Ex-missi Michaela Söderholmin elämä meni täysin uusiksi parissa vuodessa: vauva, kihlat, muutto ulkomaille...

– Äitiys on tehnyt minusta kärsivällisemmän, Michaela Söderholm sanoo.

Entisen Miss Suomen elämä on mullistunut vain parissa vuodessa. Heinäkuussa hän muutti Saksaan miehensä ja tyttärensä kanssa.

Vuoden 2017 Miss Suomi Michaela Söderholm, 30, on elänyt hiljaiseloa työelämässään viimeiset kaksi vuotta. Vuodelle 2020 oli tehtynä paljon työsuunnitelmia, mutta koronapandemian takia työt peruuntuivat yksi toisensa jälkeen.

– Töitä oli buukattu tuolle vuodelle paljon: tiedossa oli erilaisia tapahtumia, messuja, juontotöitä ja muuta mielenkiintoista. Oli pysäyttävää, miten koko vuoden työt käytännössä sulivat sen yhden maaliskuisen viikonlopun aikana, Söderholm muistelee.

Työrintamalla hiljeni, mutta samaan aikaan yksityiselämän puolella alkoi tapahtua onnellisia käänteitä. Uusi rakkaus löytyi jääkiekkoilija Michael Keräsestä samaisena koronakeväänä.

– Korona katkaisi heidän pelikautensa, ja minulta loppuivat työt ja harrastukset. Eipä siinä sitten ollut muuta kuin aikaa tutustua toiseen, Söderholm muistelee.

Söderholm ja Keränen tapasivat toisensa yhteisten kavereiden ehdotuksesta alkuvuodesta 2020. Kiinnostus heräsi heti ensitapaamisella.

– Muistan, kuinka Micken huomaavaisuus ja kohteliaisuus tekivät minuun vaikutuksen. Ne ovat piirteitä, joita arvostan ihmisissä. Hän on äärimmäisen sydämellinen ihminen, jonka kanssa on ihanaa saada jakaa yhteistä arkea.

Myös samanlaiset tulevaisuudenhaaveet yhdistivät.

– Meillä molemmilla on aina toiveena ollut oma perhe. En kuitenkaan ole pitänyt lastensaantia itsestäänselvyytenä, koska ystäväpiiriin kuuluu lapsettomuuden kanssa kamppailleita, Söderholm sanoo.

Perheen perustaminen tuntui luontevalta ja ajankohta oikealta.

Söderholm sai tietää olevansa raskaana viime vuoden kesäkuussa. Raskaus konkretisoitui, kun pahoinvointi alkoi raskausviikolla seitsemän. Elettiin kuumaa hellekesää, eikä mikään tuntunut helpottavan oloa.

– Olin siis todella pahoinvoiva. Viikolla seitsemän se iski kuin salama taivaalta ja kesti kymmenen viikkoa.

Usein alkuraskauden oireisiin kuuluu aamupahoinvointi, joka helpottaa yleensä syömisen jälkeen. Söderholmin vointi kuitenkin vain paheni iltaa kohden.

– Oli se aika hurja kokemus olla läpi vuorokauden pahoinvoiva. Ja se iltapahoinvointi varsinkin, kun roikut väsyneenä kylppärissä ja mietit milloin tämä helpottaa.

Nyt parin päiviä sulostuttaa helmikuussa syntynyt esikoistytär. Söderholm aloitti liiketalouden opinnot ammattikorkeakoulussa raskaana ollessaan, ja lapsi syntyi sopivasti laskettuna päivänä talviloman tauolla.

Lapsen kehityksen seuraaminen on mielenkiintoista. Tuore äiti muistaa hyvin, miltä tyttären ensimmäinen hymy tuntui.

– Se oli ihan mieletöntä, kun hän loi ensimmäisen hymyn minulle. On niin upeaa nähdä, kun lapsi kasvaa. Hän oppi vastikään hieman yli kolmen kuukauden ikäisenä kääntymään vatsalleen, Söderholm kertoo.

Pariskunta on päättänyt, ettei tuo lastaan julkisuuteen tai näytä lapsen kasvoja sosiaalisessa mediassa. Kasvettuaan tytär saa itse päättää somenäkyvyydestään.

– Otamme hänestä toki paljon kuvia, mutta niitä jaamme ystävien ja perheen kesken. Koen, että näin on parempi tässä kohtaa.

Myöhäisillat ovat Söderholmin omaa aikaa. Kun mies ja lapsi menevät nukkumaan, Söderholm avaa läppärin ja alkaa suorittaa opintotehtäviään. Vaunulenkit hän hyödyntää toisinaan luentoja kuuntelemalla.

Viime kesänä Söderholm sai kiinnostavia yhteydenottoja, kun häntä pyydettiin osallistujaksi kahteen eri tv-tuotantoon. Raskaus oli silloin jo aluillaan.

