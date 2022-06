Podcast: Niko Saarisen festarireissu sai hurjan käänteen – kauneusoperaatiolla oli äärimmäisen kivuliaat seuraukset

Niko Saarisen kotimatka Ruisrockista osoittautui ikimuistoiseksi, mutta ikävistä syistä.

Mediapersoona ja tosi-tv-tähti Niko Saarinen, 35, avautuu radiojuontaja Veronica Verhon Elämäni kesät -podcastissa erikoisesta festarikokemuksestaan.

Jakson alussa Saarinen kertoo ensimmäistä kertaa julkisesti ottaneensa laminaatit. Laminaateilla tarkoitetaan hammasoperaatiota, jossa omaa hammasta hiotaan pienemmäksi, ja sen päälle asennetaan uusi, keraaminen laminaattihammas.

Saarinen kertoo, että joidenkin vuosien takaisen Ruisrockin aikaan hänen hammasoperaationsa oli ollut vielä vaiheessa. Tuolloin pieniksi hiottujen hampaiden päällä olivat olleet laminaattien sijasta vielä väliaikaiset muovihampaat.

Viimeinen festaripäivä saikin ikävän käänteen, kun yksi väliaikaishampaista irtosi. Tilanne ärsytti Saarista, mutta todellinen kismitys iski vasta, kun hän oli kävelemässä takaisin hotellille.

– Mua alko niin paljon ärsyttämään se puuttuva hammas, ja mä olin niin humalassa, että purin mun hampaita niin lujaa yhteen, että ne kaikki lopulta tippui.

Tekemänsä radikaalin ratkaisun Saarinen tajusi itse vasta seuraavana aamuna herätessään, kun uusista hampaista olivat jäljellä vain hänen ”gerbiilihampaiksi” nimittämänsä pieneksi hiotut jämät.

Saarinen kertoo podcastissa joutuneensa kyykkimään kotimatkallaan, koska irtoavat hampaat aiheuttivat kovaa kipua.

Saarinen myöntää, että muistikuvat hampaiden irrottamisesta ovat hatarat, mutta yksi asia tilanteesta jäi pysyvästi mieleen.

– Sen mä muistan, että se sattui niin paljon, että välillä mä menin kyykkyyn. Veikkaan, että saatoin osittain myös kontata siellä, Saarinen kuvailee paluumatkaansa podcastissa.

Aiemmin tänä vuonna Saarinen avautui alkoholin käytöstään Selvin päin -podcastissa. Saarinen ei ole piilotellut ajoittain alkoholinhuuruista juhlintaansa, mutta kertoi podcastissa siitä, kuinka huomasi vuonna 2020 käyttävänsä alkoholia tunteiden hukuttamiseen. Alkoholin juomista vähentänyt Saarinen kertoi myös, kuinka hän on selvin päin juhliessaan huomannut yöelämästä aivan uusia puolia.

Lisäksi Saarinen on vuosien varrella puhunut avoimesti ulkonäöstään ja siihen liittyvistä paineista. Esimerkiksi Olet mitä syöt -ohjelmassa Saarinen avautui siitä, kuinka hän on tyytymätön kehoonsa. Saarisen mukaan julkisuus on vaikuttanut hänen itsekriittisyyteensä, ja paineiden vuoksi hän saattoikin ennen syödä vain yhden aterian päivässä.