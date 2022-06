Tällainen oli Johnny Deppin viimeisin Suomen-vierailu – esitti suomalaiselle tiedottajalle yllättävän vaatimuslistan

Johnny Depp esiintyi Helsingin Kaisaniemessä 2018, jolloin tähden vierailu oli varsin pikainen.

Näyttelijä-muusikko Johnny Depp saapuu pian Suomeen esiintymään brittikitaristi Jeff Beckin kanssa Helsinkiin ja Tampereelle.

Depp esiintyi Suomessa ensimmäistä kertaa Hollywood Vampires -kokoonpanonsa kanssa kesäkuussa 2018. Depp, Alice Cooper ja Aerosmith-kitaristi Joe Perry astelivat lavalle Helsingin Kaisaniemen puistossa 10.6. 2018.

Eastwayn järjestämän konsertin tiedottaja Tomi Lindblom kertoi tuolloin yksityiskohtia vierailusta.

– Heidän kiertuevaatimuksensa ovat varsin maltillisia. Jokaiselle staralle on yksi 1–2 sivuinen selkeä ja konstailematon toivelista, minkä perusteella he tulevat tänne selkeästi soittamaan vain keikan ja nauttimaan musiikista, Lindblom kertoi IS:lle.

Lindblom paljasti, että esiintyjien raiderissa korostui terveellinen luomuruoka. Tähdet pyysivät hedelmiä, hummusta, juustolautasia, porkkanatikkuja, kinkkua ja kalkkunaa.

– He elävät oman rokkarin imagonsa takana varsin terveellistä elämää. Se on varmasti pakko ollakin näin, kun keikkatahti on melko tiivis, Lindblom pohti.

Alkoholipyyntöjen määrä yllätti keikan tiedottajan.

– Alkoholitarjoilujen määrä on äärimmäisen minimaalinen. Raiderissa pyydetään vain yhteensä pari pulloa viiniä koko porukalle. Ilmeisesti vain ruokajuomaksi. Jos katsoo metallirokkareita yleensä, bändit ovat pahimpia. Pitää olla sitä ja tätä vodkaa ja sitä tätä giniä.

Bändi oli pyytänyt muun muassa mansikoita ja alkoholittomia oluita.

– Selkeä linja on nähtävissä. Tänne ei tulla ryyppäämään, vaan tänne tullaan vetämään hieno keikka.

Johnny Depp ja Alice Cooper hurmasivat yleisön Helsingin Kaisaniemessä.

Lavalla nähtiin tuolloin myös Michael Monroe, jonka Depp talutti lavalle keikan päätteeksi.

Hollywood Vampiresin konsertti huipentui siihen, kun Johnny Depp ja Alice Cooper taluttivat Michael Monroen kumartamaan yleisölle.

Depp tapasi myös muita kotimaisia kuuluisuuksia, kuten ohjaaja Mika Kaurismäen. Kaurismäki oli saanut liput ja VIP-passin sekä pääsi tapaamaan Deppin ennen konserttia.

Näyttelijätähti oli kutsunut vanhan ohjaajansa tapaamiseen. Depp näytteli aikanaan vuonna 1999 ensi-iltaan tulleessa Kaurismäen elokuvassa LA without a map.

– Muistelimme elokuvantekoa, Kaurismäki kertoi tuolloin IS:lle.

– Depp tuli silloin mukaan, koska halusi tulla. Toki minäkin halusin hänet mukaan, mutta hänen managerinsa suuttuivat, kun hän tahtoi lähteä mukaan pikkuleffaan.

Depp ei Suomessa tuolloin kauaa viipynyt. Iltalehden mukaan Depp saapui yhtyeen kanssa yksityiskoneella vain keikalle ja lähti keikan jälkeen pois Suomesta. Heidän vierailunsa kesti vain muutamia tunteja.

– He tulevat Suomeen yksityiskoneella vasta myöhemmin iltapäivällä, soittavat ja lähtevät pois. He eivät jää tänne yöksi, vaan matkustavat suoraan Keski-Eurooppaan, Lindblom kertoi tuolloin Iltalehdelle.

Lindblomin mukaan bändin matkustustyylin taustalla oli käytännölliset syyt, sillä jos bändi vaihtaisi majapaikkaa jokaisen keikan jälkeen, heillä menisi paljon enemmän aikaa pakkaamiseen ja purkamiseen.

Tällä kertaa Depp mitä ilmeisimmin yöpyy Suomessa, sillä hän esiintyy peräkkäisinä päivinä. Depp esiintyy Jeff Beckin kiertuekokoonpanon kanssa Helsinki Blues Festival -tapahtuman pääesiintyjänä Kaisaniemen puistossa Helsingissä sunnuntaina 19. päivä kesäkuuta. Tampere-talossa yhtye konsertoi maanantaina 20. kesäkuuta.

Kun tieto Deppin saapumisesta Suomeen tavoitti fanit, lipunmyynti räjähti. Tampereen-keikka on jo myyty loppuun.

Maailman tunnetuimpiin tähtiin lukeutuva Depp on nauttinut elämästään pitkän oikeudenkäynnin jälkeen. Hän voitti oikeustaistelun ex-vaimoaan Amber Heardia vastaan 1. kesäkuuta.

Kesäkuun alussa Depp nähtiin muun muassa Britanniassa birminghamilaisessa ravintolassa, jossa tähti ei todellakaan kursaillut. Mirrorin mukaan Depp käytti ravintolassa rahaa nimittäin noin 58 000 euroa ja jätti jälkeensä myös muhkean tipin tarjoilijoille.

Tähti on nähty useasti ympäri Britanniaa oikeudenkäynnin jälkeen muun muassa esiintymässä keikalla Jeff Beckin kanssa, ja Depp on vieraillut Beckin kanssa Britanniassa eri pubeissa ja ravintoloissa. Mirrorin mukaan Depp ja Beck nautiskelivat useita intialaisen keittiön ravintola-annoksia ja joivat cocktaileja ja rosé-samppanjaa.

Nähtäväksi jää, aikooko Hollywood-tähti laittaa rahaa palamaan Helsingissä ja Tampereella.

Fanit odottavat kuumeisesti pääsevänsä näkemään tähden livenä. Lappeenrantalainen Johanna Koivikko, 21, kertoi IS:lle saapuvansa Helsinkiin puolilta päivin ja toivoi bongaavansa tähden jo ennen konserttia.

– Olisi unelmien täyttymys, jos näkisin hänet jossakin, Koivikko sanoi.

