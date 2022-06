Rajusti laihtunut Tom Hanks tärisi lavalla – terveydentila herättää huolta

Tom Hanks, 65, näyttelee uudessa Elvis-elokuvassa Elvis Presleyn manageria, eversti Tom Parkeria.

Tom Hanks on kiertänyt maailmaa edustamassa uutta Elvis-elokuvaa, jossa hän näyttelee.

Lukuisista elokuvarooleistaan tuttu näyttelijä Tom Hanks, 65, oli aiemmin tässä kuussa Australiassa mainostamassa uutta Elvis-elokuvaa, mutta fanit kiinnittivät hänen esiintymisessään huomiota aivan toiseen seikkaan.

Daily Mail uutisoi, että Hanks ei nimittäin näyttänyt aivan yhtä virkeältä kuin ennen, vaan tähti oli selkeästi laihtuneen oloinen, ja hänen kätensä tärisivät huomattavasti Hanksin pidellessä kaksin käsin kiinni mikrofonista.

Elokuvassa Elvis Presleyn manageria, eversti Tom Parkeria, näyttelevä Hanks kehui yleisölle Australiaa ja Gold Coastia, jossa elokuvaa myös kuvattiin. Daily Mailin sivujen videolta voi kuitenkin huomata Hanksin hieman kumartuneen ryhdin ja tärisevät kädet, kun hän puhuu yleisölle.

Tom Hanksin hoikempi olemus tallentui kuviin myös Lontoossa kesäkuun alussa.

– Maailmassa ei ole parempaa paikkaa tehdä elokuvaa kuin Gold Coast, Hanks totesi saaden yleisön hurraamaan.

– Olen kuvannut elokuvia Marokossa, Los Angelesissa, New Yorkissa, Seattlessa ja Berliinissä, mutta millään niistä ei ole sitä, mitä Gold Coastilla on, ja mitä se on? Kaksi sanaa. Yhdelläkään muulla kaupungilla ei ole Dan Murphya, Hanks jatkoi vitsaillen viitaten australialaiseen viinakauppaketju Dan Murphy’s:iin.

Vitsaillessaan Hanks yritti hillitä kätensä tärisemistä vaihtamalla mikrofonia pitelevää kättä ja ottamalla välillä mikrofonista molemmin käsin kiinni.

Yleisö ei ainakaan ilmaissut huomaavansa Hanksin tärinää, mutta Twitterissä moni käyttäjä epäilee, sairastaako Hanks esimerkiksi Parkinsonin tautia. Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä liikehäiriösairaus, johon liittyy muun muassa vapinaa.

– En toivo Parkinsonin tautia kenellekään, eräs Twitter-käyttäjä toteaa.

– Toivottavasti hän on kunnossa, hän on yksi lempinäyttelijöistäni, yksi Twitter-käyttäjä toivoo.

Tom Hanksin muuttunut olemus herätti huomiota myös toukokuun lopussa Cannesin elokuvajuhlilla.

Rennosti kauluspaidassa ja puvussa esiintynyt Hanks kiinnitti yleisön huomion hoikalla olemuksellaan. Monet fanit äityivätkin ihmettelemään sosiaalisessa mediassa Hanksin hoikkuutta.

– Tom Hanks näyttää todella laihalta, eräs twiittaaja kommentoi.

– Onko Tom Hanksista tullut erityisen laiha, vai olenko unohtanut, että hän on aina ollut laiha? eräs Twitter-käyttäjä pohtii.

Tom Hanksin yllättävä hoikistuminen herätti huomiota Cannesin elokuvajuhlilla toukokuun lopussa.

Hanks osallistui Cannesissa Elvis-elokuvaa käsittelevään paneelikeskusteluun. Peoplen mukaan häneltä kysyttiin, miltä tuntui näytellä ei niin pidettyä henkilöä kuin Parker. Kun Elvis kuoli vuonna 1977, Parkerin managerointisopimuksia alettiin tutkia, ja kävi ilmi, että pelivelkoihin ajautunut Parker oli ottanut itselleen jopa puolet Elviksen tuloista. Parker kuoli itse vuonna 1997 ollessaan 87-vuotias.

Hanks totesi, ettei ole kiinnostunut esittämään pahista vain sen takia, että saisi esittää pahista. Hanks paljastaa, miten ohjaaja Baz Luhrmann sai hänet houkuteltua mukaan.

– Tässä oli kaveri, joka näki tilaisuuden valjastaa ainutkertainen lahjakkuus kulttuurilliseksi voimaksi, Hanks kertoo Luhrmannin perustelleen.

