä. Onneksi hempeän romanttinen venus saapuu merkkiin 11.8., loma, lepo ja tekemättömyyden ihanuus saavat jellonan hyrisemään tyytyväisyydestä. Elokuun jälkimmäinen puolisko on ehdottomasti leijonan kesän parasta aikaa, hormonit hyrräävät kiivaasti. 11.–18.8. syntyneet joutuvat miettimään syntyjä syviä seitsenvuotiskriisin keskellä. Työn, terveyden ja talouden epätasapaino vaikuttaa vääjäämättömästi parisuhteeseen.

Neitsyt 23.8.–23.9.

Neitsyen vilkas ja sosiaalinen alkukesä vaihtuu juhannuksena rauhallisempaan ja hieman hiljaisempaan kesäjaksoon. Keskikesän juhlaa tulee vietettyä pienessä piirissä, oma rauha sekä Suomen suven kauneus ja hiljaisuus kutsuvat luokseen. Tohinan ja touhun jälkeen on loistava hetki nautiskella olemisen sietämättömästä keveydestä. Laiskuudenpuuskassa ei edes jaksa katsella morsian- tai sulhasehdokkaita.

Neitsyen kesä saa upean piristysruiskeen heinäkuun puolelle tultaessa, etenkin elokuiset neitsyet riemastuvat tekemisen ilosta, kuka hyppää moottoripyörän selkään, kuka nauttii purjeveneen lipumisesta läpi aaltojen. Heinäkuun jälkimmäisellä puoliskolla myös syyskuiset neitsyen kaipaavat hikiliikuntaa. Jos kumppani on samalla aaltopituudella, loppukesän liikunta- ja urheiluharrastus voi olla hyvän parisuhteen kulmakivi. Sinkkuneitsyen mielitietty voi löytyä juuri golfkentältä tai puistojumpasta. Heinä-elokuun taitteeseen osuva liikunta- tai kesätapahtuma on neitsyelle erityisen menestyksellinen. 16.–20.9. syntyneiden on syytä ponnistella hyvän terveyden eteen, vitamiinikuuri on loppukesästä paikallaan.

Vaaka 23.9.–23.10.

Vaakojen alkukesä on ollut melkoista rumbaa, sillä tuhannen ja yhden tehtävän kirjo on vaatinut todellista venymistä. Merkin viimeisellä viikolla syntyneet ovat vielä juhannuksen ja kesä-heinäkuun taitteessa tässä roolissa, pihatöiden ja mökin korjauksen tiimellyksessä joutuu toimimaan niin maalarina, siivoojana kuin komentokeskuksen päällikkönä. Parisuhteessa pinna voi kiristyä kumppanin laiskottelun vuoksi, juhannusjuhlien tiimellyksessä kannattaa olla armollinen muiden viettäessä lomaa.

Heinäkuun ensimmäinen puolisko on lähes kaikille vaaoille kesän parasta aikaa, sosiaalinen kesäjakso nostattaa myös romanttisia toiveita. Jos vaaka muistaa irrottautua jatkuvista velvollisuuksistaan, voi parisuhde pulleasti keskikesän helteillä. 18.7.–11.8. vaaka hakeutuu piilopirttiin ja nauttii kesän hiljaisesta jaksosta mukavan kesäharrastuksen parissa. Parisuhdekeskeinen vaaka kaipaa kumppaniltaan hyvää keskustelutaitoa, sinkkuvaakojen sydämiin taas on loppukesällä mahdollista päästä juuri tällä ominaisuudella. Kesän vauhdikkain jakso käynnistyy 20.8., jolloin laiskuuden jättämiä kesäkiloja pudotellaan pyöräillen, lenkkeillen tai hankkimalla kuntosalikortti. Alkukesän räiskyvästä vaa’asta muovautuu loppukesällä diplomaattinen neuvottelija, ja rakkauselämä muotoutuu syksyä kohden tasapainoisemmaksi.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Merkkiä kormuuttanut seitsenvuotiskriisi on ollut monelle skorpionille armoton, parisuhteen statusta on joutunut vaihtamaan talven tai kevään aikana useaan otteeseen. Ne, jotka ovat selviytyneet kriisistä vain kolhuilla, nauttivat kesän tiimellyksessä entistä vahvemmasta parisuhteesta. Juhannuksena skorpionilla on meneillään kesän hiljainen jakso, työn ja arkivelvollisuuksien jälkeen on mukavampi heittäytyä vapaalle ilman sen suurempia ohjelmanumeroita. Laiskanpullea kesäjakso kestää marraskuisen skorpionin osalta aina heinäkuun puoleenväliin saakka.

