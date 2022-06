Yksityisyyttään varjeleva Haloo Helsinki! paljastaa, mikä heitä ahdistaa eniten julkisuudessa – eräs seikka ”tiukassa linjassa” aiheuttaa väärinymmärryksiä

Haloo Helsinki! on ehtinyt esiintyä vuodesta 2006 noin 800 kertaa. Yhtyeen tähänastisesti isoin keikka nähdään lauantaina Olympiastadionilla.

Uudistetun Helsingin Olympiastadionin lavalle nousee ensimmäisenä tunnettu Haloo Helsinki! -yhtye ensi lauantaina 18. kesäkuuta.

– Tuntuu todella upealta, ja hieno kunnia myöskin saada olla ensimmäinen, toteaa yhtyeen rumpali Jukka Soldan, 29.

Show’n rakennustyöt aloitettiin viime viikon perjantaina. Nelikko kävi tutustumassa tulevaan keikkapaikkaan ja seuraamassa, miten massiivinen 53 metrin levyinen esiintymislava oli vielä alkutekijöissään.

– Kyllä kieltämättä nyt jo jännittää. Nyt kun näkee, että täällä alkaa rakentaminen, niin asiat konkretisoituvat, kitaristi Jere Marttila, 31, myöntää.

Olympiastadionin keikka tulee olemaan Haloo Helsingin uran isoin. Lauantaita varten täytyy levon lisäksi työstää asiaa mielessään kaikessa rauhassa, Jere toteaa.

Olympiastadionin pitkä remontti valmistui elokuussa 2020. Samalle syksylle kaavailtiin hulppeaa avajaiskonserttia, jossa olisi esiintynyt useampi Suomen eturivin artisti, mutta koronan pakottamana se striimattiinkin ilman liveyleisöä.

Yksi jos toinenkin artisti siirsi keikkaansa ensin vuoteen 2021 ja uudestaan tälle vuodelle. Haloo Helsingin piti esiintyä Olympiastadionilla jo viime vuoden elokuussa, mutta koronan takia keikkaa päätettiin siirtää.

– Ensin se harmitti, mutta kun jälkikäteen miettii, niin se oli oikea päätös. Ihmisillä on nyt paljon kepeämpi mieli tulla, kommentoi bändin keulakuva Elli Haloo eli Elisa Tiilikainen, 31.

Yhtye on ehtinyt keikkailla tänä vuonna muutamaan otteeseen. He esiintyivät Levillä Hullu Poro Areenalla kahtena viikonloppuna putkeen, sekä tietysti Leijonien MM-jääkiekon kultajuhlissa Tampereella. Muita isompia keikkoja ei alkuvuodelle buukattu, sillä ryhmä halusi keskittyä mahdollisimman paljon tulevaan Stadionin keikkaan.

Stadionilla esiintymistä on treenattu aktiivisesti maaliskuusta lähtien. Tähän asti bändin historian isoin keikka kestää poikkeuksellisen kauan, lähes kolme tuntia.

– Ajateltiin, että normaalisti esimerkiksi festarikeikka kestää 75 minuuttia, ja meidän omat klubikeikat ja muut ovat puolentoista tunnin luokkaa. Jos nyt kerrankin päästään Olympiastadionille, soitetaan sitten ihan kunnolla, Jere toteaa.

Mitä raiderissa tulee olla, jotta jaksaa vetää kolmen tunnin keikan uupumatta täysin?

– Tärkeimmät, joista pidämme kynsin ja hampain kiinni, ovat banaani, vesi, palautusjuoma ja sipsit. Työryhmälle pitää olla voileipiä ja muuta helppoa syötävää, Jere luettelee.

– Sipsejä täytyy olla, Elli painottaa.

Viimeiset kunnon treenit vedettiin viime viikon torstaina. Viikko ennen keikkaa on pyhitetty levolle lukuun ottamatta kenraaliharjoitusta. Keikkapäivään kuuluu yhdessä oloa ja rentoa meininkiä, sekä omaa huonoa läpänheittoa, Jere summaa. Perinteeksi muodostunut yhteishuuto tehdään aina ennen lavalle astumista.

– Se huuto on pakko tehdä! Se on henkisesti niin tärkeä, Elli huikkaa väliin.

Jäsenet uskalsivat unelmoida stadionista ennen kuin Haloo Helsinkiä oli edes perustettu.

– Leo sanoi sen jo 17 vuotta sitten ääneen, Jere nauraa.

Bändin jäsenet seuraavat haltioituneena lavan rakentamista stadionilla. Kaikilla on jalat maassa, eivätkä he pidä itsestäänselvyytenä saavuttamaansa suosiota.

– Meidät on opetettu kunnioittamaan sitä mitä meillä on. Arvostamme sitä, että saimme niin nuorena mahdollisuuden keikkailla ja tehdä musaa, ja että siitä tuli meille ammatti hyvin pian, Jere sanoo.

– Aina ajatellaan, että seuraavaksi suurempaa ja suurempaa, mutta enemmänkin pitäisi ajatella, että mitä merkityksellistä haluat tehdä seuraavaksi, Elli miettii.

” Eniten ahdistaa se, ettei voi yhtään tietää mitä joku puhuu.

