Tv:stä tutut maajussit kertovat, miten rajussa ahdingossa he ovat – Maajussi-Juholta, 37, karu näkemys hintojen noususta

Nykyinen taloustilanne raastaa maanviljelijöitä urakalla. Maajussille morsian -suosikkiohjelmasta tutut maajussit kertovat, miten menot ovat nyt jo suurempia kuin tulot.

Suomessa on nähty huomattavia hinnannousuja niin maataloustuotteiden tuottajahinnoissa kuin elintarvikkeiden kuluttajahinnoissakin.

Samaan aikaan myös maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat nousseet huimaa vauhtia. Maanviljelijät ovat pulassa muun muassa kohonneiden lannoite- ja polttoainekustannusten takia.

Ilta-Sanomat tavoitti kolme Maajussille morsian -ohjelmasta tuttua kasvoa, ja nyt he kertovat, miten kustannusten nousu on vaikuttanut työntekoon.

Juho Vaissi kylvöpuuhissa Keuruulla toukokuussa 2017.

– Kyllähän siihen riskejä sisältyy, kun tuotantopanostukset kallistuvat, 12. kaudelta tuttu haapamäkeläinen maanviljelijä ja yrittäjä Juho Vaissi, 37, kommentoi hintojen kasvua.

– Puhutaan kymmenistä tuhansista vuositasolla. Sanotaan, että 30-40 000 tuhannen euron välillä.

Kustannukset ovat Vaissin mukaan luoneet tilalle haasteita kuluneen kevään aikana. Tässä tilanteessa on hänen mielestään hajautettava riskejä ja mietittävä tarkkaan, mitä kasveja viljelee.

– Tämä on vähän kuin korkeariskistä osakesijoittamista, kun sääolosuhteet ovat viime kesinä olleet niin haastavat.

Vaissi toteaa, että halvan ruoan aika on ohi.

– Paljon on puhuttu ruoan kallistumisesta, mutta fakta on se, että ulkomailtakaan ei pystytä enää halvempaa ruokaa tuomaan. Jos halutaan, että kotimaista tuotantoa on, hintojen on kaupassa noustava ja alkutuotannolle siirryttävä siitä iso osa, viljelijä kiteyttää.

Lauri Haukka Naantalissa elokuussa 2020.

NIIN IKÄÄN kaudella 12 rakkautta etsineen Lauri Haukan, 34, kulut ovat vuoden aikana räjähtäneet käsistä.

– Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet tähtitieteellistä käyrää ylöspäin. Kustannuksia ei ole uskaltanut euroissa laskea, kun muuten tulee masennus, Haukka toteaa.

Haukka silti uskoo, että tiukasta tilanteesta selvitään.

– Se kuitenkin tarkoittaa sitä, että mitään ylimääräisiä hankintoja ei tähän vuoteen kannata kohdistaa, Haukka tuumii.

Haukka on velkualaisen Wanhan Salakuljettajan ravintoloitsija sekä SmugglerRokin ja Costa Food Festivalin järjestäjä. Hän toimii myös satoja vuosia vanhan maatilan isäntänä. Sukutila sijaitsee Velkuan saarella Naantalin edustalla.

Ravintolatoimintaan ja merirakentamiseen hintojen nousu on vaikuttanut yhtä lailla. Merirakentamisen puolella kustannusten nousu näkyy etenkin polttoaineessa. Ravintolassakin hinnat kiristyvät.

– Vuodet ovat opettaneet, että kaikesta aina selvitään. Tänä vuonna tällaiset haasteet, seuraavana vuonna toisenlaiset. Ei oteta sen kummempaa stressiä, Haukka vetoaa suomalaiseen sisuun.

Lähes 15 vuotta yrittäjänä toiminut Haukka on nähnyt kaikenlaista. Uran alkuaikoina on ollut rahallisesti paljon tiukempaa kuin nyt. Haukka uskoo vahvasti, ettei tila ole tämänhetkisen tilanteen takia kaatumassa.

– Tässä kohtaa oma apu on paras apu. Jos muutkin selviää, niin miksei mekin selvittäisi.

Kalle Hanhijärvi joutuu pohtimaan tulevaisuuttaan tarkasti. Kuvassa Hanhijärvi Sastamalassa viime elokuussa.

Viimeisimmältä Maajussille morsian -tuotantokaudelta tuttua Kalle Hanhijärveä, 29, jännittää kustannusten nousu.

– Tämän vuoden lannoitteet sain vielä suhteellisen edullisesti, mutta ensi vuodesta en oikein osaa sanoa. Vakavasti mietin, vähennänkö viljan viljelypinta-alaa, jos esimerkiksi apulannoitteiden ja polttoöljyn hinnat vain jatkavat nousemistaan tai pysyvät noin korkealla, Hanhijärvi pohtii.

Ja juuri lannoitteita ja polttoainetta kuluu tilallisilla eniten. Sastamalainen viljelijä on ajettu ahtaalle, sillä lannoitteiden hinta on Hanhijärven arvion mukaan kolminkertaistunut viime vuosiin verrattuna.

Hintojen nousu on herättänyt Hanhijärvessä ristiriitaisia tunteita.

Hanhijärvi ei ole kuitenkaan täysin riippuvainen maataloudesta, sillä maatilan pito on hänelle lähinnä sivutoimi. Lantulan kylässä sijaitsevalla tilalla on 50 hehtaaria viljelysmaata ja noin sata hehtaaria metsää. Viljelyksessä on ohraa, kauraa ja vehnää sekä muutama hehtaari luonnonhoitopeltoa.

– Tila kyllä pysyy pystyssä, vaikka viljelypinta-alaa vähentäisinkin. Ei ole pelkoa, että tarvitsisi tilanpito lopettaa, vaikka ei tämä kovin kannattavaa liiketoimintaa ole tällä hetkellä.

– Tavallaan huolestuttaa ja ärsyttää, kun kate pienenee, mutta sitten taas kun maailmantilanne on mitä on, niin ruoantuotannon arvostus nousee, mikä on taas hyvä juttu.