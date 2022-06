Edessä on ”kaikkien aikojen festari­kesä” – kävijöiden käyttäytymisessä nähtävissä selkeä muutos, joka kertoo karua kieltä maailman­tilanteesta

Suomalaisille on tarjolla kahden hiljaisen koronavuoden jälkeen enemmän konsertteja ja festivaaleja kuin koskaan. Tapahtumia on jopa liikaa, eikä yleisöä välttämättä riitä kaikkialle. Isoja tapahtumia luvataan kuitenkin riittävän jatkossakin: tällä hetkellä neuvotellaan parin vuoden päässä järjestettävistä konserteista.

Vetäkää keuhkot täyteen, seuraa hengästyttävä lista tämän viikonlopun musiikkitapahtumista.

Haloo Helsinki! esiintyy olympiastadionilla lauantaina. Ihan vieressä, Helsingin jäähallissa ja sen parkkipaikalla on meuhkattu torstaista lähtien Sideways-festivaaleilla.

Parin tunnin matkan päässä esiintyi perjantaina Tampereen uudessa Nokia-areenassa Eric Clapton ja sunnuntaina samassa paikassa rymistelee Evanescence. Mansessa on viikonloppuna myös Hervanta Open Air -festival perjantaina ja lauantaina. Kitaristilegenda Jeff Beck solistinaan näyttelijätähti Johnny Depp esiintyy sunnuntaina Helsingissä ja maanantaina Tampereella.

Lisäksi viikonloppuna järjestetään isommat tai pienemmät festarit muun muassa Porvoossa, Hangossa, Oulussa, Tuusulassa, Laukaassa ja Nokialla. Ja maanantaina Helsingin jäähallissa irvistelee Kiss.

Elävän musiikin ystävillä on mistä valita, konsertteja ja festivaaleja riittää. Mutta riittääkö niihin kaikkiin yleisöä? Mikä muuttui korona-aikaan, kun tapahtumia ei pariin vuoteen päästy juurikaan järjestämään normaalisti?

Useat yhtyeet esiintyvät tänä kesänä Olympiastadionilla.

KESÄN musiikkitapahtumakalenteri on noudattanut enemmän tai vähemmän samaa kaavaa vuosien ajan – siis korona-aika unohtaen. Toukokuussa ja kesäkuun alkupuoliskolla on Suomessa nähty paljon konserttivieraita, jotka ovat esiintyneet muun muassa Helsingin Hartwall-areenassa tai Kaisaniemen puistossa. Lenny Kravitz, Bruno Mars, Neil Young, Sting, Muse, Metallica, Queen solistinaan Adam Lambert ja monet muut ovat kaikki käyneet Suomessa alkukesällä viime vuosikymmenen aikana.

Kuluva viikonvaihde on taitekohta: vielä on tarjolla ulkomaisia esiintyjiä, ja lisäksi kotimaiset ykköstähdet houkuttelevat useille festivaaleille. Juhannus sitten vedetäänkin festareilla popedoiden ja apulantojen, vesaloiden ja behmien, teflonbrohersien ja elastisten määrätessä tahdin, pääasiassa suomalaisvoimin. Seuraavien viikonloppujen klassikkofestivaaleille Seinäjoen Provinssiin, Turun Ruisrockiin ja Joensuun Ilosaarirockiin houkutellaan paljolti samoilla nimillä, vaikka jokaisessa toki on ulkomaisiakin esiintyjiä.

Näin oli ennen koronaa – ja näin on myös nyt.

Tänä kesänä festareista on jopa ylitarjontaa.

Paitsi, että nyt konsertteja ja tapahtumia on tänä kesänä enemmän kuin koskaan. Pelkästään 16. heinäkuuta järjestetään 36 musafestaria. Silloin järjestetään myös Euroopan vanhimpiin kuuluva rockfestivaali, Turun Ruisrock.

Ehkä ei ole ihme, että sitä ei ole tässä tapahtumien ruuhkassa myyty loppuun niin kuin ennen koronaa oli tapana, jopa viikkoja etukäteen.

– Vielä ei ole loppuunmyyty, mutta kyllä lippuja on myyty hyvin, Ruisrockia vuodesta 2001 järjestämässä ollut Juhani Merimaa kertoo.

