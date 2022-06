Playboyssa poseerannut Carmen Electra, 50, ponnisti kodittomasta Baywatch-sensaatioksi – kaksi suurta tragediaa johdattivat pimeälle tielle

Legendaarinen näyttelijä ja malli Carmen Electra muistetaan niin pika-avioliitostaan koristähden kanssa kuin Simon Cowellin pettämiskohusta.

IS julkaisee juhannuksena uudelleen suosituimpia juttujaan. Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 20.2022 klo 10.30.

Baywatch-tähti ja Playboy-kaunotar Carmen Electran, oikealta nimeltään Tara Leigh Patrickin, elämää ovat värittäneet tragediat ja oikukkaat yksityiselämän käänteet.

Electra singahti julkisuuteen 1990-luvulla kulttisarjasta Baywatch. Hänet nähtiin ohjelmassa vain yhden tuotantokauden verran. Electran roolihahmon Lani McKenzien poistuttua sarjasta vuonna 1997 hän on luonut uraa mallina, laulajana sekä näyttelijänä.

Playboyssakin poseerannut Electra on nähty muun muassa elokuvissa Scary Movie, Pomon tytär, Villi Tusina 2 sekä Epic Movie. Hän on myös ollut yksi suositun The Pussycat Dolls -yhtyeen entisistä jäsenistä.

Pyöreiden kunniaksi IS keräsi viisi faktaa Electrasta.

Tältä Carmen Electra näytti ikonisessa punaisessa uimapuvussa 1990-luvulla.

1. Kodittomana ennen tähteyttä

Carmen Electra varttui Ohion osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hän on nuorin viidestä sisaruksesta.

Ennen tähteyttä Electra oli hetken aikaa koditon asuessaan Los Angelesissa. Näyttelijänurasta haaveilevalla naisella ei ollut luottokorttia tai autoa.

Yhdessä vaiheessa hän oli onnistunut säästämään 5 000 dollaria, mutta uhkapelissä rahansa hävinnyt poikaystävä varasti kaikki hänen säästönsä.

– Minulla ei ollut penniäkään. Minulla oli kuitenkin hienoja vaatteita ja meikkilaukku, joten ihmiset eivät tietäneet elämäntilanteestani, Electra muisteli.

Elämä kääntyi myötätuuleen, kun Electra tutustui 18-vuotiaana Princeen. Kaksikolla oli lyhyt suhde 1990-luvun alussa, mutta Electra on muistellut tähteä ennen kaikkea mentorinaan. Naisen mukaan hänen Hollywood-uransa sai alkunsa Princen ansiosta.

– Hän oli hyvin antelias tarjotessaan minulle lähtölaukauksen musiikkiuralle. Tulen aina olemaan kiitollinen siitä, että hän uskoi minuun ja antoi mahdollisuuden, Electra on kiitellyt.

Carmen on poseerannut Playboyssa yhteensä 44 kertaa.

2. Kaksi tragediaa samana kuukautena

Samaan aikaan, kun Electran näyttelijänura alkoi ottaa kierroksia, hänen yksityiselämässään kuohui.

Saatuaan juuri roolin Baywatch-sarjasta Electra sai tietää, että hänen äitinsä Patricia oli sairastunut aivosyöpään. Patricia kuoli vuonna 1998 kahden vuoden syöpätaistelun jälkeen.

Electra on myöhemmin myöntänyt tunteneensa syyllisyyttä siitä, että hän keskittyi äitinsä sairastuessa uraansa. Electran vanhempi veli otti vastuun ja hoiti sairasta äitiään.

Electra joutui pian kohtaamaan toisen suuren tragedian. Hänen siskonsa menehtyi samana kuukautena kuin hänen äitinsä. Sisko kuoli sydänkohtaukseen nukkuessaan.

Electra on kertonut, että rakkaiden läheisten kuolemat johdattivat hänet pimeälle tielle.

– Aloin juoda, ja sain itsetuhoisia ajatuksia. Tuntui kuin olisin elänyt sumussa, ikään kuin se ei olisi todellista. En ollut valmis käsittelemään sellaisia tunteita.

Myöhemmin hän hakeutui terapiaan.

Carmen Electra Scary Movie -elokuvassa vuonna 2000.

3. Yhdeksän päivän avioliitto NBA-legendan kanssa

Carmen Electran suhde-elämässä on riittänyt värikkäitä käänteitä.

