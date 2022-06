Gloria Estefan pakeni kotimaastaan, joutui hyväksikäytetyksi ja oli vähällä menettää kävelykykynsä – tällainen on hittilaulajan uskomaton tarina

Latinolaulaja Gloria Estefan palaa julkisuuteen uutuuselokuvassa. Hänellä on takanaan pitkä ja vaiherikas ura ja myös tähden yksityiselämän puolella on tapahtunut paljon.

Gloria Estefanin elämä on ollut täynnä värikkäitä käänteitä ja vaikeita hetkiä.

Laulaja Gloria Estefan oli 1980- ja 90-luvuilla latinomaailman megatähti ja kaikkien tuntema kuuluisuus. Estefan singahti maailmanlaajuiseen suosioon Conga-hitillä vuonna 1985, levytti lukuisia menestyskappaleita ja kahmi Grammy-palkintoja. Laulajaa alettiin nimittää jopa latinopopin kuningattareksi, sillä hän raivasi latinomusiikille tilaa kansainvälisillä ja englanninkielisillä markkinoilla.

Viime vuosina Estefan on elänyt pitkälti hiljaiseloa, mutta torstaina hän palaa näyttävästi parrasvaloihin Father of The Bride (Morsiamen isä) -elokuvan uusintaversiossa. HBO Max -palvelussa julkaistava elokuva jatkaa vuosina 1950 ja 1991 julkaistujen, samannimisten elokuvien saagaa ja Estefan näyttelee siinä morsiamen äitiä.

Estefanin, 64, pitkän uran taustalla on tapahtunut paljon. Hänen lapsuutensa oli poikkeuksellinen, sillä hän pakeni kotimaastaan perheensä kanssa ja joutui hyväksikäytön uhriksi. Myöhemmin Estefan loukkaantui vakavasti ja joutui opettelemaan uudelleen jopa kävelemään. Kaiken keskellä hän löysi rakkauden, joka on kestänyt jo vuosikymmenten ajan.

Gloria Estefan Lontoossa vuonna 1991. Estefanin uran huippuhetket ajoittuivat 1980- ja 90-lukujen taitteeseen, kun moni hänen kappaleensa nousi listoille. Estefanin hittejä ovat muun muassa Conga, Rhythm Is Gonna Get You ja Don’t Wanna Lose You.

Estefan syntyi vuonna 1957 Kuuban pääkaupungissa Havanassa. Hänen isänsä työskenteli poliisina, ja kun Fidel Castro nousi valtaan pari vuotta Estefanin syntymän jälkeen, pidätettiin sekä hänen isoisänsä että hänen isänsä.

– He vapauttivat hänet kolme, neljä kuukautta myöhemmin ja hän sanoi äidilleni: ”Meidän on saatava teidät pois Kuubasta, sillä tilanne tulee menemään todella pahaksi”, Estefan kertoi viime vuonna Red Table Talk -ohjelmassa.

Niinpä Estefanin isä pakeni Amerikkaan ja Estefan ja hänen äitinsä lensivät perässä. Laulajalla on yhä tallessa lentolippu ja passi, joilla hän pääsi pois Castron hirmuvallan alta.

Yhdysvalloissa perhe asettui Floridaan. Estefanin isä liittyi maan armeijaan ja palveli myöhemmin muun muassa Vietnamissa. Hän kuoli lopulta vuonna 1980 sairastettuaan 13 vuoden ajan MS-tautia.

Estefanin lapsuuden koettelemukset eivät päättyneet siihen, kun hän 2,5-vuotiaana saapui Amerikkaan. Laulaja paljasti viime vuonna, että hän joutui seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi vain 9-vuotiaana.

Tuolloin Estefan aloitti opinnot musiikkikoulussa, jossa opettajana toimi hänen sukulaisensa. Sekä Estefan että hänen äitinsä luottivat mieheen, joka kehui nuorta laulajanalkua poikkeuksellisen lahjakkaaksi.

– Hän esitti asian niin, että ”Vau, olet niin hyvä tässä, anna minun opettaa sinulle mitä vain”. Ja sitten se alkoi hiljalleen ja kehittyi nopeasti, Estefan kertoi Red Table Talkissa.

Nuori Estefan ymmärsi, etteivät sukulaismiehen hänelle tekemät asiat olleet sallittuja ja hän uhkasi kertoa niistä äidilleen.

– Nousin häntä vastaan ja sanoin ”näin ei voi tapahtua, et voi tehdä näin”, ja hän totesi ”isäsi on Vietnamissa, äitisi on yksin ja minä tapan hänet, jos sinä kerrot hänelle”, Estefan muisteli.

Opettajansa sanojen säikäyttämänä Estefan päätti vaieta tapahtumista. Hän pelkäsi miestä ja sitä, mitä tämä voisi tehdä hänen äidilleen.

– Tiesin, että hän oli hullu, sillä en missään vaiheessa ajatellut, että se mitä tapahtui johtui minusta. Tiesin, että se mies oli mielipuoli ja siksi ajattelin, että hän saattaisi oikeasti satuttaa äitiäni.