Juhani Merimaa uskoo, että Ruisrockin tuotto menee tänä kesänä ehdottomasti plussalle.

Hänen Vantaan festivaalit -yhtiönsä järjestämien festarien aikaan Ruisrock on jäänyt vain kerran tappiolle. Merimaan mukaan jo nyt on varmaa, että tämä vuosi menee plussan puolelle.

Suomalaisten koko 2000-luvun kasvanut into käydä konserteissa ja festivaaleilla näkyy niin, että tapahtumien määrä on lisääntynyt.

– Kun aloitimme festivaalien järjestämisen, Turussa oli Ruisrockin lisäksi vain Down By The Laituri. Nyt Turussa on festivaaleja kesän aikaan seitsemästä kahdeksaan, Merimaa laskee.

Sunrise Avenue saa järjestettyä vihdoin tänä kesänä jäähyväiskonserttinsa, joka on siirtynyt koronan takia useamman kesän.

TÄNÄ KESÄNÄ tapahtumien määrää lisää myös se, että vihdoin on saatu järjestettyä useita moneen kertaan siirtyneitä keikkoja. Pari vuotta sitten remontista valmistuneella olympiastadionilla nähdään vihdoin paitsi Haloo Helsinki!, myös Apulanta, Antti Tuisku ja koko Keski-Eurooppaan ulottunutta jäähyväiskiertuettaan pariin kertaan siirtänyt Sunrise Avenue.

Sama koskee osaa ulkomaisten esiintyjien konserteista: Duran Duran, Iggy Pop, Jethro Tull ja monet muut kesäkuun alun konsertit olivat siirtyneet vuodella tai kahdella.

– Lisäksi ihmisillä on omia menoja, jotka ovat lykkääntyneet parin vuoden aikana. Eräs kaverini kertoi, että hänellä on tälle kesälle kalenterissa kahdeksat häät. Ja samana viikonloppuna, kun menet häihin, et mene festareille, sanoo Tommi Mäki Nordic Livestä, joka järjestää kahdeksan festivaalia eri puolelle Suomea, pääasiassa kaksikielisiin rannikkokaupunkeihin kuten Vaasaan, Kokkolaan, Turkuun, Raaseporiin ja Hankoon.

Tämän viikonvaihteen Hanko Sommarfestista pudotettiin pois yksi päivä vaisun lipunmyynnin takia. Torstaissa ei ollut vetovoimaa, vaikka esiintyjälistalla oli suomalaisia huippunimiä Kaija Koosta alkaen sekä ruotsalainen Veronica Maggio.

– Tällaisiakin muutoksia on uskallettava tehdä, Mäki sanoo.

Kaija Koo on yksi suomalaisten festarikesien vakiokasvoista.

Vastaaviin muutoksiin ovat olleet pakotettuja helsinkiläisen Punk It - ja turkulaisen Kaaos -festivaalin, Tampere Piknikin sekä muun muassa Salon Bruks -festivaalin ja Raumalle, Lappeenrantaan, Lahteen ja Helsinkiin suunnitellut Rock In The City -festivaalien järjestäjät.

Nuo tapahtumat on peruttu tältä kesältä kokonaan ja syyksi on useimmissa tapauksissa kerrottu avoimesti lippujen heikko ennakkomyynti.

Tapahtumia oltiin järjestämässä liikaa Suomen väkilukuun nähden, mutta konserttijärjestäjien mukaan ihmisten ostokäyttäytyminen myös muuttui koronavuosina.

” Ostopäätöksiä mietitään nyt tarkemmin kuin hurlumhei-vuosina ennen koronaa.

Liput hankitaan viime hetkellä – ei kuukausia etukäteen. Ilmiö ei koske vain Suomea, vaan jopa Rolling Stonesin Euroopan-kiertueen konsertteihin on pystynyt hankkimaan lippuja vielä pitkään sen jälkeen, kun ne ovat tulleet myyntiin. Takavuosien konserttibuumin aikana se ei ollut mahdollista, vaan suosituimpien artistien keikkaliput myytiin loppuun niin nopeasti kuin se teknisesti oli mahdollista. Suomessa huippu koettiin jo 2009, kun 85 000 lippua Madonnan Helsingin-konserttiin myytiin hetkessä.

