Salkkarit-tähti Markku ”Roinatan” Pulli räppää uhmakkaasti steroidien käytöstä – tuore musiikkivideo julki

Näyttelijä Markku Pulli ja räppäri Matti julkaisivat torstaina uuden kuntosaliaiheisen musiikkivideon Osta Ja Nosta.

Markku Pulli on palannut näyttelijäntöidensä ohella rap-musiikin pariin.

Salatut elämät -tv-sarjasta tunnettu ja Big Brotherissakin esiintynyt näyttelijä Markku Pulli, 34, on palannut vuosien jälkeen tekemään rap-musiikkia Roinatan-taiteilijanimellään yhdessä vanhan aisaparinsa Matin kanssa.

Matti & Roinatan – Osta Ja Nosta -kappale ja musiikkivideo julkaistiin YouTubessa torstaina. Siinä Pulli räppää tuttuun tyyliinsä steroidien käytöstä, eikä säästele maskuliinista uhoa ja v-sanoja.

– Harkittiin tätä paluuta Matin kanssa todella kauan. Alun perin kun julkaisimme ensimmäisen biisin ajattelimme, että no tehdään se, mutta biisi lähtikin todella kivasti lentoon ja jäi elämään omaa elämäänsä, Pulli kertoo Iltalehdelle.

Pulli on räppäämisen ohella myös ohjannut, käsikirjoittanut ja tuottanut musiikkivideon.

Alun perin Pulli esiintyi Matin kuntosaliaiheisilla musiikkivideoilla Hulk (2011) ja BULK (2012). Vuonna 2013 Pulli teki Matin kanssa yhteisen kappaleen ja musiikkivideon Roju. Videota on katsottu YouTubessa jutun kirjoitushetkellä yli 3,5 miljoonaa kertaa. Myös tämän videon Pulli on ohjannut, käsikirjoittanut ja tuottanut itse.

Pullin alter ego Roinatan sai alkunsa Salatuista elämistä. Sarjassa Pullin roolihahmo Joonatan Sievinen ryhtyi treenaamaan kuntosalilla ja ajautui käyttämään anabolisia steroideja. Pulli teki vapaa-ajallaan paljon töitä uskottavan roolihahmon eteen.

– Kun aloin treenata Salkkareissa roolia varten ja lihoin 30 kiloa, kaverini alkoivat heittää vitsiä aiheesta ja kutsuivat minua nimellä Roinatan. Roinaaminen on yleinen lempinimi hormonien käytölle, ja sarjassahan Joonatan käytti kiellettyjä aineita, Pulli kertoi MTV:lle vuonna 2013.

Pulli paljastaa Iltalehdelle, että kaksikko suunnittelee julkaisevansa tulevaisuudessa lisää saliaiheista räppiä. Hän myös muistuttaa, että rajuista sanoituksista huolimatta hän ei oikeasti käytä steroideja, eikä kannusta muitakaan käyttämään. Kappaleen tavoitteena on Pullin mukaan motivoida ihmisiä treenaamaan salilla ja yleisesti liikkumaan enemmän.

– Toivottavasti kaikki ymmärtävät, että kyse on vitsistä, hän sanoo Iltalehdelle.

Roju on Pullin aisaparin Matin, eli Matti Happosen, suosituin kappale. Sillä on Spotifyssa yli 3,4 miljoonaa kuuntelukertaa. Hän on ansainnut sillä kultalevyn, johon vaaditaan kaksi miljoonaa Spotify-kuuntelua.

Matti paljasti marraskuussa 2019 ottanensa pohkeeseensa tatuoinnin, jonka aiheena on Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen Huuhkajien päävalmentaja Markku ”Rive” Kanerva.

Tatuoinnissa on Kanervan kuva ja teksti ”Viva La Rivelution”, Matilla on myös saman niminen kappale. Tatuoinnin hän otti huuhkajien historiallisen EM-kisapaikan kunniaksi.

– Jossain vaiheessa päätin asian ja sanoin vaimolleni, että jos kisoihin päästään, länttään tällaisen ihooni. Suunnittelin tatuoinnin valmiiksi. Siinä on Riven kuuluisa tuuletus, ja totta kai Viva La Rivelution on niin hieno biisi, että sekin pääsi nimenä ihoon.

Markku Pulli aloitti Salatuissa elämissä vuonna 2007 olessaan 19-vuotias. Hän poistui kuvauksista asepalveluksensa ajaksi vuosina 2010–2011, mutta palasi takaisin ja jatkoi sarjassa aina vuoteen 2015 asti.

Vuonna 2021 hän palasi sarjaan Joonatan Sievisen rooliin osallistuttuaan sitä ennen Big Brother -ohjelman VIP-kaudelle, jossa hän sijoittui toiseksi.