Tässä ovat Vikin ja Köpin seuraajat YleX Aamussa

YleX Aamussa jatkavat kanavalta aiemmin tutut radiojuontajat Jere Pehkonen, Jenni Poikelus ja Mika Parikka eli PPP.

YleX:n aamujuontajat, Ville ”Viki” Eerikkilä ja Juuso ”Köpi” Kallio kertoivat viime viikolla lopettavansa YleX Aamussa. Viimeinen lähetys kuullaan 1. heinäkuuta suorana Tavastia-klubin lavalta liveyleisön edessä.

Kaksikko on ollut varsin suosittu aamuohjelman duo. Heinäkuusta eteenpäin YleX Aamussa jatkavat kuitenkin Jere Pehkonen, Jenni Poikelus ja Mika Parikka, eli YleX:n iltapäivien PPP-ohjelmasta tutut juontajat.

Jenni Poikelus siirtyy juontamaan YleX:n aamulähetyksiä yhdessä Jere Pehkosen ja Mika Parikan kanssa.

Kolmikko julkistettiin YleX Aamussa 14. kesäkuuta. Iltapäiväohjelmaa tulee vetämään iltalähetyksien juontaja Aino Kurkinen.

VIKI JA KÖPI paljastivat lopettamisilmoituksen yhteydessä, että heiltä tulee syksyllä uusi viikottainen ohjelma, jota esitetään Yle Areena -palvelussa. Muutos ei syntynyt hetken mielijohteesta.

– Tätä on haudottu ja suunniteltu pitkään, joten me toivotaan teitä kaikkia meidän messiin, kun uusi show starttaa. Me tarvitaan teitä niin kuin kaikki nää seitsemän vuotta on tarvittu, Köpi kirjoitti Instagram-päivityksessään.

– Tää päätös ei oo syntynyt yhessä yössä, vaan tätä on mietitty, väännelty ja käännelty kauan ja paljon, myös Viki vahvisti omassa julkaisussaan.

Juontajat paljastivat että aloite muutokseen on tullut Vikiltä. Molemmat halusivat jatkaa yhteistyötä, mutta aamuheräämiset olivat liikaa hiljattain isäksi tulleelle Vikille, joka halusi viettää enemmän aikaa oman perheensä kanssa – erityisesti aamuisin.

– Ville kertoi mulle, että virta alkaa olla lopuillaan ja kaipuuta olisi viettää aikaa upean tyttärensä sekä vaimonsa kanssa, oltiin tilanteessa, missä tiesin, että päätöksiä pitää tehdä ihan uudenlaisista näkökulmista. Ei vain työystävinä, Köpi kertoi.

– Ei ole siis salaisuus, että aamuherätykset olisivat vielä itselleni maistuneet, mutta vielä enemmän maistuu kuitenkin päivittäinen työ upean tiimin parissa ja erityisesti Villen kanssa, hän jatkoi.

Köpi lupaili, että kaksikon uudesta ohjelmasta tulee ”isompi, parempi ja sairaampi”, ja se vastaa kuuntelijoiden heille esittämiin toiveisiin.

– Me ollaan oltu pitkään yhdessä ja kasvettu yhdessä. Me ollaan nähty toistemme erilaiset elämänvaiheet ja hetket. Me ollaan työkavereita, mutta ennen kaikkea ystävät, perhe ja varmaan jonkin sortin instituutio, Köpi kirjoitti.