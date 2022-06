Konsta Hietanen julkaisi riehakkaan hääkuvan Aami-vaimostaan – ”Vauhti on vain kiihtynyt”

Viiden lapsen vanhemmat Konsta ja Aami Hietanen viettävät 14-vuotis­hääpäiväänsä.

Näyttelijä ja muusikko Konsta Hietanen, 37, julkaisi vauhdikkaan hääkuvan vaimostaan Aami Hietasesta, 34. Pari viettää tiistaina 14:ttä hääpäiväänsä.

– 14 vuotta sitte mentii tällee ja vauhti on vaa kiihtyny. Rinnallas olo niin onnekas, Hietanen kirjoittaa Instagram-julkaisussaan.

Pari tapasi toisensa nuorina, Konsta oli tuolloin 18-vuotias ja Aami 15-vuotias. Aami oli Konstan hyvän ystävän pikkusisko, ja he salasivat suhteen pitkään. Tänä vuonna heille tulee täyteen 20 vuotta seurustelua.

– Vaimoni on vahva, huolehtiva, rakastava ja ihmeellinen nainen, Hietanen kehui Ilta-Sanomien haastattelussa vuonna 2020.

Naimisiin pari meni vuonna 2008. Pitkän ja onnellisen liiton salaisuudeksi Hietanen mainitsee yhteisen ajan löytämisen.

– Olemme olleet onneksi hyviä siinä. Se on ollut meidän liittomme ehdottomia kulmakiviä, että aina kun on hetkenkin aikaa, teemme jotain yhdessä.

Hietasten mukaan pitkän liiton salaisuus on yhteinen aika, jota on etsitty vaikka väsyttäisi.

Pariskunta paljasti viime vuonna Me Naisten haastattelussa järjestävänsä kahdenkeskisiä treffi-iltoja myös arkena, jolloin kokataan vähän parempaa iltapalaa. Taloudellisesti niukkoinakin aikoina he ovat panostaneet myös kahdenkeskisiin hotelliöihin.

– Tämä saattaa ärsyttää joitakin, mutta sanon silti: jotta parisuhteen kipinä pysyy yllä, on joskus jaksettava ohittaa oma väsymys ja hoitaa parisuhdetta, olla läsnä kumppanilleen ja raivattava se aika jostakin muusta, Aami Hietanen kertoi.

Hietasilla on viisi lasta. Konsta Hietanen kertoi marraskuussa 2020 toimittaja Aki Linnanahteen podcastissa, että perheen pyörittäminen on vaatinut uhrauksia hänen vaimoltaan, koska työt ovat pitäneet Hietasen kiireisenä jo vuosien ajan.

Hietanen nousi aikanaan julkisuuteen jo lapsena, kun hän voitti siihen aikaan suositun Tenavatähti-laulukilpailun ja näytteli Poika ja Ilves -elokuvan pääroolissa. Sittemmin Hietanen on luonut uraa paitsi laulajana ja näyttelijänä, myös Veikkausliiga-tason jalkapalloilijana. Kaiken tämän ohella Hietanen on työskennellyt myös personal trainerina, tehnyt opettajan sijaisuuksia ja ollut isä viidelle lapselleen.

Nykyisin Konsta Hietasta nähdään maanantaista perjantaihin MTV3:n Salatut elämät -sarjassa.

Myös talousvaikeudet ovat koetelleet perhettä, ja Hietanen on tehnyt useaa työtä yhtä aikaa, mutta eteenpäin on päästy sinnikkäästi yhdessä.

– Ei nämä alat mahdottomia ole isonkaan perheen isälle. Se vaan vaatii sen järkälemäisen vahvan tyypin sinne kotiin sen toisen osapuolen. Mun vaimo on sellainen, joka on aina halunnut äidiksi. Me päätettiin jo silloin ennen ensimmäistä lasta, että laitetaan vasta kolmevuotiaana päiväkotiin. Että vaikka kuinka tuntuisi talous ja kaikki tuntuisi, että miten se onnistuu, niin ainakin koitetaan taistella viimeiseen asti että niin pystytään tekemään, Hietanen kertoi Linnanahteelle.

Kiireisen työtahdin myötä Hietanen on kertonut pyhittäneensä vapaat hetkensä perheelleen. Nykyisin Hietanen tekee pyöreitä päiviä Salatut elämät -ohjelman kuvauksissa, ja vuonna 2020 hän osallistui Tähdet, tähdet -ohjelmaan, jonka voitti.

– Lapset palauttaa maan pinnalle saman tien. Tähdet, tähdet -finaalin voiton jälkeen ensin alettiin tekemään normaaleja aamutoimia lasten kanssa ja sitten oli lunta tullut maahan, niin piti alkaa jo miettimään renkaan vaihtoa. Että niin lähti rocktähden elämä käyntiin voittosunnuntain jäljiltä, Hietanen kertoi Linnanahteen podcastissa.