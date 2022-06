Äärimmäisen rajulla väkivallallaan kohauttanut Squid Game saa oman tosi-tv-ohjelman – voittopotti jopa 4,2 miljoonaa euroa

Netflixin historian suosituin sarja saa toisen kauden. Ohjelmasta tehdään myös tosi-tv-kilpailu, jonka voittopotti on melkoinen. Netflix etsii ohjelmaan parhaillaan osallistujia ympäri maailmaa.

Netflixin historian suosituimmasta sarjasta, ensimmäisellä kaudellaan jopa 1,65 miljardia katselutuntia keränneestä Squid Gamesta tulee myös oikea tosi-tv-kilpailu, The Challenge, kertovat Hollywood Reporter ja Daily Mail.

Suoratoistopalvelu Netflix lupaa ohjelman olevan ”suurin realitykilpailu koskaan”. Kyseessä ei Squid Gamen raa’asta luonteesta huolimatta tule olemaan ”elä tai kuole -kilpailu”. Sen sijaan uudessa tosi-tv-ohjelmassa kilpaillaan samanlaisissa, lavastetuissa Squid Gamen tyylisissä dystooppisissa kisoissa ja leikeissä.

Voittopotti on myös melkoinen: voittaja saa itselleen noin 4,2 miljoonaa euroa (4,56 miljoonaa dollaria).

– Squid Game otti koko maailman haltuunsa ohjaaja Hwang Dong-Hyukin vangitsevalla tarinalla ja ikonisella tyylillä, Netflix tiedottaa.

Squid Game -sarjassa osallistujat kilpailevat elämästä ja kuolemasta, ja jättipotista rahaa. Tulevassa tosi-tv-ohjelmassa kilpaillaan 4,56 miljoonan dollarin rahapotista.

– Muutamme fiktiivisen maailman oikeaksi tässä massiivisessa kilpailussa ja sosiaalisessa kokeessa. 456 oikean maailman ihmistä pääsee seikkailemaan suurimmassa kilpailussa koskaan. Kilpailu tulee olemaan täynnä jännitystä ja käänteitä, ja lopussa odottaa suurin rahapalkinto koskaan, Riegg ylistää.

Tosi-tv-kilpailussa tullaan näkemään kymmenen jaksoa. The Challenge kuvataan Iso-Britanniassa, kun kilpailijat on valittu. Netflix etsii kilpailijoita kaikkialta maailmasta, mutta ehto on, että kilpailijoiden täytyy osata englantia, jotta he ymmärtävät kilpailun tehtävänannot.

Ilmoitus kilpailusta tuli pian sen jälkeen, kun Netflix ilmoitti, että eteläkorealaisesta sarjasta tulee toinen kausi.

Squid Game saa myös toisen kauden.

SQUID GAME on Netflixin julkaisema eteläkorealainen draamasarja, joka kertoo velkojen kouriin joutuneista ihmisistä. Nämä ihmiset kilpailevat valtavasta rahasummasta erilaisissa lasten leikeissä, mutta ero pilttien peleihin on kuitenkin valtava: jos häviät, kuolet.

Katsojat ovat mitä ilmeisimmin hullaantuneet sen veriseen, mutta koukuttavaan juoneen, sillä sarjasta tuli vain parissa viikossa maailmanlaajuinen jättihitti, ja se on Netflixin katsotuin sarja yli 90 maassa.

