Näin entiset lapsitähdet kertovat elämästään kulissien takana – taustalla todellisia kauhutarinoita

Upeasta ulkokuorestaan huolimatta monien lapsena julkisuuteen nousseen elämä on ollut täynnä vastoinkäymisiä.

Lapsuudessaan moni varmasti haaveili urasta maailmanluokan tähtenä, ja punaisilla matoilla poseeraavien lapsijulkkisten elämä muotivaatteineen ja ulkomaanmatkoineen näyttää useiden silmissä vähintäänkin hulppealta.

Täydellisestä ulkokuoresta huolimatta monen lapsitähtien suosion taustalla on aivan jotain muuta kuin ruusuilla tanssimista.

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin nousi äkisti julkisuuteen vuonna 1990, kun hän näytteli pääosaa rakastetussa jouluteemaisessa Yksin kotona -elokuvassa. Culkin oli vain 10-vuotias suosion saavuttaessaan.

Buzzfeed-sivuston mukaan Culkin on avautunut aikuisiällään siitä, miten hänen isänsä painosti häntä menestyksestä huolimatta äärimmäisiin suorituksiin. Culkin saattoi olla isänsä kanssa valveilla yömyöhään asti harjoitellen seuraavan päivän kuvausten vuorosanoja.

Yksin kotona -elokuvassa Culkin näytteli Kevin-poikaa, jonka vanhemmat unohtivat hänet reissun ajaksi kotiin.

Vuonna 1991 Culkin pääsi roolisuorituksensa myötä juontamaan Saturday Night Live -tv-ohjelman jaksoa. Huikea saavutus ei vaikuttanut lämmittävän ankaraa isää, joka pakotti poikansa suoriutumaan jo valmiiksi jännittävästä tehtävästä ilman minkäänlaisia lunttilappuja.

– Hän oli huono mies. Hän pahoinpiteli minua henkisesti ja fyysisesti, on Culkin kuvaillut suhdettaan isäänsä.

Culkinin vanhemmat erosivat pojan ollessa 15-vuotias, eikä Culkin ole tämän jälkeen ollut yhteydessä isäänsä. Eron myötä näyttelijänalun rankat aikataulut väljenivät merkittävästi, ja hän pitikin näyttelemisestä monen vuoden tauon.

Shirley Temple

Shirley Temple aloitti näyttelemisen jo taaperoikäisenä.

Myös poliitikkona uraa luoneen näyttelijä Shirley Templen äiti tyrkkäsi tyttärensä näyttelijämaailmaan jo taaperoikäisenä. Temple löikin läpi roolillaan War Babies -elokuvassa vuonna 1932 ollessaan vasta 3-vuotias. Hän esiintyi lapsuusvuosinaan useissa elokuvissa ja sai työstään tunnustukseksi Oscarin nuorisopalkinnon vuonna 1935.

Nykyajan kulmasta katsottuna useat Templen tekemistä rooleista olivat varsin kyseenalaisia, mitä Temple on itsekin kommentoinut. Time-lehti kuvailee, kuinka kolmevuotias Temple näytteli War Babies -elokuvassa eksoottista tanssijaa, jonka esiintymistä sotilaita näyttelevät taaperot seurasivat.

Temple on käsitellyt kokemuksiaan lapsitähtenä muun muassa omaelämäkerrassaan Child Star. Time-lehden mukaan hän kommentoi kirjassaan, miten hänen viattomuuttaan käytettiin hyväksi ja miten monet hänen rooleistaan olivat seksistisiä ja rasistisia.

Miley Cyrus

Nykyään Miley Cyrus tunnetaan urastaan laulajana.

Näyttelijänä ja laulajana uraa luonut Miley Curys nousi maailmanlaajuiseen julkisuuteen näytellessään isänsä Billy Ray Cyrusin kanssa Disneyn Hannah Montana -menestyssarjassa. Tv-sarjassa Cyrus roolihahmona oli Miley Stewart, joka eli kaksoiselämää vuoroin tavallisena tyttönä ja vuoroin poptähti Hannah Montanana.

Vaikka Cyrus Buzzfeedin mukaan nautti roolistaan sekä sarjan kuvauksista, muuttui roolihahmo nopeasti niin suureksi ilmiöksi, että näytteleminen laajeni lavasteiden ulkopuolellekin. Sarjan kuvausten lisäksi Cyrus alkoi tehdä konserttikiertueita, joilla hän esiintyi lavalla roolihahmonaan.

Cyrus esiintyi roolihahmonaan niin kameran edessä kuin keikkalavoillakin.

Pian laulaja tunsi elävänsä samanlaista kaksoiselämää kuin roolihahmonsa: ihmiset eivät tuntuneet ymmärtävän, että hän on oma persoonansa.

– Uskon, että asia vaivaa minua nykyäänkin. Se teki todellista hallaa psyykelleni myös aikuisiällä, Cyrus on sanonut.

Aaron Carter

Aaron Carterin musiikki oli suosittua etenkin vuosituhannen vaihteessa.

