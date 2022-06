Salkkarit-tähti Tuuli Mattilan ja Lauri Nurksen lapsi syntyi – herkkä kuva julki

Salatuista elämistä tuttu Tuuli Mattila kertoi ilouutisia Instagram-tilillään.

Näyttelijäpariskunta Tuuli Mattilan ja Lauri Nurksen lapsi on syntynyt. Mattila julkaisi lauantai-iltana kuvan vastasyntyneestä vauvasta päiväunillaan.

– Matka tähän hetkeen on tuntunut pitkältä ja herättänyt tunteita laidasta laitaan. Tällä hetkellä päällimmäisenä on valtava rakkauden tunne tuota pientä tuhisijaa kohtaan. Otetaan hetki kerrallaan ja ihmetellään kakan väriä, Mattila kirjoittaa Instagram-julkaisussaan.

Nimekäs joukko suomalaisia julkkiksia riensi onnittelemaan Mattilaa perheenlisäyksen johdosta.

– Valtavasti onnea koko perheelle, juontaja Marja Hintikka kirjoittaa.

– Onnea niin paljon ihanaa!!! riemuitsee juontaja ja näyttelijä Susanna Laine.

– Oooh onnea koko perheelle! Upeaa! juontaja Ilkka ”Ile” Uusivuori hehkuttaa.

Onnittelunsa ovat ilmaisseet myös Mattilan Salatut elämät -kollegat Hanna Kinnunen ja Inna Tähkänen sekä näyttelijät Laura Malmivaara, Hannele Lauri, Helmi-Leena Nummela, Satu Silvo, Peter Franzen ja ohjaaja Zaida Bergroth.

Mattila ja Nurkse kertoivat tammikuussa odottavansa perheenlisäystä. Tuolloin Mattila oli raskausviikolla 21 ja laskettu aika oli toukokuun lopussa. Kihloihin pariskunta meni kuukautta aiemmin joulukuussa.

Mattila kertoi maaliskuussa Me Naisille, ettei pariskunta aio paljastaa lapsen sukupuolta tai julkaista hänestä tunnistettavia kuvia somessa.

– Voihan olla, että sitten ei kuitenkaan millään malta olla postaamatta koko ajan kuvia, kun vauva on niin ihana. Tämä lapsi on hyvin toivottu. Olemme saaneet olla niin pitkään Laurin kanssa kaksin ja reissata ja kokea, että tämä uusi ihminen on hyvin tervetullut, Mattila kertoi Me Naisille.

Uusien vanhempien tavoitteena on Mattilan mukaan tasavertainen vanhemmuus, jossa molemmat ovat yhtä paljon läsnä lapsen elämässä.

– Lapsen synnyttyä pitää totta kai järjestää aikaa sekä parisuhteelle että omille jutuille eri tavalla kuin ennen. Toivon silti, että minulla on elämässäni jatkossakin muutakin kuin äitiys eikä identiteettini perustu vain sille.

Tuuli Mattila on näytellyt Salatut elämät -sarjassa Susu Honkasta vuodesta 2020. Hän on myös tuttu sarjoista Sorjonen ja Presidentti. Lauri Nurksen tunnetuimmat ohjaukset ovat elokuvat Sooloilua ja Veijarit. Hän on myös näytellyt muun muassa Pahat pojat -elokuvassa.