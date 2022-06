Temppareiden kohupari Dani ja Eve palaavat televisioon – elävät Espanjassa aivan uudenlaista elämää

Daniel Lehtosen ja Eveliina Uosukaisen uuden Lehtokaiset-realityn suunnitelmat saivat yllättävän käänteen, kun Uosukainen jäi prätkäskootterin alle toukokuussa.

Fuengirola, Espanja

Useista tositelevisio-ohjelmista tunnetut Daniel Lehtonen ja Eveliina Uosukainen julkaisevat oman Lehtokaiset-nimisen seurantareality-ohjelman. Ohjelma julkaistaan suoratoistopalvelu Aitoplayssa 4.7. Pari julkisti asian sosiaalisessa mediassa keskiviikkona.

Ohjelmassa seurataan pariskunnan elämää ja sitä, kuinka Lehtonen ja Uosukainen haastavat toisiaan kohtaamaan pelkoja.

– Ylitämme pelkoja yhdessä ja teemme erilaisia extreme-juttuja, Marbellassa asuva kaksikko kertoo IS:lle.

Lehtonen ja Uosukainen ovat kuvanneet sarjan ensimmäistä kautta kevään aikana kotiseudullaan Espanjassa. Toista kautta kuvataan kesän aikana Suomessa.

Uuden ohjelman ensimmäisen kauden suunnitelmat saivat yllättävän käänteen, kun Uosukainen jäi prätkäskootterin alle toukokuussa.

– Ensimmäisellä kaudella käsitellään todella paljon myös ihan toisenlaisia pelkoja. Alkuperäisiä suunnitelmia on jouduttu soveltamaan melko paljon. Lopputuloksena on kuitenkin jotain todella siistiä, Uosukainen kommentoi.

Onnettomuuden seurauksena Uosukaisen jalka murtui. Uosukainen joutui leikkaukseen Espanjassa ja murtunut jalka kipsattiin kesken sarjan kuvausten.

– Parin ensimmäisen viikon aikana en pystynyt tekemään käytännössä mitään. Olen hyvin toimelias ihminen ja siksi olo oli tuolloin todella turhautunut. Tilanne otti koville myös Danilla, koska olin hänen avustaan niin riippuvainen.

Uosukaisen toipumisprosessi on iso osa pariskunnan sarjan ensimmäistä kautta.

– Siinä ollaan hyvin iholla ihan kirjaimellisestikin. Hetkiä on tallennettu sairaalasta ja lääkärikäynneiltä. Asetamme molemmat itsemme haavoittuvaiseksi ja se on ihan tietoinen riski.

Pariskunta muutti Espanjaan vuonna 2019. Kuten monet muutkin suomalaiset, kaksikko haikaili muun muassa lämpöisemmän ilmaston perään.

Yrittäjinä toimiva pariskunta on löytänyt uuden kodin ja ympäristön myötä myös uuden tavan elää.

– Elämä on rauhoittunut todella paljon. Espanja on mahdollistanut sen, että arkemme ei ole enää niin suorituskeskeistä. Elämäntahti on paljon hitaampi ja sitä melkein palautuu samalla, kun tekee töitä.

Arkielämä poikkeaa kaksikon mukaan kuitenkin suuresti siitä, millaiseksi moni mieltää ulkomailla asumisen.

– Istutaan koneella ja ollaan muutenkin tosi paljon kotona. Taloyhtiössämme on yhteensä viisi uima-allasta, mutta olemme käyneet uimassa ehkä kaksi kertaa. Moni ajattelee, että elämä täällä on jotenkin ihmeellistä, Uosukainen kertoo.

Eteläeurooppalainen kulttuuri on vaikuttanut muun muassa Lehtosen ja Uosukaisen alkoholinkäyttöön. Humalahakuinen juominen ja juhliminen on jäänyt pois kaksikon arkielämästä lähes kokonaan.

– Ei ole ikävä kännejä tai darroja. Monet elävät viikonlopuille ja niin mekin teimme monesti Suomessa. Nyt emme koe enää tarvetta irtautua arjesta samalla tavalla, Lehtonen summaa.

Daniel Lehtonen ja Eveliina Uosukainen ovat pitäneet yhtä jo 6,5 vuoden ajan. Molemmat nauttivat matkailusta ja viihtyvät hyvin ulkomailla.

Televisiossa esiintyminen ei ole kaksikolle uutta. Lehtonen ja Uosukainen ovat olleet mukana Temptation Islandissa sinkkuina ja myöhemmin yhdessä pariskuntana.

Lehtonen tuli alun perin tunnetuksi Hottikset-nimisestä ohjelmasta. Viime vuosina hän on osallistunut muun muassa Suurin pudottaja -kilpailuun ja Selviytyjiin.

Oman seurantareality-ohjelman tekeminen on ollut molemmille mieluinen projekti.

– Nyt meillä on vapaat kädet itse vaikutta siihen, mitä näytämme katsojille. Näytämme asioita väärentelemättä ja kaikki on läpinäkyvää. Näin lähelle emme ole aiemmin ketään päästäneet.

Lehtonen ja Uosukainen ovat tehneet töitä yrittäjinä jo pidemmän aikaa. Uosukainen tekee töitä sosiaalisen median ja hyvinvointivalmennuksen parissa. Lehtonen taas on palannut musiikin pariin uuden Idleman-artistinimen kanssa. Samalla monille tuttu Bile-Dani -hahmo on jäänyt pois kuvioista.

– Se oli sovinistinen hahmo, joka sai koko kansan varpailleen. En halunnut enää kantaa sitä viittaa. Elämänarvoni ovat muuttuneet, Lehtonen kommentoi.

Bile-Dani -vuosiin mahtuu Lehtosen mukaan kuitenkin paljon hyvää.

– Kymmenen vuotta Bile-Danina antoi sellaisia mahdollisuuksia ja kokemuksia, joita monet eivät saa edes rahalla. Vastoinkäymiset ja epäonnistumiset ovat kasvattaneet minua ihmisenä tosi paljon.

Daniel Lehtonen ja Eveliina Uosukainen harrastavat yhdessä muun muassa Padelia. Uosukaisen liikuntaharrastukset ovat olleet onnettomuuden takia kuitenkin tauolla.

Kaksikko meni kihloihin muutamia vuosia sitten. Häiden suunnittelua ovat vaikeuttaneet erilaiset odottamattomat käänteet, kuten esimerkiksi koronapandemia. Jos kaikki menee hyvin, häitä on tarkoitus juhlia puolentoista vuoden sisällä.

– Ulkomailla, toisella puolella maapalloa, kaksikko paljastaa.

Häiden sijainti määrittelee pitkälti vieraslistaa. Itse hääjuhlasta on tulossa intiimi, mutta suurta merkkipaalua on tarkoitus juhlia suuremman seurueen kanssa myöhemmin myös Suomessa.

– Emme voi olettaa, että kaikki pystyvät matkustamaan maapallon toiselle puolelle. Siksi sinne tulee vain ydinporukka ja myöhemmin Suomessa juhlimme laajemman kaveripiirin kesken. Vähän niin kuin sellaiset seuratalohäät jälkijuhlina sitten.