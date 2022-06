Kirja: Muska Babitzinin elämä on ollut täynnä uskomattomia yksityiskohtia – puolisoa uhattiin aseella ja katosta satoi seteleitä

70 vuotta täyttävän Muska Babitzinin elämäkerta paljastaa musiikkimaailman hurjia puolia ja kuuluisan suvun taustoja. Muska on kokenut puolisonsa kanssa myös maanjäristyksen ja aseellisen ryöstön.

Muskan tuore elämäkerta (Like) yllättää jo sen takia, että monet mieltävät hänet pelkästään laulajaksi, vaikka hän on tehnyt pitkän uran musiikkielämän kulissien takana puolisonsa Hannu ”Hande” Salakan kanssa.

Sauli Miettisen kirjoittamassa teoksessa pääosassa ovat Muska ja Hande, mutta se kertoo myös Muskan sisaruksista: Sammysta, Kirkasta, Ykästä ja Annasta.

Kirjan vahvana äänenä on Hande Salakka, jonka räväkkä ilmaisutapa tuo mukaan rouheutta. Muska ja Hande tapasivat koulubileissä, jossa Hande esiintyi kitaristina. Hän soittaa edelleen keikoilla.

– Handen ansiosta elämäni on ollut värikästä, hän on aina kaiken ideoinut. Handella on myös tarkat muistiinpanot kaikesta, Muska kertoo IS:lle.

Muskan seurassa on rentoa ja hauskaa, mutta julkisuudesta hän ei ole välittänyt koskaan.

– En mä oo mikään supliikki-ihminen, Muska toteaa kirjassa.

Muska alkoi esiintyä vuonna 1969. Nuoriso ihaili mikrohousuissa esiintyvää laulajaa, jolla oli villit kiharat ja näyttävät irtoripset. Toki naisrokkaria myös kauhisteltiin.

Siihen aikaan rokkarit eivät edes päässeet kaikkiin ravintoloihin sisälle. Ovimikko oli yleensä Handen sanoin ”joku teryleenihousuinen idiootti, joka päästi sisään vain samannäköisiä kuin itse”.

Kirka (1950-2007) oli jo levyttänyt muun muassa Hetki lyö -hittinsä (1967), kun Muska debytoi laulajana.

– Äänessä oli samaa raakaa voimaa, hyökkäävyyttä, asennetta ja karkeaa särmää kuin Kirkalla, Miettinen kirjoittaa kirjassaan.

Muskan isot hitit ovat Kirjoita postikorttiin (1971) ja Krokotiilirock (1973). Kun hän oli Dannyn kesäkiertueen leading lady 1971, erään keikan jälkeen tangoja kärttäneet ”rasvaletit” aloittivat tappelun kettingit kädessään.

– Dannyn kimpussa oli kolme jätkää, mutta hän mätki yhdellä kädellä turpaan neljättä, Ykä Babitzin muistelee kirjassa.

Danny puolestaan ihmettelee Ykän urheutta. Roudarina ollut Ykä sai pahiten köniinsä puolustaessaan muita.

Hande ja Muska ovat olleet yhdessä vuosikymmenien ajan. Nyt pari kertoo värikkäästä elämästään Muskan elämäkerrassa.

Kirkallakin oli rokkivaiheensa, mutta huikean suosionsa hän koki iskelmällisellä linjallaan.

Muska epäilee, että Kirkan ankea vaihe jäännösverojen kanssa johtui siitä, että pää pilvissä kulkenut veli oli tottunut D-tuotannossa ollessaan siihen, että asiat hoidettiin hänen puolestaan.

– Kirka oli kiltti eikä osannut pitää puoliaan esimerkiksi ohjelmatoimistojen kanssa, Muska kertoo.

Babitzinin perheen Leo-isä piti rokkia pelleilynä, mutta oli hän myöhemmin lapsistaan ylpeä.

Anna Babitzin lopetti aktiivisen keikkailun perustaessaan perheen. Muska on arvellut, että ehkä hän olisi joskus surrut lapsettomuuttaan, jos Annan kaksi vanhinta lasta eivät olisi hänelle niin läheisiä.

