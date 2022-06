Sofia Belórfin nimeä kantavan realitysarjan toinen kausi starttaa tällä viikolla. Belórf näyttää ohjelmassa asioita, jotka hän on pitänyt salassa julkisuudelta vuosien ajan.

Sofia Belórf on yksi Suomen seuratuimmista tosi-tv-tähdistä.

Sofia Belórf on kuluneiden kahden vuoden aikana ollut yksi Suomen seuratuimmista tosi-tv-kasvoista. Belórf on ollut otsikoissa etenkin yksityiselämänsä käänteiden tiimoilta ja viimeisimpänä hän on saanut vastailla toimittajien puheluihin koskien eroaan liikemies Stefan Thermanista.

Belórfin elämä kiinnostaa suomalaisia niin kovin, että tällä viikolla ensi-iltansa saa Belórfin nimeä kantavan Sofian salaisuudet -seurantarealityn toinen tuotantokausi. Discovery+-palvelussa esitettävän sarjan ensimmäinen kausi ilmestyi viime vuonna, mutta tällä kaudella Belórf lupaa päästää katsojat entistäkin lähemmäs.

– Tästä kaudesta ei voi puhua edes samana päivänä edellisen kanssa. Ensimmäinen kausi oli vähän sellaista materiaalia, mitä olisin voinut päivitellä myös sosiaaliseen mediaan. Nyt olen ollut kuvausten aikana siellä tietoisesti hiljaisempi, mutta tulevalla kaudella näytän myös tunteitani ja elämääni jopa pelottavan avoimesti, Belórf lupaa.

Tulevan kauden jaksoissa saadaan muun muassa kurkistus Belórfin ja Thermanin myrskyisän suhteen kulisseihin sekä vastauksia siihen, miksi lukuisia kertoja otsikoihin päätynyt pariskunta päätti oikeasti lähteä lopulta eri teille. Belórfin mukaan eron taltioiminen ohjelmaan oli ainoa oikea vaihtoehto.

– En olisi ollut uskottava realityn tekijä, mikäli olisin jättänyt näin ison ja rankan asian ohjelmasta pois. Siinä nähdään kyyneleitä ja riitoja, mutta myös paljon muuta. Halusin myös näyttää, ettei Stefankaan ole mikään hirviö, vaikka joskus lehdistä voi saada sellaisen kuvan. Kaikki pariskunnat riitelevät, mutta ehkä meidän riitamme olivat vain intensiivisempiä. Tai sitten eivät, se jää katsojan päätettäväksi, Belórf toteaa.

Belórf tunnustaa jännittävänsä oman realityohjelmansa tulevaa tuotantokautta.

Belórfin elämä on ollut kuluneiden vuosien aikana melkoisessa myllerryksessä. Ajan saatossa karille ovat ajautuneet parisuhteen lisäksi myös useammat ystävyyssuhteet, kun ihmiset ovat paljastaneet todelliset värinsä kohujen keskellä. Belórf on joutunut selvittelemään ikäviä asioita hänelle läheisten ihmisten, kuten ystävänsä Kelly Kalonjin kanssa. Tämä nähdään myös tulevalla Sofian salaisuudet -kaudella.

– Oli epäily, että hän olisi myynyt minusta artikkelin lehteen. Vielä sellaisen asian, mikä ei pitänyt paikkaansa. Tämä asia oli sellainen, mikä oli pakko selvittää ja se näkyy myös ohjelmassa. Mitä enemmän olen ollut julkisuudessa, sitä enemmän ihmisiä on jäänyt pois matkan varrelta, ja olen myös tajunnut sen, että kaikki ihmiset elämässäni eivät halua minulle pelkästään hyvää, Belórf harmittelee.

Vaikka Belórf tunnustaa jännittävänsä realityohjelmansa tulevaa kautta, on hän myös innoissaan. Kun omaa elämää riepotellaan jatkuvasti lehtien palstoilla, on oma realityohjelma Belórfin mukaan oiva tilaisuus ottaa narratiivi takaisin omiin käsiin. Belórf haluaakin rikkoa itseensä liittyviä ennakkoluuloja ja stereotypioita, jotka ovat seurausta ei-toivotusta kohujulkisuudesta.

– Ihmiset ajattelevat, että mun elämä on vain merkkivaatteita, luksuslaukkuja ja rikkaita miehiä. Ensinnäkin, mun kaikki poikaystävät eivät ole olleet miljonäärejä, ja toisaalta rikas mies ei tarkoita sitä, että olisit gold digger etkä tekisi itse töitä, Belórf tilittää.

– On myös vanhanaikaista ajatella, että nämä asiat sulkisivat toisensa pois. Voin pitää luksuslaukuista, mutta olla silti fiksu, ahkera ja valmis tekemään töitä, hän jatkaa.

Sofia Belórf haluaa näyttää elämänsä katsojille sellaisena kuin se oikeasti on.

Kuten sanottua, tulevalla Sofian salaisuudet -kaudella nähdään paljon sellaista, mitä Belórf itse ei ole aikaisemmin julkisuudessa kertonut. Kaudella nähdään kuitenkin yksi aivan erityinen hetki, kun Belórf tapaa Marokossa asuvan isänsä ensimmäistä kertaa yli kahteenkymmeneen vuoteen.

– Se oli ehdottomasti tämän kauden jännittävin hetki, ja mietin sitä todella pitkään. Tilannetta ei ole lavastettu, vaan oikeasti näin isäni ensimmäistä kertaa kahteen vuosikymmeneen kameroiden edessä. Se on hetki, josta jälkikäteen en edes muista juuri mitään, ja sen näkeminen televisiosta jännittää, Belórf myöntää.

Sofian salaisuudet -ohjelman kuvaukset päättyvät samalla viikolla, kun ohjelmaa aletaan esittää Discovery+ -suoratoistopalvelussa. Kun kuvaukset saadaan purkkiin, aikoo Belórf nauttia kesästä ja suunnata ulkomaille. Ensimmäistä kertaa vuosiin hän on nyt omillaan, kun suhde Thermaniin päättyi, ja sen myötä muutto omaan kotiin tuli ajankohtaiseksi.

– Pelkäsin, etten osaisi olla yksin, kun olen ollut niin pitkään parisuhteessa. Mutta olen nauttinut tästä todella paljon. Toki välillä on vaikeampia hetkiä, mutta olen käsitellyt asioita itsekseni ja löytänyt rauhan, Belórf hymyilee.