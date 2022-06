Tv:stä tuttu suomalainen rekkakuski Atlas, 37, paljastaa, millaista rekkakuskin elämä Amerikassa oikeasti on – työssä tapahtui huolestuttava käänne

Yhdysvalloissa rekkaa ajava Atlas viihtyi Rahdinmetsästäjien tosi-tv-tähtenä. Nykyiset polttoainehinnat huolettavat kuljetusalan yrittäjää.

Valtateiden vapauden huumaa ja komeita maisemia. Sitä on tarjonnut Ylen tosi-tv-sarja Rahdinmetsästäjät, joka seuraa suomalaisia, jotka ajavat rekkaa ympäri Yhdysvaltoja. Sarjan fanien suosikiksi on noussut varsinkin rento ja seikkailuhenkinen parivaljakko Atlas ja Juha.

Atlas Agali, 37, kertoo puhelimitse kodistaan Floridan Palm Beachilta, että hänelle ja Juhalle ei ole koskaan tullut pitkillä ajomatkoilla riitaa tai kähinää. He ovat ystäviä kymmenen vuoden takaa.

– Juhan kanssa on aivan mahtavaa lähteä reissuun ja seikkailemaan. Ei ole koskaan ollut sellaista, että jompikumpi ärsyyntyisi jostakin jutusta. Meidän ystävyys pelaa todella hyvin ja meillä on suuri kunnioitus toisiamme kohtaan, Atlas kertoo.

Ilta-Sanomien Tv-lehti kirjoitti, että Atlas on kuin syntynyt tosi-tv-tähdeksi. Voisiko Atlas lähteä mukaan johonkin toiseenkin tosi-tv-sarjaan, jos pyydettäisiin?

– Jos tulee tarjouksia, niin ehdottomasti!

Atlas on Iranin kurdi. Hän tuli perheineen Suomeen 10-vuotiaana ja on kasvanut Turussa. Siellä hän kävi koulut ja kirjoitti ylioppilaaksi ennen armeijaan menoa. Vanhemmat ja sisarukset asuvat edelleen Turussa.

Atlas kuvailee olleensa hyvin energinen lapsi ja nuori, joka halusi itselleen parempia mahdollisuuksia kuin mitä Iranissa olisi ollut tarjolla. Hän halusi hyvän koulutuksen, ja hän urheili paljon.

– Suomi oli oikein hyvä ja turvallinen. Opiskelumahdollisuuksien puolesta Suomi on ihan ykkösmaa, Atlas sanoo.

Amerikkaan Atlaksen houkutteli seikkailunhalu. Hän on asettunut Floridan Palm Beachille, jossa on suuri suomalaisten yhteisö. Siellä asuu myös Atlaksen paras ystävä, joka alun perin houkutteli Atlaksen muuttamaan sinne.

– Kun oli jo ennestään tuttuja täällä, niin tänne oli helppo muuttaa, Atlas sanoo.

Atlas oli tehnyt kokin töitä Suomessa, ja hän aloitti työnsä Floridassa ravintolakeittiöissä. Nyt hän on ajanut rekkaa kahdeksan vuotta.

Idea rekkakuskiksi alkamisesta tuli ystävältä, joka kertoi rekkafirman omistavasta tutusta.

– Hän sanoi, että tiesitkö, että rekkaa ajamalla pärjäisi paljon paremmin kuin kokkihommilla. Tykkään olla vapaa, ja haluan liikkua ja matkustelen niin paljon kuin voin. Ei minua saa yhdessä paikassa pysymään paikallaan.

Atlas oli firmassa kuskina seitsemän kuukautta. Sen jälkeen hän osti oman rekan ja perusti firman.

Kun Rahdinmetsästäjät alkoi pyöriä tv:ssä, Atlakselle alkoi tulla kyselyjä Suomesta, että kuinka Amerikkaan pääsisi ajamaan rekkaa.

Atlas muistuttaa, että se ei ole ihan yksinkertaista. Yhdysvaltoihin tarvitsee oleskeluluvan, jota ei noin vain saa. Itse Atlas sai oleskeluluvan green card -arvonnassa. Ja englantia pitää osata kunnolla.