Electra on saanut kokea Las Vegasin hurman, sillä marraskuussa 1998 hän ja koripallotähti Dennis Rodman marssivat erään kostean illan päätteeksi yhteen kaupungin hääkappeleista yhdeksän kuukauden seurustelun jälkeen.

Avio-onni ei kauaa kestänyt, sillä Rodman haki liiton mitätöintiä jo yhdeksän päivän jälkeen.

– Dennis pysyi hädin tuskin pystyssä seremonian aikana, eikä pystynyt juuri puhumaan, Rodmanin manageri Dwight Manley on muistellut koripallotähden salamahäitä.

Dennis Rodmanin ja Carmen Electran liitto ei kauaa kestänyt.

Rodmanin ja Baywatch-kaunottaren suhde jatkui erohakemuksesta huolimatta neljän kuukauden ajan. Electra on muistellut parin romanssia lämmöllä mutta kuvaillut olleensa tuolloin vaikeassa elämätilanteessa.

– Yritin kai roikkua siinä vähässäkin, mitä minulla oli jäljellä. Olin menettänyt äitini ja siskoni, enkä halunnut menettää enää ketään muuta, Electra totesi Glamour-lehdelle.

Electra on ollut naimisissa kahdesti. Ero toisesta aviomiehestä, kitaristi Dave Navarrosta astui voimaan helmikuussa 2007. Kaksikon arkea ehdittiin seurata parin kahdessa omassa realityohjelmassa.

Sittemmin Electra on ollut kihloissa muusikko Rob Pattersonin kanssa, mutta pariskunta ei koskaan päässyt alttarille asti. Vuonna 2012 Electra etsi rakkautta The Choice -realitysarjassa, tuloksetta.

Carmen Electra ja Rob Patterson vuonna 2010.

4. Simon Cowellin väitetty pettämisskandaali

Electralla on ollut suhde myös American Idol -tuomari Simon Cowellin kanssa. Electra on myöhemmin kuvaillut Cowellia ”mahtavaksi” ja ”hurmaavaksi” ja kehunut tämän huumorintajua.

Sen lisäksi, että Electra on syyttänyt Cowellia pettämisestä.

Pari seurusteli vuonna 2013 puolisen vuotta. Heidän suhteensa päättyi väitetysti siihen, kun Electra sai Cowellin kiinni pettämisestä Lauren Silvermanin kanssa.

Cowell väitti heidän olevan pelkästään ystäviä. Electra ei omien sanojensa mukaan halunnut olla kolmas pyörä ja laittoi pillit pussiin.

– Carmen saapui Simonin taloon Los Angelesissa, kun Simon oli paikalla Laurenin kanssa. Simon kutsui naista ystäväkseen, mutta eivät heidän välit olleet platoniset. Jos tiedätte, mitä tarkoitan, sisäpiirilähde kertoi E! News -sivustolle.

5. Sooloura floppasi

Electran oma musiikkiura käynnistyi Princen ansiosta, kun muusikko tarjoutui tekemään yhteistyötä nuoren tanssijakaunottaren kanssa. Electra muun muassa esiintyi Princen kiertueella.

Carmen Electra -taitelijanimi tuli Princen ehdotuksesta, ja vuonna 1993 hän julkaisi oman albumin. Laulajanura ei kuitenkaan ottanut menestyäkseen, ja albumi menestyi kehnosti. Levy jäi tähden ainoaksi.

Electra yritti lyödä läpi musiikkiuralla.

Harva muistaa, että Electra kuului myös suosittuun The Pussycat Dolls -yhtyeeseen. Hän oli yksi tyttöbändin alkuperäisjäsenistä ja tanssi Dollsin riveissä kaksi vuotta.

Ennen yhtyeen varsinaista läpimurtoa yhtyeen perustaja Robin Antin halusi uudistaa kokoonpanon, ja Electra sai lähtöpassit vuonna 2003. Hänen tilalleen ryhmään hyppäsi Nicole Scherzinger.

Electra jäi kelkasta juuri ennen kansainvälistä jättisuosiota.

Carmen Electra The Pussycat Dollsin riveissä.

Electran mukaan hänellä olisi vielä annettavaa musiikin saralla.

– Olen halunnut palata musiikin pariin jo tovin aikaa. Se on ollut intohimoni siitä lähtien, kun aloin työskennellä Princen kanssa 90-luvulla, mutta elämäni vain vei minut eri polulle, Electra kertoi hiljattain.

Lähteet: The Things, Fox News, E! News, Us Weekly, Daily Mail