Yhden Backstreet Boys -poikabändin jäsenen, Nick Carterin, pikkuveljenä tunnettu poptähti Aaron Carter loi 90-luvulla menestyksekästä uraa laulajana ollessaan vielä teini-ikäinen. Vuosituhannen vaihteessa artisti julkaisi lukuisia albumeja, ja ura vaikutti etenevän kaikin puolin mukavasti.

Buzzfeedin mukaan näyttelijä on kuitenkin jälkikäteen kertonut, että hänen vanhempansa käyttivät satoja miljoonia dollareita hänen saamistaan tuloistaan. Vanhemmat ostivat tähden mukaan niin taloja kuin autojakin, mutta eivät koskaan maksaneet käyttämiään rahoja takaisin.

Lisäksi laulaja on kertonut, että hänen isänsä saattoi ajoittain olla hyvin äkkipikainen. Carterin kertoman mukaan isä oli esimerkiksi kerran laukaissut ampuma-aseen poikansa korvan juuressa niin, että Carter menetti korvastaan kuulon lähes kokonaan.

Jennette McCurdy

Jennette McCurdy sairastui syömishäiriöön äitinsä painostuksen vuoksi.

Näyttelijä Jennette McCurdyn äiti alkoi puuhata tyttärestään näyttelijää tämän ollessa vasta 6-vuotias.

– Äitini oli aina unelmoinut olevansa kuuluisa näyttelijä, ja hänellä oli pakkomielle tehdä minusta tähti, kertoo McCurdy.

Lopulta McCurdy tulikin tunnetuksi vuonna 2005 roolillaan Nickelodeonin tv-sarjassa iCarly. Tuolloin näyttelijä oli noin 15-vuotias.

iCarly-tv-sarja saavutti aikanaan suuren suosion.

Kertomansa mukaan McCurdy on kymmenen ikäisestä asti joutunut äitinsä käskystä blondaamaan hiuksiaan, valkaisemaan hampaitaan sekä laskemaan kaloreita. Ulkonäkökeskeisyyden seurauksena hän sairastui jo ennen läpimurtorooliaan syömishäiriöön. Hoitoon McCurdy hakeutui vasta vuonna 2018, viisi vuotta sen jälkeen, kun hänen äitinsä kuoli.

– Jos äitini olisi vielä elossa, kärsisin syömishäiriöstä yhä, on näyttelijä kommentoinut tilannettaan.

Cole Sprouse

Nykyään Cole Sprouse tunnetaan roolistaan Riverdale-menestyssarjassa.

Sittemmin Riverdale-tv-sarjan myötä mainetta niittänyt näyttelijä Cole Sprouse löi alun perin läpi jo teini-iässä näytellessään kaksosveljensä Dylan Sprousen rinnalla toista pääroolia Disneyn tv-sarjassa Viiden tähden merielämää.

Sprouse on Buzzfeedin mukaan ottanut kantaa siihen, miten lapsena uransa aloittaneiden näyttelijöiden käytöstä syynätään erikoisella tavalla usein vielä aikuisiällä.

– Kun puhumme lapsistaroista, jotka ovat seonneet julkisuudessa, emme koskaan puhu siitä, että julkisuus on trauma, kommentoi Sprouse.

Näyttelijä on Buzzfeedin mukaan painottanut sitä, että julkisuuskokemus on jokaisella lapsinäyttelijällä täysin uniikki. Hän on muun muassa sanonut, ettei voisi verrata kokemuksiaan naispuolisten lapsinäyttelijöiden kokemuksiin, koska heitä on lapsesta asti seksualisoitu aivan eri tavalla kuin häntä miespuolisena.

Ariel Winter

Ariel Winterin vaikea suhde äitiinsä on varjostanut nuoren näyttelijän uraa ja yksityiselämää.

Näyttelijä Ariel Winter aloitti näyttelijänuransa jo 4-vuotiaana, mutta läpimurtoroolinsa hän sai 11-vuotiaana useita palkintoja kahmineesta Moderni perhe -komediasarjasta.

Winter on kertonut avoimesti siitä, kuinka unelma näyttelijän ammatista oli hänen äitinsä, ei hänen omansa. Kun Winterin ura lähti komediasarjan myötä todelliseen nousuun, pakotti äiti hänet noudattamaan hurjia dieettejä sekä esiintymään paljastavissa asuissa.

– Ihmiset luulivat minua 12-vuotiaana 24-vuotiaaksi. Jos minulle olisi tuon ikäisenä tarjottu kohtausta, jossa pitää näytellä alasti, äitini oli varmasti suostunut siihen, Winter avautui The Hollywood Reporter -lehden haastattelussa.

Ariel Winter tunnetaan parhaten roolistaan Moderni perhe -tv-sarjassa.

Uran edistymisestä huolimatta taustalla kytevät perheongelmat ja niiden aiheuttama ahdinko alkoivat paistaa nuoresta tähdestä läpi myös ulkopuolisille. Äidin Winteriin kohdistama henkinen ja fyysinen väkivalta äityi lopulta niin pahaksi, että oikeus määräsi näyttelijän uudeksi huoltajaksi Arielin täysi-ikäisen siskon.

