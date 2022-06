Räppäri Post Malonesta tuli isä – paljasti uuden suhdestatuksensa

Räppäri Post Malone sai tyttövauvan puolisonsa kanssa.

Räppäri Post Malone esiintyy Hämeenlinnassa kuluvana kesänä. Hän on esiintynyt aiemmin Suomessa Tampereella vuonna 2018.

Yhdysvaltalaisräppäri Post Malonesta eli Austin Postista, 26, on tullut isä, kertoo People-lehti.

Räppäri kertoi Howard Stern Show’ssa saaneensa lapsen kuukausi sitten puolisonsa kanssa, joka ei ole ennalta tuttu julkisuudesta.

Malone kutsui keskusteluohjelmassa puolisoaan myös kihlatukseen, joka paljastaa hänen uuden suhdestatuksensa.

Post Malone kertoi odottavansa puolisonsa kanssa lasta toukokuun alussa. Malone oli jo tuolloin iloinen uudesta elämänvaiheestaan.

– Nyt on aika huolehtia kehostani, perheestäni ja ystävistäni ja levittää ympärilleni mahdollisimman paljon rakkautta, Post Malone kertoi TMZ:lle ilmoitettuaan odottavansa lasta puolisonsa kanssa.

Post Malone, oikealta nimeltään Austin Post, kertoi jo aiemmin, että ensimmäinen lapsi muuttaa hänen elämänsä suuntaa.

Malonella on tunnetusti ollut vaikeita aikoja elämässään ja räppäri on kertonut avoimesti henkisestä pahoinvoinnistaan. Hän on ollut viime vuosina paljon otsikoissa sekavan käyttäytymisensä vuoksi.

Muun muassa The Sun uutisoi, kuinka vuonna 2020 räppäri esiintyi lavalla hyvin sekavana, humalassa ja mahdollisesti huumeiden vaikutuksen alaisena. Malone kaatuili, sekoili sanoissaan ja hänen ilmeensä näyttivät oudoilta.

Videot konsertista levisivät nopeasti ja laajasti sosiaalisessa mediassa ja erityisesti Tiktokissa. Fanit epäilivät Post Malonen hyvinvointia ja kuntoa ja moni heistä odotti jopa huumeiden yliannostusuutisten olevan tulossa.

Post Malonen manageri kommentoi tuolloin, että räppäri oli lavalla vain tunteidensa vallassa.

Post Malone iloitsikin jo aiemmin, että lapsen saaminen muuttaa hänen elämänsä suuntaa ja tuo hänelle onnea.

– Tämä on uusi vaihe elämässäni. Olen onnellisempi kuin koskaan. Niin kauan kuin muistan, olen aina ollut surullinen, Malone paljasti TMZ:lle toukokuussa ajatuksiaan ensimmäisestä lapsesta.

