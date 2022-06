Manuela Boscon ja Tuure Kilpeläisen tytär sai nimen – onnelliset vanhemmat juhlivat erityisissä asuissa

Bosco ja Kilpeläinen pukeutuivat lastensa piirtämiin asuihin.

Taiteilijapariskunta Manuela Boscon ja Tuure Kilpeläisen keväällä syntynyt tytär on saanut nimen viikonloppuna.

– Eilen meidän ihana tyttö sai nimen, Bosco kirjoittaa Instagramissa.

Vanhemmilla oli tilaisuudessa yllään varsin erityiset asut.

– Juhlittiin lasten piirtämissä asuissa, Bosco paljastaa.

Boscon julkaisemassa kuvassa pariskunta poseeraa juhlapuvuissa, joissa on värikkäitä kuvioita valkoisella pohjalla. Bosco pitelee sylissään valkoisiin puettua pienokaista. Julkaisusta ei kuitenkaan selviä, mikä tyttären nimeksi tuli.

Pariskunnan kuopus syntyi huhtikuussa ja on uusperheen kuudes lapsi.

– Meille on tulossa kevätvauva. Kummallekin neljäs biologinen. Kuudes lapsi perheessämme. Määrä kuulostaa paljolta ja sitä se onkin, Bosco kirjoitti lokakuussa Instagramissa.

BOSCOLLA on huhtikuussa 2014 syntynyt tytär ja alkuvuonna 2016 syntynyt poika entisen puolisonsa Kasimir Baltzarin kanssa. Kilpeläisellä puolestaan on entisestä liitostaan vuosina 2004 ja 2007 syntyneet tyttäret. Boscon ja Kilpeläisen ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi helmikuussa 2019.

– Perheemme on tosi äänekäs ja sekava sirkus, mutta siinä on jotain mahtavaa. Silloin, kun kaikki lapset ovat meillä, kotiimme laskeutuu jonkinlainen rauha, koska lauma on kasassa, Kilpeläinen kertoi IS:lle marraskuussa.