Kesäkuussa 2018 yhtye jäi tauolle. Keikkatauon aikana Elli ilmoitti lähtevänsä Ellips-nimellä soolouralle. Myös yhtyeen kitaristit Hakanen ja Marttila kokeilivat tauolla siipiään perustamalla EDM-yhtyeen STEREO.

Reilut kaksi vuotta kestänyt tauko päättyi vuoden 2020 syksyllä, ja viime vuonna palattiin keikkalavoille jälleen yhtyeenä.

– Tuntuu nyt paremmalta kuin ennen. Tauko oli välttämätön meidän uran kannalta, aloimme olemaan jo niin uupuneita ja väsyneitä. Tuli fiilis, että on otettava happea, toteaa kitaristi Leo Hakanen, 30.

Nelikko on viettänyt vuosien varrella paljon aikaa keskenään töiden ulkopuolellakin, vaikka silloin jokainen haluaa ensisijaisesti keskittyä perheeseen ja ystäviin. Tulevalle kesälle on suunniteltu jo yhteisiä menoja, kuten Coldplayn keikka Berliinissä.

Haloo Helsinki! on 15 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suosituimmista yhtyeistä. Suosioon kuuluu myös julkisuus, niin hyvässä kuin pahassa.

– Eniten ahdistaa se, ettei voi yhtään tietää mitä joku puhuu. Toki olemme päässeet sinänsä helpolla, koska emme tuo esiin henkilökohtaisia juttuja, Elli toteaa.

– Moni ymmärtää sen väärin, ettemme anna julkisuuteen itsestämme ”tarpeeksi”. Ymmärrän, että ihmisiä kiinnostaa, mutta me emme ole valinneet julkisuutta, vaan se on tullut sivutuotteena, Jere lisää.

Haloo Helsinki! on yksi Suomen suosituimmista yhtyeistä. Elli kokee, ettei julkisuudesta pidä luoda itselleen vankilaa, vaikka netistä kirjoiteltaisiinkin mitä sattuu.

Sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua, tai pahimmassa tapauksessa puhdasta trollaamista on vaikea olla lukematta. Jokainen myöntää seikkailevansa netin kommenttikentissä.

– Sadasta kommentista yksi negatiivinen jää vahvemmin mieleen kuin 99 positiivista. Toivoisin, että olisi enemmän armollisuutta ja kunnioitusta toista ihmistä kohtaan, Jere sanoo.

– Julkisuudesta ei pidä luoda itselleen vankilaa, vaan on elettävä juuri sellaista elämää kuin haluaa, Elli kommentoi.

Yhtyeen festarikesä alkaa Tahkon juhannuksesta, ja keikat jatkuvat pitkälle syksyyn.

– Luulen, että tästä kesästä tulee aika rento, kun kaikki jännitys ja stressi on ladattu nyt tähän stadionin keikkaan, Elli pohtii.

Bändi on vuosien varrella tehnyt lähes 800 keikkaa – joukkoon mahtuu paljon festareita ja muita suuren mittakaavan esiintymisiä.

– Usein jengi kysyy, että kun olemme niin monta vuotta kolunneet Suomea läpi, että onko täällä enää mitään uutta ja ihmeellistä, että onko meillä ajatusta lähteä maailmalle ja muuttaa kieli. Suomihan on todella ainutlaatuinen maa, että ei siihen kyllästy, Jere kertoo.

Vilkkaan keikkaputken aikana on oltava konstit, joiden avulla pystyy palautumaan mahdollisimman hyvin.

Leolle remontointi ja käsillä tekeminen tuovat täydellistä vastapainoa työhön. Jukka nauttii urheilusta ja luonnosta, ja Jere palautuu vinyylilevyjä kuuntelemalla.

– Rakastan maailman eniten saunomista. Suurin haaveeni on, että olisi joskus oma sauna, Elli puolestaan unelmoi.

Festareiden jälkeen on luvassa kiertue, ja lisäksi yhtye keskittyy uuden musiikin tekoon.

Elli, Jere, Leo ja Jukka toimivat myös tänä vuonna Mielinauha-kampanjan kasvoina. Mielinauha 2022 on MIELI ry:n valtakunnallinen kampanja, jonka tuotoilla tuetaan kotimaista mielenterveystyötä ja kriisityötä. Vuotuisessa kampanjassa kannustetaan ihmisiä puhumaan mielenterveydestä ja mielen ongelmista.

– Meillä oli pitkään ollut haaveena, että haluaisimme olla kasvona jollekin meille tärkeälle asialle. Tämä on täydellinen esimerkki siitä, mikä merkitsee meille paljon, Leo kertoo.

– Useamman albumin biiseissä on käyty läpi mieltä ja mielenterveyttä, mutta on kiva päästä auttamaan muussakin kuin musiikin muodossa, Elli kommentoi.

Haloo Helsinki! perustettiin vuonna 2006. Yhtye on julkaissut seitsemän albumia ja yhden EP:n, joita on myyty yhteensä yli 300 000 kappaletta. Bändin kappaleita on kuunneltu striimauspalveluissa yli 300 miljoonaa kertaa ja musiikkivideoita katsottu yli 90 miljoonaa kertaa.

Saavutuksiin kuuluu lisäksi muun muassa kymmenen Emma-palkintoa ja 14 radiolistan ykkössingleä.

