Radiojuontaja ja tv-kasvo Mari Parkkinen myi eräänä päivänä kaiken omaisuutensa ja pisti elämänsä ylösalaisin – onni löytyi yllättävästä paikasta

Mari Parkkinen saavutti unelmansa radiojuontajan työstä, mutta huomasi, että elämästä puuttui silti jotain. Nyt hän on Imatran kirkkoherra ja löytänyt vihdoin oman paikkansa.

Mari Parkkinen, 51, seisoo Imatralla Kolmen ristin kirkon hiljaisella alttarilla. Kirkko on tyhjä, sillä se on ollut käyttökiellossa vuodesta 2020 saakka. Alvar Aallon suunnittelema rakennus on kärsinyt kosteusvaurioista ja sisäilmaongelmista. Nyt Parkkisen tehtävänä on selvittää, mistä löytyisi kolme miljoonaa euroa kirkon remontoimista varten.

Mari Parkkinen on Imatran uusi kirkkoherra ja entinen radiojuontaja. Hän tuli tunnetuksi 1990-luvun puolivälissä Kiss FM -radiokanavan juontajana, kun kaupalliset radiot valtasivat alaa Suomessa. Parkkinen oli haaveillut kuuluisuudesta lapsesta saakka ja pesti uuden radiokanavan toimittajana tuntui unelmien täyttymykseltä.

Parkkinen juonsi Kiss FM:n aamuohjelmaa Henkka Hyppösen kanssa. Hän päätyi töihin myös tv:n puolelle ja juonsi muun muassa Kiitorata-musiikkiohjelmaa, josta ponnistivat tähteyteen Nylon Beat ja Anna Eriksson.

Työ radiossa ja tv:ssä teki Parkkisesta julkkiksen, mutta pian hän huomasi, ettei kuuluisuus tuntunutkaan hyvältä.

– Se oli tosi kivaa, hienoa ja hauskaa aikaa, joka toi ihania kokemuksia. Tapasin mahtavia ihmisiä ja teimme jotain tosi uudenlaista, mutta silti alkoi tuntua, että oli aika jättää se, hän kertoo IS:lle.

Parkkinen sai tarpeekseen ”pintaliitoelämästä” ja lopetti Kiss FM:llä vain parin vuoden jälkeen. Hänestä alkoi tuntua, että elämästä puuttui jotain ja hän halusi tehdä jotain syvällisempää ja merkityksellisempää.

– Sellainen pintaliitohomma ei puhutellut enää, sillä olin nähnyt aiemmin elämän kurjaakin puolta. Tuntui, että minun oli pakko lähteä jatkamaan matkaa.

Mari Parkkinen juonsi vuonna 1995 Kiitorata-musiikkiohjelmaa, jossa vielä tuntemattomat suomalaisartistit pyrkivät huipulle. Ohjelmasta nousi tähteyteen muun muassa jättisuosioon singahtanut Nylon Beat.

Parkkinen oli lähtenyt jo ennen Kiss FM -aikaansa vapaaehtoistöihin Hondurasiin. Hän työskenteli siellä lukion jälkeen sairaalan lastenosastolla ja näki, miten lapset näkivät nälkää ja kuinka kurjissa oloissa ihmiset joutuivat elämään. Kokemus jäi kytemään Parkkisen sisälle ja siitä alkoi vuosien kuluessa kasvaa halu muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi.

Hondurasissa alkoi myös Parkkisen radioura. Hän sai paikalliselta radiokanavalta oman, espanjankielisen ohjelman, vaikkei tiennyt radion tekemisestä mitään.

– Aloitin siellä aivan ummikkona. Pyysin ystävääni, että tule kanssani paikallisradioon ja kerro heille, että haluan tehdä radiotoimittajan töitä. Niin me sitten menimme sinne ja sain iltapäiviin tunnin ohjelman.

– Soitin kanavalla milloin mitäkin musiikkia, enkä tiedä, kuinka pahasti rikoin Teosto-maksuja, koska saatoin soittaa myös Yön Joutsenlaulua muutaman kerran. Sain fanipostia El Salvadorista, että kuka on se ”gringa”, joka puhuu noin huonoa espanjaa, Parkkinen kertoo huvittuneena.

Mari Parkkisen tie papiksi ei ole kaikista tavallisimmasta päästä. Hän kokee, että työstä toimittajana on ollut hyötyä uudessa ammatissa.

Suomeen palattuaan Parkkinen opiskeli radiotyötä Laajasalon kansanopistossa ja pääsi töihin Kiss FM:lle. Kun työ musiikkipainotteisella kanavalla ei enää vastannut odotuksia, siirtyi Parkkinen Ylelle.

Helsingissä vietettyjen vuosien jälkeen Parkkinen alkoi kaivata myös elämää pienemmällä paikkakunnalla. Edessä oli perheen perustaminen, eikä pääkaupungin hektinen elämä tuntunut enää omalta.

– Halusimme maalle. Halusimme pois sieltä kiireestä. Tykkään pienistä kaupungeista, koska niissä asiat toimivat, välimatkat ovat lyhyitä eikä tarvitse istua ruuhkissa, Parkkinen kertoo.

