Putinin ex-vaimo Ljudmila, 64, katosi kuin tuhka tuuleen ja elää nyt salaperäistä elämää nuoren rakkaansa kanssa – tämä hänestä tiedetään

Vladimir Putinin kanssa naimisissa liki 30 vuotta ollut Ljudmila Otsheretnaja välttelee julkisuutta tiukasti. Silti hänen mystisestä elämästään on tihkunut ilmi joitakin yksityiskohtia.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiri on joutunut viimeisen kuukauden aikana suurennuslasin alle, kun länsimaiden pakotteet ovat ajaneet oligarkit ja Putinin perheenjäsenet ahtaalle. Presidentin läheisten jahteja on takavarikoitu ja heidän taloihinsa murtauduttu.

Myös Putinin ex-vaimo Ljudmila, nykyisin Otsheretnaja, 64, on The Timesin mukaan saanut osansa Venäjän aloittamaa sotaa vastustavien aktivistien toiminnasta.

Lehti uutisoi maaliskuun puolivälissä, että Venäjän entisen ensimmäisen naisen omistama huvila Etelä-Ranskassa tuhrittiin Ukrainan väreillä täyteen Putinia kovasanaisesti vastustavia lauseita.

Paikallisten aktivistien mukaan turvamiehet olivat aiemmin tivanneet aggressiivisesti vastauksia kaikilta, jotka osoittivat kiinnostusta venäläisomisteisia huviloita kohtaan, mutta maaliskuussa talojen omistajat vaikuttivat kadonneen kuin tuhka tuuleen.

Ljudmilan ja hänen uuden puolisonsa Ranskassa sijaitsevan talon porttiin maalattiin maaliskuussa Ukrainan väreillä Putinin vastaisia lauseita.

Putinin ex-vaimo Ljudmila on vältellyt julkisuutta jo vuosien ajan. Hänen elämästään parin yllätyseron jälkeen tiedetään vain hyvin vähän. Lehtitietojen mukaan Ljudmila olisi mennyt uudelleen naimisiin ja vaihtanut sukunimensä Putinasta Otsheretnajaksi, mutta juuri muita tietoja julkisuuteen ei ole tihkunut.

Putin tapasi Aeroflotin lentoemäntänä työskennelleen Ljudmilan Leningradissa maaliskuussa 1980 yhteisten tuttavien kautta. Pari alkoi seurustella ja huhtikuussa 1983 Putin kosi Ljudmilaa ja he menivät naimisiin vielä samana vuonna.

Parin ensimmäinen tytär Maria syntyi Neuvostoliitossa vuonna 1985 ja toinen tytär Jekaterina seuraavana vuonna Itä-Saksassa, jossa Putin toimi KGB-upseerina.

Putinin ja Ljudmilan liittoa on kuvailtu onnettomaksi, mutta parin ero vuonna 2013 tuli silti monille yllätyksenä, sillä pariskunta edusti yhdessä aina eroilmoitukseensa saakka.

Putinin perhe vuonna 1990. Tuolloin parin tyttäret olivat pieniä.

Putin on tehnyt jo vuosia sitten selväksi toimittajille, etteivät hänen yksityiselämänsä tai perheensä asiat kuulu julkisuuteen. Sama pätee hänen ex-vaimoonsa.

Ljudmila on pysytellyt julkisuudessa vaiti ex-puolisostaan, mutta 2000-luvun alkupuolella hän kuvasi elämäkertakirjassaan miestään vampyyriksi. Eroilmoituksen yhteydessä Ljudmila kertoi, että pari ei juuri viettänyt aikaa yhdessä.

– Avioliittomme on ohi siksi, että me hädin tuskin näemme toisiamme. Vladimir on täysin uponnut työhönsä, meidän lapsemme ovat kasvaneet aikuisiksi ja totta puhuakseni, minä en pidä julkisuudesta, Ljudmila sanoi tuolloin Independentin mukaan.

Ennen avioeroaan Ljudmila edusti julkisuudessa puolisonsa rinnalla. Kuvassa Venäjän ensimmäinen nainen yhdessä kuningatar Elisabetin kanssa vuonna 2003.

Ljudmila tapasi myös presidentti Tarja Halosen vuonna 2001.

Mutta mitä Ljudmila on puuhannut sen jälkeen, kun hän vetäytyi Venäjän ensimmäisen naisen tehtävistä ja erosi miehestään? Ainakin hän on päässyt pois julkisuudesta, kuten toivoi.

Vuonna 2016 uutisoitiin, että Ljudmila oli mennyt kaikessa hiljaisuudessa naimisiin itseään 20 vuotta nuoremman Artur Otsheretnin kanssa. Kolmekymppisen miehen kerrottiin työskentelevän hallituksen puheenjohtajana säätiössä, jota Ljudmila oli aikoinaan epävirallisesti tukenut.

IS uutisoi kuusi vuotta sitten, että Venäläisen Sobesednik-lehden toimittajat pääsivät salatun avioliiton jäljille, kun he havaitsivat, että Pietarissa sijaitseva asunto oli ”Ljudmila Otsheretnajan” nimissä. Muut henkilötiedot täsmäsivät Putinin ex-vaimoon.

Avioliitto oli Sobesednikin mukaan solmittu mahdollisesti jo yli vuotta aiemmin, sillä Moskovassa sijaitsevan liittovaltion maahanmuutto­palveluiden viraston kerrottiin myöntäneen helmikuussa 2015 uuden passin naishenkilölle nimellä "Otsheretnaja".

Passia ei oltu haettu tavalliseen tapaan alueellisilta viranomaisilta, mikä kertoi lehden mukaan passin hakijan erityisasemasta.

Daily Mailin mukaan virallista vahvistusta huhutulle avioliitolle ei kuitenkaan ole koskaan saatu, sillä avioliittoihin liittyvät asiakirjat eivät ole Venäjällä julkisia.

Ljudmilasta ei ole juuri olemassa tuoreita kuvia, sillä hän välttelee visusti julkisuutta. Kuva vuodelta 2005.

Salaperäistä paria ei ole nähty yhdessä julkisuudessa, eikä heidän yhteisestä elämästään tiedetä juuri mitään. Vuonna 2016 Daily Mailin artikkelissa julkaistussa rakeisessa ja päiväämättömässä kuvassa pari vaikuttaisi kulkevan kadulla käsi kädessä talvivaatteissa.

Daily Mailin mukaan Artur Otsheretnillä oli avioliiton solmimisen aikaan kouluikäinen poika. Lehden mukaan hänen sosiaalisen median kanavistaan selviää, että hän on tykännyt Putinia kannattavista julkaisuista ja lomaillut esimerkiksi Biarritzissa, Ranskassa.

Brittilehti Independent uutisoi vuonna 2017, että Ljudmila ja Artur ostivat Etelä-Ranskasta, Atlantin rannalta valtavan huvilan, jonka arvo oli lähes seitsemän miljoonaa euroa. Luksustaloon tehtiin lehden mukaan tuolloin mittavaa remonttia ja se sijaitsi alueella, jolla on myös useita muita venäläiseliitin omistamia taloja.

Daily Mailin mukaan parin huvila on vuonna 1927 rakennettu Art Deco -tyylinen talo, jota kutsutaan nimellä Souzanna.

Lehtitietojen mukaan Ljudmila vietti ennen Ukrainan sotaa runsaasti aikaa huvilalla ja se oli hänen pakopaikkansa kaukana parrasvaloista. Julkisuuteen ei ole tihkunut tietoa siitä, missä Ljudmila asuu tai tekeekö hän kenties töitä jossakin nykyään.