Tapahtumista nauttivien kävijöiden käytöksessä onkin nähtävillä selkeä muutos: korona-aikana monet ostivat konserttilippuja, ja joutuivat palauttamaan ne, kun konsertteja siirrettiinkin rajoitusten takia. Tämä ylimääräinen lippurumba teki monet varovaisiksi – ja viime aikoina muitakin syitä varovaisuuteen on riittänyt.

– Ostopäätöksiä mietitään nyt tarkemmin kuin hurlumhei-vuosina ennen koronaa. On sitten ostamassa autoa tai lippua festivaaleille. Sota, maailmantalouden tilanne, puheet laskusuhdanteesta, ne kaikki vaikuttavat yleisfiilikseen, Mäki sanoo.

Korona vaikutti festaribisnekseen rajulla kädellä. Kuvassa Haloo Helsinki! Tammerfesteillä 2021.

EIKÖ juuri suosikkiesiintyjän konsertissa tai kohtaamisissa ihmisten kanssa festivaaleilla tuo yleisfiilis nouse?

Eikö juuri kuluvasta kesästä povattu ”kaikkien aikojen konserttikesää”, kun koronasta vihdoin on päästy eroon?

Kyllä, kyllä. Mutta sitten ilmeni uusia haasteita. Kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa, Helsingin Ilmalan monitoimiareena suljettiin, osittaisen venäläisomistuksensa ja niihin kohdistuvien pakotteiden takia. Pääkaupunki menetti isoimman sisähallikonserttipaikkansa. Konserttijärjestäjät toivovat, että aiemmin Hartwall-areenana tunnettu halli saadaan pian taas käyttöön.

” Isot konsertit peruttiin koronan alkaessa ensimmäisenä. Ne myös palaavat viimeisenä.

Lisäksi esimerkiksi John Fogerty perui Euroopan-kiertueensa ja nimesi syyksi sodan. Suomi ei myöskään mahtunut Rolling Stonesin Euroopan-kiertueen 14 keikan listalle, vaikka kiertueen virallisessa mainosmateriaalissa vilahti Suomen-lippu vain päivää ennen kiertueen julkistamista – syyksi on spekuloitu sotaa naapurimaassa.

Ison osan kansainvälisten esiintyjien Suomen-konserteista järjestävän Live Nation Finlandin toimitusjohtaja Tomi Saarinen vakuuttaa kuitenkin, että Suomeen ei jää tulematta huippunimiä Suomessa koettavan maariskin takia.

– Maariski ei ole tullut vastaan missään keskusteluissa ulkomaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. He tuntevat Suomen turvallisuustilanteen, Saarinen sanoo.

Sen sijaan Suomi kilpailee edelleen harvoista konserttipäivistä, joita suositut esiintyjät Eurooppaan suovat. Ja matka tänne ei ole lyhentynyt – eikä olympiastadionille tullut remontissa lisää istumapaikkoja: on esimerkiksi ensi vuonna Bruce Springsteen & E-Street Bandille järkevämpää tehdä useita keikkoja manner-Euroopassa, kuin ajattaa rekkakolonna yhtä keikkaa varten Suomeen, pienemmälle stadionille.

– Ne laskelmat ovat hyvin selkeitä, ja meidän pitää olla kilpailukykyinen markkina muihin markkinoihin verrattuna, Saarinen sanoo, mutta näkee tulevaisuuden kuitenkin valoisana.

– Isot konsertit peruttiin koronan alkaessa ensimmäisenä. Ne myös palaavat viimeisenä. Uskallan sanoa, että seuraavien viiden vuoden aikana Suomessa on huippukonsertteja.

Suomessa järjestetään tänä kesänä ennätysmäärä festareita.

Ja niille – ja festareille - on myös tarvetta:

– Ihminen on sosiaalinen eläin, joka tarvitsee kohtaamisia rennossa ilmapiirissä, Mäki sanoo.

– Mikä on parempi paikka siihen kuin konsertti tai festivaali, jossa tapaat tuttuja ja uusia ihmisiä?

Haloo Helsinki!- ja Apulanta -konsertit järjestävä Nelonen Media Live kuuluu samaan Sanoma-konserniin Ilta-Sanomien kanssa.