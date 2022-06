Jade Nyström kertoo Runkkarin ystäväkirja -podcastin tuoreessa jaksossa, miten elämä muuttui kaapista tulemisen jälkeen.

TOIMITTAJA Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirja -podcastin uusimmassa jaksossa on vieraana lapinjärveläinen korkeushyppääjä Jade Nyström, 18.

Nyström on ollut yksi viime kuukausien näkyvimmistä yleisurheilijoista Suomessa. Lahjakas korkeushyppääjä oli viime vuonna kaikkien aikojen nuorin ehdokas Urheilugaalassa Vuoden esikuva -palkinnon saajaksi, ja saanut tunnustusta myös Queer of the Year -esikuvapalkinnolla.

Ihmisten mielissä nuori urheilija on nähty meikkaavana poikana. Täytettyään 17 vuotta Nyström tuli ulos kaapista transnaisena. Aluksi seuraajat kaikkosivat, mutta elämä on ollut kaapista ulostulon jälkeen ihanaa.

– Ei tarvitse enää piilotella mitään! Voi vain olla ja elää, Nyström iloitsee podcastissa.

Myös mielenterveys on kiittänyt ja vanhemmille kiukuttelu loppunut. Vanhemmat eivät olleet moksiskaan Nyströmin paljastettua uuden sukupuoli-identiteettinsä, ja ovat tukeneet häntä matkan varrella.

Nyström on ikäluokkansa paras korkeushyppääjä. Hän on voittanut Suomen mestaruuden ikävuosina 14–16 ja henkilökohtainen hyppyennätyksensä on 194 senttimetriä.

Transihmisten osallistumisesta kilpaurheiluun on keskusteltu paljon ja transnaisten kilpaileminen naisten sarjassa puhututtaa. Nyström tähtää arvokisoihin edelleen miesten sarjassa.

– Siinä on tietyt rajat, mitä pitää olla, ennen kuin sarjan voi vaihtaa. Se ei toimi niin, että otat yhden hormonin ja vaihdat sarjaa sen jälkeen. Se on pitkä tie ja iso prosessi, Nyström painottaa Mikkolalle.

Vaikka urheilija on sinut itsensä kanssa, Nyström haaveilee sukupuolen­korjausleikkauksesta. Sitä ennen hän pääsee rintojen leikkaukseen. Muita isoja leikkauksia Nyström ei ole suunnitellut.

– Naamaani olen tyytyväinen, vaikka olenkin ajatellut, että menisin nenäleikkaukseen.

Nyström kertoo podcastissa täytetyistä pusuhuulistaan. Hän on halunnut sellaiset jo lapsesta asti, ja nyt hän on täyttänyt huulia jo kuusi kertaa. Tuleeko täytettä vielä lisää?

– Olen tällä hetkellä olen aika tyytyväinen. Jossain vaiheessa kun ne alkavat häviämään, voi käydä täyttämässä lisää.

Jade Nyström Queer of the Year -sateenkaaritunnustusten lehdistötilaisuudessa Helsingissä 8. kesäkuuta.

Nyström kertoo podcastissa pitävänsä “feikistä ja muovisesta” ulkonäöstä.

– Haluan näyttää extra-naiselliselta. Kauneusihanteeni on barbi isoilla huulilla, eikä mikään luomu-Liisa. Haluan esimerkiksi isot ja pyöreät tissit, jotka näyttävät implanteilta, Nyström kuvailee Mikkolalle.

Kiihottavinta mitä Nyström tietää, ovat tatuoidut ja lihaksikkaat pahat pojat. Parisuhdekuvioita ei Nyströmillä ole, mutta hän myöntää olevansa ihastunut johonkuhun, jota puhuttelee nimellä Herra X.

– Sinkkuna mennään.

