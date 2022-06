Oopperalaulaja Mika Pohjosen talo tuhoutui tulipalossa vuosi sitten – muuttaa vihdoin takaisin kotiinsa: tämän hän aikoo tehdä ensimmäiseksi

Tulipalossa pahoin vaurioituneen omakotitalon remontti on etenemässä kohti loppusuoraa, mutta muuttopäivä ei ole vielä selvillä.

Oopperalaulaja Mika Pohjosella on iloisia uutisia. Hän pääsee vihdoin muuttamaan takaisin 1980-luvulla rakennettuun yksikerroksiseen omakotitaloonsa Lahdessa.

Viime vuoden maaliskuussa 2021 tenori Mika Pohjosen koti syttyi tuleen. Palo sai alkunsa autotallin ja katon reunasta sähkökeskuksen välittömästä läheisyydestä. Siitä lähtien oopperalaulaja on asunut sijaisasunnossa Lahdessa.

– Talo alkaa valmistumaan pikku hiljaa, Pohjonen kertoi Taidekeskus Salmelan avajaisissa lauantaina 11. kesäkuuta Mäntyharjulla.

Pohjonen esiintyi Salmelan juhlakonsertissa Helsingin poliisisoittokunnan kanssa. Soittokunnan johtajana oli ylikapellimestari Sami Ruusuvuori.

Muuttopäivää Pohjonen ei vielä tiennyt.

– Kesä-heinäkuussa remontti rupeaa olemaan loppusuoralla. Se on sama talo, mutta on rakennettu täysin uudelleen perustuksia myöten sisärunkoa lukuun ottamatta.

Taloa ei voinut kuivattaa, sillä kaikki lattiarakenteet olivat täynnä vettä.

– Se on isomman luennon paikka, miksi talo rakennettiin uudelleen, mutta siksi että se paloi.

– Asiat ovat niin kuin ne on. Kun talo rakennetaan uudelleen, se rakennetaan uudelleen ja kun se on valmis, muutetaan sisään. Ei sitä tarvitse problematisoida.

Oopperalaulaja Mika Pohjonen esiintyi Taidekeskus Salmelassa Mäntyharjulla Helsingin poliisisoittokunnan kanssa.

Sijaiskoti ei ole tuntunut oikealta kodilta. Olosuhteet ovat olleet ihan hyvät, mutta Pohjosen mukaan sijaisasuntoon ei kotiudu.

– Kyllä koti on koti. Sijaisasunto on myös ollut omakotitalo. Ei voi olettaa, että asuisi kerrostalossa, kun meitä on useampi henkilö. Täytyy olla sellainen koti mihin mahtuu.

Vakuutusyhtiö korvaa remontin. Remontti on pysynyt aikataulussa, vaikka jo viime kesästä lähtien on ollut hankala saada rakennustarvikkeita. Se on ollut positiivinen yllätys.

– En ole suunnitellut, mitä teen, kun pääsen takaisin oman kotiin. Todennäköisesti laitan saunan päälle. Se on ehkä suojautumiskeino tuollaisessa tilanteessa, ettei lähde rakentelemaan mitään ennakkokuvitelmia.

Viime viikkoina Mika Pohjonen on käynyt katsomassa remonttia useamman kerran viikossa, koska remontin loppusuoralla talossa tapahtuu nyt paljon. Talvella ei tullut käytyä.

Mika Pohjonen on Kansallisoopperan solisti. Lisäksi hän on autoalan yrittäjä. Loppukesä menee omassa autoliikkeessä. Pohjosella on Lahdessa matkailuautoliike, matkailu-autovuokraamo ja karavaanikauppa. Kesä menee pitkälle asiakkaiden parissa. Joitakin konsertteja on vielä.

– Minulla on kymmenen ihmistä työssä, ja pyöritän karavaanialan yritystä. Siinä suurin osa päivistäni menee kesällä. Olen vuodesta 2011 vuokrannut matkailuautoja. Niille olisi kysyntää enemmänkin, mutta tehtaalta ei ole saatavuutta.

– Kesä on sitä aikaa, kun ihmiset liikkuvat. Kesä ei ole minulle laiturin nokassa istumista.

Musiikkipuolella on ollut hieman rauhallisempaa. Oopperakausi Kansallisoopperassa loppui kuun vaihteessa.