Lokakuinen skorpioni tuulettaa tunteitaan heinäkuun ensimmäisellä puoliskolla, riidat ja yhteenotot ovat mahdollisia. Onneksi loppukesä tarjoaa monella tapaa rauhallisemmat näkymät parisuhteen yhteiselolle. Marraskuinen skorpioni tasapainoilee suurten tunteiden viidakossa, etenkin 11.–18.11. syntyneet joutuvat kesän kuluessa miettimään oman onnellisuutensa lähdettä. Skorpionin eroottinen lataus on korkeimmillaan heinä-elokuun taitteessa, sinkkuskorpionille ajanjakso voi olla yllätyksellinen. Romantiikan saralla kesä tarjoaa parastaan aikavälillä 18.7.–11.8.

Jousimies 22.11.–23.12.

Jousimiehen alkukesä on ollut täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita, eikä juhannus tuo tähän poikkeusta. Vesijetillä, moottoripyörällä tai veneellä ohikiitävä kesälomalainen on todennäköisesti jousimies, joka haluaa tuulettaa kevään tunkkaisuuden pois mielestään. Kesän parhaat lomakuviot kuuluvat tänä vuonna marraskuussa ja kuunvaihteessa syntyneille jousimiehille, joille elämä on parhaimmillaan matkustamista, rakastumista tai unelmalomasta nauttimista. Juhannusjuhlien tiimellyksessä jousimies kilpailee tikkakisan tai korttipelin voitosta, kokon pystytys tai saunan lämmittely kuuluvat keskikesän juhlan velvollisuuksiin.

Vauhdikas kesä kääntyy seesteisyyden puolelle 5.7., jolloin jousimies asettuu aloilleen. Jos olet kuunvaihteessa syntynyt jousimies, heinäkuu tarjoaa sinulle upean mahdollisuuden mielenkiintoisen kumppaniehdokkaan löytämiseen. Jousimies on omimmillaan kesäjuhlien sekä kulttuuri-ja urheilutapahtumien pyörteissä, samanhenkinen kumppani ymmärtää tätä levotonta luonnetta. Loppukesä 20.8. jälkeen tarkistaa alkaneen kesäromanssin kestävyyttä, vahva kumppanuus ei pienistä hätkähdä, mutta väärin perustein solmittu kesäromanssi kaatuu omaan mahdottomuuteensa.

Kauris 23.12.–20.1.

Kauriin kesään kuuluvat vahvasti terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen. Uusi ruokavalio, dieetti tai kuntokuuri on osalla jo juhannuksena hyvässä vauhdissa, toiset vielä suunnittelevat strategiaansa. Kesän sosiaalinen jakso päättyy kauriilla juuri juhannuksen alla, joten keskikesän juhlaan on luvassa rauhallisen rinnakkaiselon tunnelma. Järkiperäinen kauris ei kaipaa kesäänsä draamaa ja yhteenottoja, siksi juhannusseura on tarkoin valittua. Hyvien ystävien tai läheisten seura antaa mahdollisuuden rentoutumiseen.

