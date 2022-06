Tosi-tv-tähti totesi näyttävänsä Jeesukselta – tarkkasilmäiset huomasivat yhdennäköisyyden aivan toiseen henkilöön

Realitytähti Scott Disick vertaa itseään Jeesukseen sosiaalisessa mediassa.

Tosi-tv-tähti Scott Disick, 39, julkaisi itsestään sosiaaliseen mediassa kuvan, jossa hän vertaa itseään Jeesukseen.

Scott Disickin seuraajat ovat sitä mieltä, että Jeesuksen sijaan Disick muistuttaa kuvassaan erästä aivan toista henkilöä.

Disick julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa hänellä on pitkä ruskea parta ja ruskeat hiukset on kammattu siististi taakse. Kuvassa hän on kuvannut itsensä sivuprofiilista.

Tosi-tv-tähti on sitä mieltä, että kyseinen parta- ja hiustyyli saavat hänet näyttämään Jeesukselta.

– Luulen, että alan muistuttamaan Jeesusta, hän kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Vertaus ei jää tähdeltä siihen, vaan hän muutti myös Instagram-tilinsä käyttäjänimen letthelordbewithyou, eli vapaasti suomennettuna olkoon herra kanssasi.

Seuraajat eivät jääneet realitytähden sosiaalisen median uuden suuntauksen vuoksi sanattomiksi. Monet huomasivat Jeesuksen sijaan yhdennäköisyyttä jonkun aivan toisen henkilön kanssa.

Disickin ulkomuoto muistuttaa seuraajien mielestä paljon näyttelijä ja laulaja Jared Leton tyyliä.

– Jared Leto kuka? kysyy eräs seuraaja.

– Näytät ihan Jared Letolta, kommentoi toinen.

Monen mielestä Scott Disick muistutti kuvassa Jared Letoa.

Sattumaa tai ei, myös Leto on vitsaillut tyylinsä muistuttavan Jeesusta vuonna 2014. Asiasta uutisoi silloin muun muassa Daily Mail.

Disick on tullut tunnetuksi Kardashianin perheen Keeping Up With The Kardashians -tosi-tv-sarjasta. Hän ja Kourtney Kardashian olivat yhdessä lähes kymmenen vuoden ajan ja heillä on kolme yhteistä lasta.

Myrskyisä suhde päätyi eroon vuonna 2015.