Ykä Babitzin teki esikoisalbuminsa 1975, mutta jätti esiintymiset ja alkoi tehdä yrityksessään hautauurnia puolisonsa kanssa.

– Siitä on glamour kaukana, Ykä toteaa kirjassa keikkailusta.

Ykä mainitsee Babitzinin sisarusten onneksi sen, että kukaan heistä ei innostunut dokaamisesta. He keikkailivat myös yhdessä.

Handelle ovat juomat maistuneet, mutta kokkaamisesta nauttivaa Muskaa ovat kiinnostaneet lähinnä vain ruuat. Nyt Handekin on jo raitis mies.

Muska lähti D-tuotannosta 1972, sillä he halusivat Handen kanssa kulkea musiikissa omaa tietään.

– Hänestä olisi tullut suurempi stara, jos hänen managerointinsa olisi pysynyt meillä, Danny toteaa kirjassa.

Nätisti Muska ja Danny kuitenkin puhuvat toisistaan.

– Hän oli täydellinen herrasmies ja suojeli naisia kaikin tavoin, Muska muistelee Dannya.

Muskan ja Handen oma ohjelmatoimisto välitti ulkomaisia yhtyeitä jopa listojen kärkipäästä, ja Hande perusti myös levy-yhtiön. Kun pari järjesti Juicen menestyskiertueen, Hande ”joutui ihan kirjaimellisesti kantamaan rahaa muovikasseittain kotiin”. Juice oli halunnut kiinteän palkan, mikä oli häneltä moka.

Vuonna 1983 Muskasta alkoi tuntua, että elämä on pelkkää suorittamista.

– En tiedä, mikä johtui mistäkin, mutta minulle alkoi tulla ikäviä pelko- ja jännitystiloja. Niitä seurasi täydellinen romahdus. Minut vietiin kuukaudeksi Lapinlahteen, Muska kertoo kirjassa.

Muska toipui ja työt jatkuivat. Nyt Muska toteaa, että ehkä henkiseen romahdukseen vaikutti työruuhkan lisäksi hänen isänsä kuolema.

– Lapinlahti oli hyvä ja kodikas paikka, hän kehuu saamaansa apua.

Muska ja Kirka vuonna 1970. Kirka oli jo tähti, kun Muska levytti ensimmäiset kappaleensa.

Vuonna 1986 Muska ja Hande muuttivat Los Angelesiin. He olivat tuoneet Eurooppaan satoja amerikkalaisia muusikoita, joten hommat sujuivat Losissakin, mutta paremmassa säässä. Välillä Muska oli Suomessa keikkailemassa ja levyjäkin tehtiin.

Muska ja Hande alkoivat myös tuoda Suomeen aitoja Levi’s 501-farkkuja. Kerran he joutuivat kahden auton saartamiksi haettuaan tavarantoimittajalta kuorma-autollisen farkkuvaatteita.

– Katsoessaan vasemmalle Hande huomasi tuijottavansa suoraan pistoolin piippuun, Muskan elämäkerrassa kerrotaan.

Nukkumassa ollut Muska heräsi vasta, kun Hande rysäytti toista autoa päin. Seuraavaksi seitsemästä aseistautuneesta latinosta yksi tunki ohjaamoon auki jääneestä ovesta.

Muska ja Hande pakotettiin autosta ulos aseilla. Rosvojen kadottua auton kanssa, he ihmettelivät, miksei heitä ammuttu.

Ryöstäjien autot he olivat nähneet tavarantoimittaja Muhammedin toimipisteen luona, mutta miehen syyllistäminen olisi ollut vaikeata ja vaarallista.

Hande ja Muska asuivat pitkään Yhdysvalloissa, jossa sattui ja tapahtui. Ikimuistoisimpia hetki olivat ryöstö ja maanjäristys.

