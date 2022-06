Tällainen on Suomen kaunein mökki – ”Jotenkin menee ihan mykäksi”

Kevään ajan katsojia viihdyttänyt Suomen kaunein koti: Kesämökit -kausi saatiin päätökseensä maanantaina.

Suomen kaunein koti: Kesämökit -kausi sai päätöksen maanantaina MTV3:lla. Suomen kauneimmaksi kesäpaikaksi katsojat äänestivät Pelkosenniemestä, Lapin erämaasta löytyvän perinnemökin.

Ohjelmassa vierailtiin kuluneen kevään aikana 30 kesänviettopaikassa ympäri Suomen.

Mukana oli kaikenlaisia loma-asumuksia aina moderneista loma-asunnoista perinteisiin, historiaa huokuviin mökkeihin.

Ohjelman tuomarit toimittaja Hanna Sumari, sisustusarkkitehti Tero Pennanen ja arkkitehti Sini Rainio valitsivat niistä finaalin kymmenen mökkiä.

Katsojat ihastuivat Pelkosenniemen erämaamökkiin. Se voitti muut finalistit ylivoimaisella äänisaaliilla.

Vuonna 1993 valmistunut 40-neliöinen mökki on täysin sähkötön ja vesi kannetaan talon tarpeisiin näyttävästä vinssikaivosta. Niin tuomaristo kuin katsojat hurmaantuivat perinteisen mökin maisemista, rauhasta ja aitoudesta.

– Tämä on ihan kuin jostain sadusta. Jotenkin menee ihan mykäksi, Rainio kuvaili jaksossa mökin tunnelmaa.

– Supertunnelmallinen paikka, täällä tuntee olevansa lämpimässä sylissä, Sumari sanoi.

– Tämä on paikka, joka nappaa isoon halaukseen, eikä ihan kauhean nopeasti päästä pois, Pennanen komppasi.

Mökin rauha ja aitous oli juuri se tekijä, mikä vetosi myös katsojiin. Se paistoi äänestykseen osallistuneiden katsojien kommenteista.

”Mykistävä kohde erämaan keskellä. Hiljaisuus ja aitous välittyi televisionkin kautta.”

”Täydellinen, upealla sijainnilla oleva mökki. Ei mitään turhaa, vain luonto ja upeat rakennukset. Tuommoisessa paikassa olisi upeaa viettää vapaa-aikansa.”

”Paikka, jossa elämä muuttuu yksinkertaisiksi ja ajantaju katoaa. Kuin menninkäisten koti.”

Erämaamökin rauha ihastutti.

Voittomökin omistavat sisarukset Heidi ja Henna Jyrkkä yhdessä Heidin puolison Christoph Hermlen kanssa.

Sisaruksista Henna osasi odottaa voittoa.

– Minä kyllä uskoin koko ajan meidän voittoon! Tämä on minulle ollut Suomen kaunein mökki aina, Henna naurahtaa.

Heidi sen sijaan oli yllättyneempi voitosta.

– Kyllähän me tiedetään itse, että meidän mökki on erikoinen ja erilainen. Mutta että Suomen kaunein, se on uskomatonta. En osannut yhtään olettaa, että me voitaisiin voittaa tämä, Heidi sanoo.

Voitosta saataville 10 000 eurolle on jo monia mahdollisia käyttökohteita mietittynä.

– Meillä on tässä aika paljon peruskorjattavia asioita. Mökki painuu kulmista, se pitää ehdottomasti suoristaa. Normaalin saunan katon huopa pitää uudistaa. Puuvajakin on vähän kenossa, ja kaivon kansi pitää tiivistää, Henna luettelee.

Myös pitkospuita on ajateltu parantaa ja pidentää.

Parasta mökissä on siskosten mielestä rauhallisuus ja monimuotoinen luonto.

– Luonto on täällä niin aidosti läsnä, he summaavat.

Finaalissa voittajamökki voitti muut kilpailijat isolla äänisaaliilla.

Juttua korjattu 13.6.2022 kello 23.49. Lisätty juttuun oikea kuva mökistä.