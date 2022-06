Oikeustaiston hävinnyt Amber Heard rikkoi vihdoin hiljaisuuden

Amber Heardin mielestä sosiaalisen median puolueellisuus aiheutti epäreilun asetelman oikeudenkäyntiin.

Näyttelijä Amber Heard on antanut ensimmäisen haastattelunsa oikeudenkäynnin jälkeen. Valamiehistö päätti 1. kesäkuuta julkistetussa tuomiossaan Heardin syyllistyneen ex-aviomiehensä, näyttelijä Johnny Deppin kunnianloukkaukseen.

Valamiehistö langetti Heardin maksamaan 15 miljoonan dollarin korvaukset Deppille kunnianloukkauksesta. Lopullinen korvaussumma on noin 10,4 miljoonaa dollaria eli noin 9,7 miljoonaa euroa, sillä korvaussummaa laskettiin osavaltion lainsäädännön mukaisen maksimisumman suuruiseksi.

Heard kertoo nyt ajatuksistaan Today Show’n Savannah Guthrielle antamassaan haastattelussa. Heard sanoo sosiaalisen median puolueellisuuden olleen epäreilua häntä kohtaan. Somessa oltiin vahvasti Deppin puolella, ja eri julkaisukanavat täyttyivät oikeudenkäynnin aikana lukuisista Heardia pilkkaavista videoista.

Heard uskoo, etteivät edes he, jotka ajattelevat hänen valehtelevan ja ansaitsevan päälleen ryöpynneen vihan ja katkeruuden, voi ajatella, että tilanne sosiaalisen median kanssa olisi ollut reilu.

– Et voi tulla sanomaan minulle, että se on ollut reilua, Heard sanoo NBC-kanavan haastattelussa.

Maanantaina julkaistu haastattelu on vasta esimakua tulevasta. Kokonaan haastattelut julkaistaan tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina.

Heard sanoo haastattelussa, ettei ole loukkaantunut yleisön mielipiteestä häntä kohtaan.

– En välitä, mitä minusta ajatellaan tai millaisia arvioita ihmiset tekevät siitä, mitä tapahtui kotini yksityisyydessä, avioliitossani, suljettujen ovien takana.

– En odota, että keskivertoihmisen tulisi tietää näitä asioita. Joten en ota sitä henkilökohtaisesti, Heard sanoo.

Amber Heard todisti oikeudessa varsin tunteikkaasti.

Heard ei myöskään syytä valamiehiä saamastaan tuomiosta.

– Itse asiassa ymmärrän. Hän (Depp) on rakastettu hahmo ja ihmiset luulevat tuntevansa hänet. Hän on fantastinen näyttelijä, Heard lausui.

Heard ei ihmettele tuomareiden kantaa, sillä hänen mukaansa valamiehet kuuntelivat viikkoja ”palkattujen työntekijöiden todistuksia”.

Haastattelija muistuttaa, että valamiehistö kuunteli salissa Heardin lausunnot ja näki muut todisteet, muttei uskonut Heardin väitteitä.

– He ajattelivat sinun valehtelevan. Heidän tehtävänsä on katsoa todisteita, eivätkä he uskoneet sinua, Guthrie sanoo.

– Miten he olisivat voineet kuunneltuaan kolmen ja puolen viikon ajan todistuksia, joiden mukaan olin epäluotettava henkilö ja mitään sanomaani ei tulisi uskoa, Heard vastaa.

Asianajaja on jo aiemmin kertonut Heardin aikovan valittaa tuomiosta.