Näiden maailmankuulujen parien rakkautarina leimahti kuvausten kulisseista – moni salasi suhteensa visusti

IS selvitti, ketkä julkkisparit ovat löytäneet toisensa työn merkeissä esiintymällä elokuvassa tai televisiosarjassa yhdessä.

Julkisuudesta tuttujen starojen voi olla vaikea löytää itselleen kumppania, joka ei olisi vain rahan ja kuuluisuuden perässä tai joka pystyisi samaistumaan työn varjopuoliin.

Moni tapaa uusia ihmisiä vain töissä, kuten elokuvien, tv-sarjojen tai musiikkivideoiden kuvauksissa. Samojen kasvojen kanssa ollaan tiiviisti tekemisissä jopa vuosia, ja näin kaksi toisistaan kiinnostunutta saattaa helposti lähentyä entisestään.

Listasimme alle seitsemän julkkisparia, jotka ovat tavanneet toisensa työn merkeissä, ja joiden lempi leiskuu tänä päivänä.

Megan Fox ja Machine Gun Kelly

Megan Fox ja Machine Gun Kelly Billboard Music Awards -gaalassa viime toukokuussa.

Näyttelijä ja malli Megan Fox, 36, ja rap-artisti Machine Gun Kelly (Colson Baker), 32, tapasivat toisensa viime vuonna julkaistun Midnight in the Switchgrass -rikostrillerin kuvauksissa alkuvuodesta 2020, jonka jälkeen he rakastuivat tulisesti.

Elokuvan kuvaukset keskeytettiin koronan takia, mutta samaan aikaan pari lähentyi ja he alkoivat seurustella toukokuussa 2020. Noin puolentoista vuoden yhteiselon jälkeen he menivät viime tammikuussa kihloihin.

Megan Foxilla on entisestä liitostaan Brian Austin Greenin kanssa kolme poikaa: Journey River, 5, Bodhi Ransom, 7, ja Noah Shannon, 9. Machine Gun Kellyllä on 12-vuotias Casie-tytär ex-kumppaninsa Emma Cannonin kanssa.

Lue lisää: Megan Fox ja Machine Gun Kelly kihlautuivat – sinetöivät suhteensa hämmentävällä rituaalilla

Chrissy Teigen ja John Legend

Chrissy Teigen ja John Legend huhtikuussa 2022.

Malli ja tv-persoona Chrissy Teigen, 36, ja laulaja John Legend (John Roger Stephens), 43, törmäsivät toisiinsa kuvauksissa, kun Chrissy näytteli Johnin Stereo-kappaleen musiikkivideossa vuonna 2007. Kuvausten jälkeen kaksikko meni Johnin hotellille, ja he viettivät heti ensimmäisen yön yhdessä. He tapasivat uudestaan muutamaa kuukautta myöhemmin, jolloin suhde alkoi kukoistamaan.

Vuonna 2011 Chrissy ja John kihlautuivat ja kahden vuoden päästä he menivät naimisiin. Syksyllä 2020 pari kertoi, että he menettivät pienen Jack-poikansa raskausaikaisten komplikaatioiden vuoksi. Perheeseen kuuluu nyt vuonna 2016 syntynyt tytär Luna ja vuonna 2018 syntynyt poika Miles.

Lue lisää: Malli Chrissy Teigen paljastaa kamppailunsa hirvittävän trauman kanssa – turvautui alkoholiin menetettyään vauvansa

Kit Harington ja Rose Leslie

Rose Leslie ja Kit Harington Golden Globe Awards -gaalassa tammikuussa 2020.

Näyttelijät Kit Harington, 35, ja Rose Leslie, 35, esiintyivät kulttimaineeseen nousseessa Game of Thrones -televisiosarjassa. Heidän huhuttiin seurustelevan ensimmäisen jo vuonna 2012, kun heidät nähtiin pitelemässä toisiaan kädestä. Kit kuitenkin kielsi vuosien ajan romanttisen suhteen Roseen, ja on kertonut olevansa hyvin yksityinen rakkauselämästään.