Voi Suomessakin tapahtua. 50-vuotispäivänsä kunniaksi järjestetyllä konserttikiertueella Muska esiintyi Mikkelin torilla, jossa nuori mies ampui useita laukauksia erään tappelun seurauksena.

Muska oli Riki Sorsan kanssa lavan alla piilossa nenät kiinni toisissaan. ”Tässä me ollaan me nenät”, Muska totesi Rikille.

Kun Los Angelesissa alkoi maanjäristys 17.1.1994, Muska ja Hande olivat motellissa, joka oli heidän edellisen käynnin jälkeen muuttunut huumediilereiden kokoontumispaikaksi. He olivat juuri palanneet New Yorkista, jossa he asuivat hetken.

– Oli se järkytys herätä keskellä yötä siihen rysähdykseen. Ainoa ajatus oli, että äkkiä ulos, Muska kertoo IS:lle.

– Koko mesta tärisi ja keinui, ikkunat oli säpäleinä ja vessanpönttö lensi ilmaan kuin raketti, Hande puolestaan muistelee kirjassa.

Samassa rytäkässä tapahtui muutakin: katosta alkoi leijailla sadan dollarin seteleitä. Todennäköisesti rikkoutuneissa rakenteissa oli huumediilereiden rahakätkö.

– Mä tietty aloin keräillä niitä seteleitä niin paljon kuin ehdin. En koskaan laskenut, paljonko niitä oli, mutta paljon, Hande kertoo.

Maanjäristyksen jälkeen Muskalla heräsi halu palata Suomeen. Se oli hänelle pahempi kokemus kuin aseellinen ryöstö.

– Se ryöstöhän meni multa unenpöpperössä, Muska naurahtaa nyt.

Paluu Suomeen seitsemän Amerikka-vuoden jälkeen ei ollut helppo. Parille tuli riitojaakin, mutta nykyään heillä on sanaharkkaa vain Muskan tupakoinnista.

2020 Muska ja Hande menivät viimein naimisiin. Heidän seurusteluaikansa kesti vain 50 vuotta.

Monien mielestä Muska muistuttaa sisaruksistaan eniten Kirkaa. Danny kertoo elämäkerrassa, että molemmilta sai yleensä vastaukseksi ”joo, joo”, mutta todelliset ajatukset eivät helpolla paljastuneet.

Kirjassa Muska paljastaa, ettei hän ole niin paljon tekemisissä sukulaistensa kanssa kuin kuvitellaan. Kirka järjesti juhlia, mutta hänen kuolemansa jälkeen yhteydet ovat vähentyneet.

Eniten Muska tapaa siskonsa Annan lastenlapsia. Kirkan poikia hän ei ole tavannut vuosiin, mutta veljensä nuoremman tyttären kanssa hän on joskus yhteydessä.

Muska uskoo, että suvun musiikkiperintö voi jatkua Annan tyttäressä Nataliassa, jonka tekemissä biiseissä on vaikuttavaa melodisuutta.

Muska esiintyi Kirkan muistokonsertissa vuonna 2008.

Myös Kirkan muistokonserttiin liittyvistä riidoista kerrotaan kirjassa. Muskaa raivostutti, kun muut yrittivät säätää, mitä hän saisi laulaa. Ykänkin kanssa oli eri ajatukset.

Ykä luonnehtii Muskan kirjassa temperamenttiseksi, mutta nopeasti leppyväksi. Muskan mielestä veli on auttavainen, mutta jääräpäinen.

Kahdeksan albumia levyttänyt Muska Babitzin sai taiteilijaeläkkeen 2015, jolloin julkaistiin hänen viimeisin levynsä Majakanvartija.

– Käyn keikoilla edelleen ja hoidan itse keikkamyynnit. Nuorena olin ihan kipsissä, enää ei jännitä, Muska kertoo.

Rennosti Muska suhtautuu myös 70-vuotissyntymäpäiväänsä 28.6. Isoja bileitä ei ole, mutta lähipiiri tulee ehkä käymään.

Jutun tiedot ja sitaatit Sauli Miettisen Muska-elämäkerrasta (Like).