– Jouduin siis kieltäytymään opintokiireisiini vedoten, koska en viitsinyt vielä siinä vaiheessa paljastaa olevani raskaana, hän kertoo.

Söderholm palasi opintojen pariin pian synnytyksen jälkeen. Tyttö oli alle viikon ikäinen, kun isä otti hänet hoiviinsa äidin osallistuessa etäluennoille.

– Olen todella kiitollinen siitä, kuinka paljon Micke on auttanut arjessa omien töidensä ja opintojen ohella. Arvostan suuresti, että mieheni on mahdollistanut sen, että voin myös samalla tehdä opintoja. Suoritin nyt ensimmäisenä opiskeluvuonna 60 opintopistettä 4,6 keskiarvolla.

Ennen lapsen syntymää ehti tapahtua toinenkin iloinen asia. Odotettu, mutta silti yllättävä. Keränen nimittäin kosi rakastaan uudenvuodenaattona.

– Kosinta oli ihana ja oikein romanttinen. Mies pääsi todellakin yllättämään minut. Kosinta tapahtui uudenvuoden ilotulitusten alla, Söderholm muistelee.

Söderholmin vasemmassa nimettömässä kimaltelee kaunis timanttisormus, joka enteilee tulossa olevia häitä. Avioitumisen suhteen ei ole vielä tarkkoja suunnitelmia. Ajankohtaa on mietitty, muttei lyöty lukkoon. Sen he tietävät, ettei häitä tanssita ainakaan vielä ensi kesänä.

Söderholmille oli selvää heti suhteen alussa, että ammattikiekkoilijan kanssa eläminen on erilaista kuin virka-aikoina toimistossa työskentelevän henkilön. Sopimukset voivat viedä asumaan eri puolille Suomea – tai maailmaa. Viime kaudella Söderholm matkusti säännöllisesti Tampereen ja Vaasan väliä Keräsen pelatessa SM-liigaseura Vaasan Sportissa, ja tänä kesänä Keränen solmi tulevalle kaudelle sopimuksen Saksan DEL-liigaan Bietigheim Steelersin kanssa. Uuden kiinnityksen myötä perhe muutti Saksaan heinäkuussa.

– Olen tosi innoissani, että pääsen oppimaan uutta kulttuuria ja tapaamaan uusia ihmisiä. En ole koskaan viettänyt Saksassa viikonloppuja pidempiä aikoja, joten siinäkin mielessä on tosi kiva nähdä maata, Söderholm kertoo.

Keräsen sopimus on vuoden mittainen. On siis mahdollista, että asuinpaikka vaihtuu taas ensi kesänä. – Hänen ammattinsa vaatimukset täytyi tiedostaa heti, kun aloimme tapailla. Meillähän oli etäsuhde pitkään, eikä minua haittaa liikkua paikasta toiseen.

Söderholm on asunut ulkomailla aiemminkin. Kolmen vuoden Lontoon-reissu tuli päätökseen vuonna 2016, ja sitä ennen hän asui Australian Sydneyssä.

Söderholmin ja Keräsen tytär on vasta puolen vuoden ikäinen muuton aikaan. Ajankohta ulkomaille muuttamiseen on hyvä, sillä tyttö olisi muutenkin äitinsä hoidossa kotona.

– Meidän ei tarvitse miettiä, että vaihtuvatko koulu tai kaverit, kun hän menee kainalossa, Söderholm nauraa.

Jääkiekkoseura on hoitanut asuntoon liittyvät järjestelyt, joten pariskunta oli nähnyt tulevan asuntonsa vain valokuvissa ennen muuttoa. Söderholm uskoo, että he tulevat viihtymään uudessa kotikaupungissaan. Hän aikoo opetella saksan kieltä ja toivoo saavansa maasta uusia ystäviä.

– Perheenä on kiva muuttaa ulkomaille, emmekä edes miettineet sellaista vaihtoehtoa, että olisin jäänyt lapsen kanssa Suomeen, Söderholm sanoo.

Söderholm on kokenut elämässään ison muutoksen vain muutamassa vuodessa. Haave omasta perheestä on toteutunut, ja lisää lapsia voisi mahdollisesti tulla tulevaisuudessa. Oikean ihmisen rinnalla on helppo elää soljuvaa arkea.

– Minusta tuntuu, että kaikki on loksahtanut paikalleen, asiat ovat edenneet oikeassa tahdissa ja tuntuneet koko ajan hyviltä. Etäsuhteen aikana opin ymmärtämään, että haluan todella olla hänen kanssaan. Opin arvostamaan entistä enemmän yhteistä aikaa juuri hänen kanssaan, sillä hän tuntuu kaikin puolin oikealta.

Meikki, hiukset ja tyyli Ida Jokikunnas, kuvausvaatteet: Y.A.S. ja Selected Femme.