Välietappina matkalla pienemmille paikkakunnille oli kuitenkin totaalinen elämänmuutos ja muutto toiselle puolelle maailmaa. Vuosituhannen vaihteessa Parkkinen myi koko omaisuuteensa ja lähti puolisonsa ja pienten lastensa kanssa Belizeen, Väli-Amerikkaan.

– Teimme aika radikaalin elämänmuutoksen. Asuimme siellä hetken ja osallistuimme maya-intiaanien koulutuksen parantamiseen. Rakensimme ulkoministeriön avustuksella kouluhanketta.

Belizen-reissusta tuli Parkkiselle käänteentekevä, sillä hän sai elämäänsä uutta perspektiiviä ja alkoi pohtia sitä, mikä todella oli tärkeää.

– Rakennamme itsellemme ja toisillemme usein sellaisia laatikoita, joihin laitamme ihmiset. Niistä laatikoista pääsee parhaiten eroon ja niitä pystyy tarkastelemaan, kun on vähän kauempana siitä, mihin on itsensä asettanut ja mihin ympärillä olevat ovat asettaneet sinut.

– Belizen-reissu oli hyvin merkittävä, sillä sen avulla pääsi tarkastelemaan asioita aivan uudesta näkökulmasta.

Parkkinen hiljentyy mielellään kirkossa. Hän kokee, että on löytänyt oman paikkansa papin työn myötä.

Belizestä palattuaan Parkkinen pääsi töihin Ylelle Mikkeliin ja hänen perheensä kotiutui kaupunkiin. Hän työskenteli Yleisradiolla lopulta yli 15 vuotta juontajana ja toimittajana ennen kuin hänen sisällään alkoi jälleen kolkutella tuttu tunne siitä, että elämästä puuttui jotain.

– Aika monesti ihmiset miettivät isoja asioita elämän taitekohdissa, on se sitten lasten syntymä, avioliitto tai läheisen menettäminen. Minullakin tuli sellainen hetki, että olin saanut nuoruuden työhaaveet toteutettua, olin saanut olla radiossa ja telkkarissa ja oli omakotitalo ja auto pihassa, mutta silti mietin, että tässäkö tämä elämän tarkoitus oli. Tuli vähän tyhjä fiilis.

Parkkinen alkoi tutkia uskontoja. Hän perehtyi idän uskontoihin ja new ageen, mutta ne eivät tuntuneet omilta. Toimittajataustansa vuoksi hän halusi ymmärtää asioita järjellä ja etsi vastauksia uskon kysymyksiin.

Päälle kolmekymppisenä Parkkinen päätyi lopulta opiskelemaan teologiaa. Vuonna 2010 hänet vihittiin papiksi ja viime vuonna hänestä tuli teologian tohtori ja kirkkoherra.

– Löysin kristinuskosta sen, että minä en ole se maailman napa, vaan toisten auttaminen ja yhteinen hyvä on tärkeämpää.

– Olin aiemmin uskonnon hyvin kriittisessä äärilaidassa, mutta pohdintojen, opintojen ja hengellisen heräämisen kautta rupesin miettimään asiaa enemmän. Olen tullut sieltä kriittisestä äärilaidasta tänne aivan toiseen äärilaitaan. Matka on ollut mutkikas ja joskus kivinenkin, mutta kaikki on ollut todella mielenkiintoista.

Imatralle Parkkinen päätyi viime elokuussa, kun hän sai sieltä kirkkoherran viran. Myös hänen ensimmäinen papin virkansa oli kaupungissa, mutta hän muutti sieltä vielä Mikkeliin ja kolmeksi vuodeksi Jerusalemiin ennen kuin kaupungista tuli hänen kotinsa.

Imatran Kolmen ristin kirkko kaipaa mittavaa remonttia sisäilmaongelmien vuoksi. Parkkinen toivoo, että rahat saataisiin pian kasaan.

Nykyään Parkkinen muistelee toimittaja-aikojaan lämmöllä. Hän kokee, että niistä on ollut hyötyä myös papin työssä.

– Ajattelen, että on rikkaus, että on nähnyt sitä tavallistakin elämää kirkon ulkopuolelta. Kun on katsonut kirkkoa ulkopuolelta, näkee aarteita ja hyviä asioita, mutta myös niitä asioita, joita voisi muuttaa. Kirkosta tulee usein hyvin jäykkä kuva, vaikka ruohonjuuritasolla me kuljemme kuin kalat vedessä elämän keskellä. Toivoisin, että ihmiset näkevät sen.

Parkkinen uskoo, että hänen elämänsä muuttivat lopulta kokemukset kurjuudesta ja siitä, että maailmassa on paljon vielä pielessä.

– Voi olla, että jos ei olisi ollut kokemuksia Hondurasista ja sitä ymmärrystä, että elämä ei ole vain ruusuisilla silmälaseilla katselemista, olisi polkuni voinut olla erilainen.

– Joku on kysynyt joskus, että miksi kummassa vaihdoin katu-uskottavan radiotyön papin työhön ja olen sanonut, että on pitänyt saada syvempää sisältöä juontoihin, hän sanoo nauraen.

Kirkkoherran ja papin työssä Parkkinen on vihdoin päässyt tekemään sitä, mitä hän kaipasi vuosia: olemaan läsnä ihmisten elämässä isojen ilojen ja surujen hetkellä ja tarjoamaan tukea.

– Kirkosta olen löytänyt sielunrauhani. Nyt koen, että tässä se minun paikkani on.