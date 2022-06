IS julkaisee juhannuksena uudelleen suosituimpia juttujaan. Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 23.4.2022 klo 7.30.

Laulaja Nisa Soraya, 65, on samanlainen sähikäinen kuin ennenkin. Hän pitää säihkeestä ja loistosta, mutta näyttävän pinnan alla on paljon muutakin. Esiintyjänä Nisa näkee vaivaa pitääkseen itsensä kaikin puolin kuosissa.

– Se on mielestäni esiintyjän velvollisuus, Nisa Soraya perustelee.

Hän noudattaa hyvin terveellistä ruokavaliota, käy avannossa ja liikkuu paljon, sekä käyttää erilaisia kauneushoitoja mukaan lukien plastiikkakirurgiaa.

– Isot leikkaukseni tehtiin jo vuosikymmeniä sitten, ensimmäinen 19-vuotiaana. Sen jälkeen on tehty ylläpitohoitoja ja pieniä toimenpiteitä, Nisa kertoo.

Isoina leikkauksina hän pitää nenä- ja rintaleikkausta. Veitseen on tartuttu senkin jälkeen, mutta pienempien hiomisten takia.

– Nykyään tehdään ylläpitoa. Käytän botoxia ja mesoterapiaa. Kaikki sattuu, mutta on sen arvoista, Nisa sanoo.

Hän painottaa, että arvostaa kaikkia, jotka eivät halua käyttää apukeinoja ulkonäkönsä kohentamiseen.

– Kunnioitan naisia, jotka ovat niin sovussa itsensä kanssa, etteivät käytä mitään. Nostan hattua heistä jokaiselle. Nuorison kohdalla plastiikkakirurgia on mennyt överiksi.

Soraya on tehnyt itseään kummastuttavan havainnon suomalaisten käsityksistä plastiikkakirurgiasta.

– Suomalaista plastiikkakirurgiaa pidetään luotettavana ja virolaista heikompana. Minulle itselleni huonointa jälkeä on tehty Suomessa, Nisa paljastaa.

Virossa erilaisia kauneusleikkauksia tehdään paljon enemmän kuin Suomessa.

– Onhan 4 000 rintaleikkausta tehnyt virolaislääkäri kokeneempi ja sen takia parempi kuin ylikallis suomalainen, joka on tehnyt 400 leikkausta. Suomessa on isoja nimiä, mutta ei tekoja, Nisa perustelee.

Hänen mielestään paras tapa löytää taitava tekijä on kysyä sellaiselta, jolla huomaa lopputuloksen onnistuneen. Kun Nisa näkee hyvin tatuoidut kulmakarvat tai kauniit huulet, hän tiedustelee tekijää.

– Pelkkiä muiden kehuja ei kannata kuunnella vaan katsoa, millaista lopputulosta on tehty. Kyse on omista kasvoistasi tai vartalostasi, joten kannattaa nähdä vaivaa ja ottaa selvää ennakolta.

Sorayalla on plastiikkakirurgiaan vähän kuin kotikenttäetu. Hänen pitkäaikainen miesystävänsä ja tämän veli toimivat Kanarialla plastiikkakirurgeina. Tosin miesystävä on ollut viime vuodet Perussa ja vain käynyt Kanarialla.

– Suhteemme ei ole rapistunut mihinkään. Olemme tunteneet 17 vuotta. Minulla on rakkaussuhde, joka tukee minua.

Nisan mielestä toimiva suhde ei vaadi jatkuvaa yhdessäoloa. Molempien pitää saada tehdä itselleen tärkeitä asioita.

– Pitää tehdä kompromisseja, jotta suhde tuo kummankin elämään hyviä asioita. Minulle ei ole ideaalia olla yhdessä koko ajan. Tapasimme viimeksi maaliskuussa, kun kumpikin kävimme Kanarialla, Nisa lisää.

– Tuntui kuin olisi katkaistu käsi tai jalka, kun ei päässyt yleisön eteen. Teki niin kipeää. Esiintyminen on minulle enemmän kuin työ, se on tapa ilmaista itseäni.

Hänen isot leikkauksensa oli jo tehty, kun hän tapasi miesystävänsä. Sen jälkeen tämä on suorittanut pienempiä toimenpiteitä Nisan toiveiden mukaan.

– Olen laittanut poikaystäväni tekemään leikkauksia, joita hän on vastustanut, mutta jotka ovat tulleet myöhemmin muotiin, Nisa hihkaisee.