Kesän vauhdikkain osuus alkaa kauriilla 5.7. Perheen lomamatka, purjehdus, patikointi tai telttaretki luo yhteenkuuluvuuden tunnetta, sinkkukauris nauttii uusien ihmisten tapaamisesta. Tammikuisen kauriin vauhti riittää elokuun loppupuolelle saakka, mielekäs kesäharrastus tai remonttiprojekti pitää tyytyväisenä. Kauriin romantiikka kukoistaa, kun talous on kunnossa ja arkielämän velvollisuudet sujuvat luontevasti. Loppukesän työkiireet tulevat kuitenkin rokottamaan aikaa romantiikalta. Kauris säästyy onnekkaasti rakkauselämää kormuuttavilta haasteilta, ne kuuluvat tänä kesänä aivan muille merkeille.

Vesimies 20.1.–20.2.

Juhannus herättää vesimiehen eloon, sillä sosiaalinen elämä vilkastuu keskikesän juhlan kohdalla. Suku- tai perhejuhlat kuuluvat tänä vuonna kesään, sillä koronarajoitusten jälkeen elämä hellii vesimiehen sosiaalista luonnetta. Romantiikka kaipaavien unelmakesä on parhaimmillaan kesäkuun lopun ja heinäkuun ensimmäisen puoliskon aikana. Tammikuinen vesimies viettää kesän parhaat viikot juuri juhannuksena ja kesä-heinäkuun taitteessa. Tammikuisen vesimiehen kannattaa miettiä keskikesän kohdalle mielekästä tekemistä, sillä joutilaana pyöriminen aiheuttaa ärtymyksen puuskia. Rauhallisen kesän keskelle osuu muutama kipakka hetki, ja 5.–15.7. onkin syytä yrittää ottaa tyynemmin.

Helmikuinen vesimies elää hieman levotonta ja muutosaltista kesäkautta, etenkin 5.2. jälkeen syntyneiden kesässä on tarvetta irtiotoille. Yllättävät käänteet ovat tulleet jo tutuiksi eron keskellä olevalle Shakiralle (2.2.) ja pelirajoituksista kärsineelle jääkiekkoilijalle Kaapo Kakolle (13.2.). Kesän kulku saattaa käydä heinä-elokuun kohdalla hieman ylikierroksilla, vauhtia kannattaa hiljentää liikenteessä sekä parisuhteen riitojen selvittelyssä. Jos elokuun alkupuolisko tarjoaa vielä tahmeutta kumppanuudessa, 20.8. jälkeen vesimiehen yhteiselo helpottuu. Tunnelma kepenee selkeästi syksyn saapuessa.

Kalat 20.2.–21.3.

Merkillesi on tarjoiltu kaikki mahdolliset parhaat pelimerkit niin työn, talouden kuin rakkaudenkin saralla. Toivottavasti osasit hyödyntää nämä kevään aikana, sillä kesäkausi on selkeästi viileämpi ja tasapaksumpi. Kiivastahtisen kevään jälkeen kala haluaa varmasti rauhoittaa vauhtia, osa tekee sen sovinnolla, toiset joutuvat himmaamaan vauhtia flunssan tai kolotuksen myötä. Juhannuksena kala osaa nauttia tekemättömyyden ihanuudesta, osa nautiskelee elämästä perheenlisäyksen myötä. Mikael Forsell (15.3.) ja Renny Harlin (15.3.) ovat kesän onnekkaita merkin edustajia vauvauutisten myötä.

Kesän romanttisin ja sosiaalisin jakso osuu merkille 18.7.–11.8. Kesämatkojen kulta-aika hellii merkkiä, kala löytää itsensä mitä omituisimmista paikoista. Kesän kulusta, lomasta ja romantiikasta kannattaa nauttia täysin siemauksin, sillä loppukesä 20.8. jälkeen tuo tullessaan tulipalokiireet. Vauvanhoito, tärkeä työprojekti tai remontti alkaa loppukesän tai alkusyksyn aikana ja tulee vaatimaan merkiltä selkeää rytminvaihdosta. Kesällä alkaneen parisuhteen kestävyyttä testataan syksyn aikana.