Vuoden 2016 Olivier Awards -gaalassa Kit ja Rose näyttäytyivät ensimmäistä kertaa julkisesti parina. Vuonna 2018 he menivät naimisiin. Heille syntyi lapsi viime vuoden helmikuussa.

Eliza Taylor ja Bob Morley

Australialaiset näyttelijät Eliza Taylor, 32, ja Bob Morley, 37, tunnetaan parhaiten rooleistaan Eloonjääneet-televisiosarjassa. Eliza ja Bob tapasivat ensimmäisen kerran kuvauksissa vuonna 2013, ja koko sarjan ajan fanit ovat pyytäneet käsikirjoittajia luomaan näiden kahden hahmoille romanttisen juonenkäänteen, mutta turhaan.

Sarjan ulkopuolella he ovat pitäneet suurimman osan elämästään salassa, mutta kertoivat menneensä naimisiin vuonna 2019. Viime maaliskuussa parille syntyi lapsi.

Gwen Stefani ja Blake Shelton

Blake Shelton ja Gwen Stefani kesäkuussa 2022.

Laulaja-lauluntekijä Gwen Stefani, 52, ja tv-persoona Blake Shelton, 45, työskentelivät samaan aikaan The Voice -laulukilpailun tuomareina vuonna 2014. Molemmat olivat tuolloin vielä tahoillaan naimisissa. Vuoden 2015 puolella kumpikin otti avioeron ja he vahvistivat marraskuussa huhut deittailusta. Siitä lähtien he ovat jatkaneet työskentelyä ohjelman parissa ja julkaisseet musiikkia yhdessä.

Lopulta Gwen ja Blake kihlautuivat lokakuussa 2020 ja sanoivat toisilleen tahdon vuosi sitten.

Lue lisää: Gwen Stefani ja Blake Shelton menivät vihdoin naimisiin – upea aviopari kurvaili rusettikoristeisella golfautolla

Penélope Cruz ja Javier Bardem

Penélope Cruz ja Javier Bardem Oscar-gaalassa maaliskuussa 2022.

Oscar-palkitut näyttelijät Penélope Cruz, 48, ja Javier Bardem, 53, esiintyivät yhdessä vuoden 2008 Vicky Cristina Barcelona -elokuvassa. He tiesivät toisensa alun perin vuodelta 1992, mutta alkoivat seurustella vasta 2007, kun he tapasivat uudelleen elokuvan kuvauksissa. Heidät nähtiin tuolloin yhdessä useaan otteeseen, mutta Penélope ja Javier näyttäytyivät julkisesti pariskuntana vasta vuoden 2010 Goya Awards -gaalassa.

Penélope ja Javier ovat olleet naimisissa 12 vuotta. Heillä on avioliitostaan kaksi yhteistä lasta, Leo ja Luna.

Lue lisää: Penélope Cruz purskahti itkuun näyteltyään alaston­kohtauksissa tulevan aviomiehensä Javier Bardemin kanssa – ”Murehdin, etten saa enää töitä”

Ryan Gosling ja Eva Mendes

Eva Mendes ja Ryan Dosling The Place Beyond the Pines -elokuvassa.

Ryan Gosling, 41, ja Eva Mendes, 48, näyttelivät vuoden 2012 elokuvassa The Place Beyond the Pines. He tapasivat vuosia ennen elokuvan kuvauksia, mutta alkoivat virallisesti seurustella työskennellessään yhdessä vuonna 2011. He ovat pitäneet suhteensa melko yksityisenä, mutta silloin tällöin he puhuvat toisistaan haastatteluissa.

Ryan ja Eva saivat syyskuussa 2014 ensimmäisen tyttärensä, ja toinen syntyi huhtikuussa 2016.