Nisa Soraya saapui Suomeen 40 vuotta sitten bändissä, joka kiersi esiintymässä Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa. Keikalla Turussa kaunis solisti osui yökerhossa iltaa viettäneen laulaja Markku Aron silmiin. Hän ehdotti Nisalle yhteistyötä ja pian pari alkoi kiertää duokeikoilla. Nisa oli 80-luvun Suomessa eksoottinen ilmestys. Laulajaparin romanssia salailtiin pitkään, kunnes se hiipui.

Markku Aro ja Nisa Soraya Euroviisujen esikarsinnoissa 1981.

Nisa Sorayan levytyksiä.

Soraya mainitsee liikunnan tulleen elämäänsä Suomessa. Kun bändin kanssa esiinnyttiin lähes päivittäin ja muu aika matkustettiin paikasta toiseen, aikaa tai energiaa ei ollut jäänyt liikuntaan.

– Suomessa aloin pelata tennistä ja lasketella kiitos Markku Aron, Nisa muistelee.

Myös tanssiminen tuli elämään, ja Nisa käy edelleen tanssitunneilla. Syömisten suhteen hän on tarkka.

– Minulla on ollut painon kanssa ongelmia, varsinkin nuorena. Kun aloin laulaa, oli pakko pitää itsensä kuosissa, koska piti mahtua esiintymisasuihin. Ei aina voinut olla hankkimassa uusia vaatteita, Nisa muistelee.

– Teen koko ajan töitä, että pysyn pienenä. Terveellisyys on minulle elämäntapa. Omaan terveyteen pitää investoida. Se on arvokkainta, mitä meillä on.

Nisa Sorayan elämä on ollut täynnä värikkäitä kokemuksia. Hän syntyi Britanniassa, koska ranskalainen äiti ja Bangladeshistä kotoisin ollut isä opiskelivat siellä. Hän kasvoi isovanhempiensa ja tätinsä luona Ranskassa kuusivuotiaaksi, jolloin vanhempien kanssa muutettiin Singaporeen. Esiintymiset toivat hänet takaisin Eurooppaan, jonka jälkeen hänellä on ollut koti Suomessa ja sittemmin myös Kanarialla.

– Suomalainen sana sisu kuvaa, mitä elämäni on vaatinut. On tarvittu sinnikkyyttä ja päättäväisyyttä. On pitänyt mennä harmaan seinän läpi. Se ei ole aina helppoa eikä mukavaa.

Soraya selvisi vuosikymmenten takaisesta burnoutista takaisin elämään.

– Jos elämä haluaa viedä maan jalkojen alta, se myös vie. Ei ihminen voi itse päättää, mitä elämässä tapahtuu, vaikka kuinka yrittäisi suunnitella ja hallita elämää, Nisa muistuttaa.

– Kun on käynyt pohjalla, tietää, että on luotettava elämään. Se tuo myös pohjalta takaisin ja kantaa.

Soraya on aiemmin viettänyt pitkiä aikoja Kanarialla, mutta pari viime vuotta hän on pysytellyt koronan takia pääosin Suomessa. Hän on kuitenkin pistäytynyt Kanarialla sekä Virossa, jossa on töitä, mutta myös hyviä kauneudenhoitopalveluja.

Teini-iästäesiintyneelle Sorayalle parrasvaloissa oleminen on niin syvällä, että oli kova paikka henkisesti, kun korona laittoi keikat tauolle.

– Tuntui kuin olisi katkaistu käsi tai jalka, kun ei päässyt yleisön eteen. Teki niin kipeää. Esiintyminen on minulle enemmän kuin työ, se on tapa ilmaista itseäni, Nisa luonnehtii.

– Keksin lääkkeeksi striimikeikat, vaikka se ei tunnukaan samalta kuin live-esiintyminen, Nisa sanoo.

Helsinkiläinen yökerho Hercules muuttui studioksi, josta lähetettiin virtuaalikeikkoja.

– Oli pakko tehdä jotain. Lauloin itsekin, mutta myös tuotin. Esiintymässä kävivät monet muutkin kuten Saara Aalto ja Laura Voutilainen, Nisa toteaa.

Hän käyttää esityksissään paljon drag-artisteja kuten myös High Heels -tanssiryhmää.

– Haluan kannustaa nuoria esiintyjiä ja auttaa heidän uraansa.

Nisa alkoi viime vuonna myös työskennellä Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevassa ruokaravintolassa Chéri.

– On hyvä, että elämässä on jotain säännöllistä ja mukavaa tekemistä, kun pidän asiakkaista huolta ravintolassa, Nisa mainitsee.

Kuvauspaikka: Chéri, Helsinki, kengät: danjanafashion.fi, kaulakoru: instragram.com/charwinettescloset