Estefan vuonna 1999.

Hyväksikäyttö paljastui Estefanin äidille vasta, kun nuoren laulajan ahdistus kasvoi niin suureksi, että hänen hiuksensa alkoivat tippua tukkoina päästä. Estefan ryntäsi eräänä yönä äitinsä huoneeseen ja kertoi, mitä musiikkikoulussa oli tapahtunut.

Estefanin äiti ilmoitti asiasta poliisille, mutta heitä kehotettiin jättämään syytteet nostamatta, jotta Estefanin ei tarvitsisi käydä kammottavia tapahtumia uudelleen läpi. Laulaja myönsi viime vuonna katuvansa syvästi sitä, ettei asiaa viety eteenpäin, sillä hän tietää muitakin miehen uhreja.

Estefan törmäsi mieheen uudelleen vuosia myöhemmin. Kun hänestä tuli maailmankuulu laulaja Conga-kappaleen myötä, kirjoitti hyväksikäyttäjä paikallislehteen artikkelin, jossa hän haukkui Estefanin musiikin.

– Sillä hetkellä oli niin vihainen, että ajattelin kiehuvani totaalisesti yli, laulaja on sanonut.

Lapsuuden vaikeista kokemuksista huolimatta Estefan eteni urallaan määrätietoisesti ja löysi nuorena rakkauden, joka on kestänyt kaiken. Estefan tapasi aviomiehensä Emilion vuonna 1975 jameissa, joissa tämä soitti haitaria.

– Sisään tuli Emilio. Hän soitti haitariaan hyvin lyhyissä shortseissa ja näytti kuin hän olisi ollut alasti. Se oli ensivaikutelma, jonka sain, Estefan on kertonut parin ensikohtaamisesta.

Pian Estefan alkoi esiintyä Emilion Miami Sound Machine -yhtyeessä ja hetken päästä he jo seurustelivat. Emilio oli Estefanin ensimmäinen poikaystävä ja vuonna 1978 hänestä tuli laulajan ensimmäinen ja ainoa aviomiehensä. Pari on edelleen onnellisesti naimisissa ja heillä on aikuiset poika ja tytär.

Estefan ja hänen Emilio-puolisonsa ovat olleet naimisissa jo yli 40 vuotta. Pari edusti kesäkuun alussa yhdessä elokuvafestivaaleilla Los Angelesissa Father of The Bride -elokuvan näytöksen yhteydessä.

Parin liiton ehkä järisyttävin hetki koettiin vuonna 1990, kun Estefanin keikkabussi ajoi pahan kolarin. Kyydissä olivat laulajan lisäksi myös Emilio ja parin tuolloin 10-vuotias Nayib-poika.

Estefan oli kolarin sattuessa nukkumassa ja havahtui tilanteeseen, joka tuntui ”valtavalta räjähdykseltä” ja paiskasi hänet lattialle.

– Katselin ympärilleni ja kaikkialla vallitsi sekasorto. Emilio oli päälläni silmät hurjina ja huusi ”oletko ok?”. Hän oli veren peitossa, Estefan on kertonut haastatteluissa.

Estefan pelkäsi poikansa puolesta, mutta tämä selvisi pelkällä solisluun murtumalla. Estefan sen sijaan loukkaantui vakavasti ja hänen selkänsä murtui. Kun hän yritti nousta ylös, tunsi hän sietämätöntä kipua.

– Suussani oli sähkön maku. Se on ainoa tapa, jolla voin kuvailla sitä, Estefan sanoi viime vuonna.

Estefanin selkä leikattiin ja siihen asennettiin titaanilevyjä tukemaan murtunutta rankaa. Kolmen kuukauden ajan Emilio teki kaiken vaimonsa puolesta, sillä tämä ei kyennyt edes nousemaan ylös ilman apua saati kävelemään.

Estefan toipui lopulta kolarista ja sen aiheuttamista vammoista, opetteli uudelleen kävelemään ja palasi esiintymislavoille seuraavana vuonna.

Estefan näyttelee uudessa Father of the Bride -elokuvassa Andy Garcian kanssa.

Estefanin ura jatkui menestyksekkäänä myös onnettomuuden jälkeen. Monet hänen kappaleistaan nousivat maailmanlaajuisiksi hiteiksi ja hänen puolisostaan tuli yksi 1990-luvun merkittävimmistä latinotuottajista. Pari kahmi palkintoja ja sai omat tähtensä Hollywoodin kuuluisalle Walk of Famelle.

Nykyään Estefan, 64, panostaa näyttelijän uraansa ja elää rauhallista arkea perheensä kanssa. Hänellä on yksi lapsenlapsi, joka on isovanhempiensa tapaan taitava muusikko ja soittaa pianoa. Myös Estefanin Emily-tytär on laulaja.

Lähteet: People, USA Today, Fox News, Washington Post, Daily Mail