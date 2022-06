Mick Jagger sairastui koronaan – Jari ja Outi kuulivat Amsterdamissa taksissa matkalla konserttiin, että Rolling Stones peruu esiintymisen

”Tämä kävi meille jo toisen kerran.”

Helsinkiläiset Outi ja Jari Väänänen ovat kesälomamatkalla Amsterdamissa. Reissun kohokohdan piti olla legendaarisen Rolling Stonesin konsertti maanantai-iltana Johan Cruijff Arenalla, jalkapallojoukkue Ajaxin kotistadionilla, johon mahtuu 71 000 ihmistä.

Konsertti kuitenkin peruttiin. Yhtyeen laulaja Mick Jagger, 78, on sairastunut koronaan.

Rolling Stones eli Jagger, kitaristit Keith Richards, 78, ja Ronnie Wood, 75, apumuusikkoineen on yhtyeen 60-vuotisjuhlakiertueella Sixty. Viime elokuussa 80-vuotiaana kuolleen rumpalin Charlie Wattsin tilalla soittaa Steve Jordan.

Kiertue alkoi kesäkuun alussa Madridista. Amsterdamin-konsertin piti olla kiertueen neljäs.

Mutta sitten tuli kaksi viivaa Jaggerin koronatestiin.

– Olimme taksissa matkalla konserttiin, kun kuljettaja kysyi: ”Tehän olette matkalla konserttiin?” Jari Väänänen kertoo IS:lle puhelimitse Amsterdamista.

– Kuljettaja kertoi, että stadionilla on täysi kaaos. Ihmiset tahtovat sieltä pois, kun konsertti on peruttu.

The Rolling Stonesin Mick Jagger esiintymässä konsertissa Liverpoolissa 9. kesäkuuta.

ENSIN HARMITTI, tietysti. Mutta tunti u-käännökseen huipentuneen taksimatkan jälkeen keskustassa ravintolaterassilla jo vähän hymyilyttikin.

– Shit happens, minkä tälle mahtaa, Jari Väänänen toteaa.

– Ihmisillä on Euroopan muissa maissa ihan oikeaakin hätää. Mikäpä meillä on tässä ollessa. Jos näin pitää käydä, niin maailmassa on huonompiakin paikkoja kuin Amsterdam.

Sitä paitsi pariskunnalla on jo kokemusta matkustamista Rollarien perässä kokemaan konsertin peruuntuminen.

– Tämä kävi meille jo toisen kerran. Vuonna 2016 matkustimme Las Vegasiin Rollarien keikalle, mutta bändi peruutti silloinkin.

Hän on nähnyt yhtyeen kahdeksan kertaa, Outi seitsemän. Ero tulee siitä, että Jari näki bändin jo sen toisella Suomen-keikalla Helsingin olympiastadionilla 1970.

– Ostin 12-vuotiaana vuonna 1965 ensimmäiseksi single-levykseni Rolling Stonesin It`s All Over Now. Sitä tuli kuunneltua se kesä aika tavalla. Siitä lähtien Rollarit on ollut suosikkibändi, Väänänen kertoo.

– Nykyisin nämä konsertit ovat lähinnä tekosyy lähteä matkoille eri kaupunkeihin. Amsterdamissakin olemme ensimmäistä kertaa.

Eikä Rollari-pettymyksen kanssa tarvitse olla yksin.

– Olemme juuri nyt Amsterdamin vanhassa kaupungissa. Stones-paitaisia ihmisiä näkyy kaikkialla etsimässä, mihin ravintolaan he oikein menisivät, Väänänen välittää tunnelmia.

Yhtye kiertää parhaillaan Euroopassa 60-vuotisjuhlakiertueensa Sixtyn tiimoilta.

MUSIIKKIALA on Jari Väänäselle tuttua myös oman työuran ajalta: hänet tunnetaan Euros-levy-yhtiön pyörittäjänä. 1980-luvulla sille levyttivät muun muassa suosikkiyhtyeet Peer Günt ja Kauko Röyhkä & Narttu.

Outi ja Jari Väänänen ovat toki saaneet kokea iloa ja pettymyksiä myös lastensa harrastuksen ja myöhemmin työn kautta: pariskunnan pojat Jarkko ja Ossi Väänänen pelasivat jääkiekkoa ammatikseen. Ossi Väänänen voitti muun muassa jääkiekon maailmanmestaruuden 2011, maailmancupin hopeaa ja olympiapronssia.

Lue lisää: Perjantaina julkaistulla videolla Rolling Stones vihjaili tulevansa Suomeen – nyt katosimme mystisesti keikkalistalta