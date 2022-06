Kim Kardashianin mekkokohussa uusi käänne: kuvat paljastavat, kuinka karmeaan kuntoon Marilynin ikoninen puku päätyi

Megatähti Kim Kardashian käytti Marilyn Monroen historiallista mekkoa MET-gaalassa.

Sosiaalisen median supertähti ja yrittäjä Kim Kardashian repäisi ja käytti Marilyn Monroen historiallista, kristallikoristeista mekkoa MET-gaalassa toukokuussa.

Monroe piti beigeä, kristallikoristeista juhlamekkoa, kun hän lauloi Yhdysvaltojen presidentti John F. Kennedylle ikonisen syntymäpäivälaulun vuonna 1962.

Kardashian ei ole repäissyt kuitenkaan vain vertauskuvallisesti, sillä hän on useiden medioiden, kuten The Evening Standardin ja Rolling Stonen, mukaan palauttanut hauraan mekon Ripley’s Believe It Or Not! -museoon mitä ilmeisimmin karmeassa kunnossa. Mekko on siitä otettujen kuvien perusteella revennyt takasaumasta, ja siitä on pudonnut useita kristalleja.

Historioitsija ja Marilyn Monroen henkilökohtaisten tavaroiden keräilijä, Scott Fortner julkaisi kuvat Marilyn Monroe -aiheisella Instagram-tilillään. Kuvat lähtivät leviämään nopeasti sosiaalisessa mediassa.

– Se siitä mekon ”arvokkuuden ylläpitämisestä ja turvassa pitämisestä”. Oliko lainaaminen tämän arvoista? tuohtunut Fortner kysyi Instagram-päivityksessään.

Newsweekin mukaan historioitsijat ja asiantuntijat ovat arvostelleet Ripleyn museota vahvasti siitä, että he ylipäätään luovuttivat vuosikymmeniä vanhan mekon Kardashianin käyttöön. Daily Beastin mukaan myös mekon piirtänyt muotisuunnittelija Bob Mackie tyrmäsi jo aiemmin idean siitä, että Kardashian käyttäisi mekkoa.

Ripleyn museo tiedotti MET-gaalapäivänä 2. toukokuuta, että mekko olisi koko ajan myös museohenkilökunnan valvonnassa, eikä Kardashian saisi käsitellä mekkoa itse. Ripleyn mukaan mekkoa ei olisi myöskään muutettu lainkaan Kardashianille sopivammaksi.

Daily Beastin mukaan museo ei ole kommentoinut kohua tai mekon todellista kuntoa.

Kim Kardashian ja Pete Davidson MET-gaalassa toukokuussa.

Toinen Marilyn Monroen uskollinen fani sekä Monroe-aiheisten tavaroiden sekä mallinukkejen keräilijä Michael Christian Morrisette otti Daily Beastin mukaan Fortnerin julkaisemat kuvat. Morrisette syyttää mekon tuhoamisesta Kardashiania.

– Kävin museossa ja otin kuvat uskomattoman vaurioituneesta mekosta. Mekko on tuhoutunut ja repeytynyt. On uskomatonta, että tämän sallittiin tapahtua, Morrissette kertoo Daily Beastille.

Kardashian kiistää, että mekko olisi vaurioitunut hänen käsittelyssään, kertoo muun muassa Mirror-lehti.

Kardashianin sisäpiiriin kuuluva lähde kommentoi Daily Mailille, että mekossa olisi ollut jo alunperin kulumisen merkkejä. Lähde myös kertoi, ettei Kardashian olisi voinut aiheuttaa vaurioita, sillä hän piti mekkoa gaalassa vain 15 minuutin ajan, kunnes hän vaihtoi mekon sen kopioon loppuillaksi.

Mirrorin mukaan onkin epäselvää, onko gaalan jälkeen Ripleyn museossa esillä ollut vaurioitunut mekko kopio vai aito.

Marilyn Monroe piti mekkoa ensimmäistä kertaa vuonna 1962 John F. Kennedyn 45-vuotissyntymäpäivillä.

Kim Kardashian sai kritiikkiä jo ennen vauriokuvia Monroen mekon käyttämisestä. Marliyn Monroen fanien mukaan Kardashianin ei tulisi käyttää historiallista pukua, sillä se kuului vain Monroelle.

Tähti kävi läpi myös kritisoidun ja hurjan dieetin, jotta mahtui Monroen mekkoon.

Tähti joutui pudottamaan painoaan noin 8 kiloa, sillä hän ei ensimmäisessä sovituksessa mahtunut pukuun, kertoo Daily Mail. Kardashian totesi, että hän uskoi mahtuvansa Monroen mekkoon, sillä hän oli aina pitänyt Monroeta kurvikkaana naisena.

– Ajattelin, että olisin pienempi sellaisista kohdista, mistä hän olisi minua suurempi. Kun mekko ei sopinut, aloin itkeä, sillä sitä ei voinut muokata lainkaan, Kardashian kertoi Voguelle.

– Sanoin, että antakaa minulle kolme viikkoa, ja pudotan 8 kiloa, jotta mahdun siihen, Kim Kardashian sanoi gaalan punaisella matolla häntä haastatelleelle La La Anthonylle.

Monroen mekko jouduttiin ilmeisesti solmimaan takaa kiinni, sillä se ei laihdutuksenkaan jälkeen aivan mahtunut Kardashianille. Kardashianin kerrotaan peittäneen solmukohdan valkealla turkiksella.

Dieetti ei kuitenkaan riittänyt, sillä todellisuudessa Daily Mailin mukaan Kardashianin puvun vetoketju oli hieman auki. Kardashian peitti vetoketjun valkoisella turkistakillaan. Ripleyn Believe It or Not! -videolla Kardashian sovittaa laihduttamisensa jälkeen pukua, mutta vetoketju ei mene täysin ylös asti kiinni. Kardashian ehdottaakin videolla, voisiko yläosan solmia kiinni ja vetoketjun jättää auki.

– Voi ei, voimmehan solmia sen, ja laittaa selän päälle turkiksen? Kardashian kysyy videolla pukutiimiltä.

Näin mitä ilmeisimmin tehtiin, ja punaiselta matolta poistuttuaan Kardashian vaihtoi päälleen Monroen puvusta tehdyn kopion. Alkuperäinen puku oli naisen päällä siis vain hetken.

Marilyn Monroen ihonväristä, muotisuunnittelijoiden Bob Mackien ja Jean Louisin valmistamaa mekkoa säilytetään normaalisti Ripley’s Believe It Or Not! -museossa, sillä se on tehnyt ennätyksen maailman kalleimpana mekkona. Museo osti mekon vuonna 2016 huutokaupasta 4,8 miljoonalla dollarilla (noin 4,5 miljoonaa eurolla).

Newsweekin mukaan mekkoa säilytetään normaalisti erikoisvitriinissä, joka on lämpötilakontrolloitu.