– Ei se helppoa ole, mutta ei mahdotontakaan, Atlas sanoo.

Rahdinmetsästäjissä seurataan viittä eri suomalaista porukkaa Yhdysvaltojen valtateillä.

Atlaksen mielestä tv-sarjassa mukana oleminen oli mielenkiintoinen kokemus. Heillä oli rekkaan asennettu päiväkamera, jonka he laittoivat Juhan kanssa päälle silloin kun tuntui, että on jotain juteltavaa. Kahden viikon ajan rekan perässä seurasi kuvaaja ja kuski matkailuautolla.

Atlas kertoo saaneensa paljon palautetta ohjelmasta.

– Ihmiset ovat tykänneet ja kehuneet, että sinua ja Juhaa on ollut todella mielenkiintoista seurata. Että jatkakaa vaan pojat samalla asenteella eteenpäin, tällaista palautetta on tullut, Atlas sanoo ja naurahtaa.

Atlaksen mielestä hienoimmat maisemat löytyvät Yhdysvaltojen länsipuolelta: Kalifornia, Oregon, Montana, Utah, Colorado, Nevada.

– Ne ovat vuoristoista mutta samalla melko aavikkoista aluetta. Siellä on niin erilaista ajaa kuin täällä idässä. Jos Floridasta lähtee ajamaan New Yorkiin, se on vaan tylsää. Tuolla jossain Massachusettsissa kun ajaa, niin tuntuu kuin ajelisi Turun seudulla.

Atlas ja Juha ajelivat ensimmäisessä jaksossa komeita, mutta kiemuraisia vuoristoteitä Utahissa. – Olihan se vähän jännää, mutta ei pelottanut, Atlas sanoo.

Rekkamiehen työ ei ole kuitenkaan huviajelua.

– Kyllä meidän täytyy rahan perässä juosta ja saada parhaimmat lastit.

Atlas löytää rahdit netistä sovelluksen kautta. Hän on asiakkaana sovelluksessa, joka yhdistää rahdintarjoajat ja kuljetusfirmat. Parhaat menevät nopeasti, joten hereillä pitää olla koko ajan.

Yhdysvalloissa tällä hetkellä puhuttavin aihe on inflaatio ja varsinkin polttoaineen hinnan roima nousu. Samalla pandemia-aikana alkaneet maailmanlaajuiset toimitusketjujen ongelmat näkyvät edelleen siinä, että satamista ei tule paljon lasteja.

– Tämä on aivan naurettava tilanne! Atlas puuskahtaa.

– Dieselin hinta on ainakin tuplaantunut ja samalla rahtien hinta ei ole muuttunut, ne ovat ehkä jopa laskeneet. Eli me saadaan nyt turpaan kahdesta suunnasta.

Rekkayrittäjälle nykyiset polttoainekustannukset ovat kova paikka, joka pistää miettimään yrityksen tulevaisuutta. Toistaiseksi Atlas kertoo pärjäävänsä, mutta tulevaisuus huolettaa.

– Tämä on todella huonoa aikaa. Monet eivät pärjää enää. Jos tämä jatkuu näin, niin sitten täytyy pistää rekat jäätymään, Atlas sanoo.

– Rekkakuski on yksi tärkeimmistä ammateista Amerikassa. Ilman rekkakuskeja kaikki pysähtyisi täällä.

Yhdysvalloissa tiet ovat kuin luotuja rekkakuskeille, Atlas kehuu. Puolen tunnin välein on pysähtymispaikkoja, joissa pääsee tankkaamaan, syömään ja suihkuun.

Aina rekan ajaminen ei ole silkkaa vapauden huumaa. Yhdysvalloissa ajomatkat ovat pitkiä. Ruuhkat voivat olla pahoja. Rekka voi hajota tien päälle.

– Onhan se raskasta, jos on suoraan putkeen vaikka kuukauden reissussa. Itse otan vähän löysemmin, mutta on niitäkin kuskeja, jotka ovat montakin kuukautta tien päällä.

Atlaksella ei ole vaimoa tai lapsia. Poikamiehen elämä helpottaa rekkakuskin ammatissa.

– En välttämättä suosittelisi tätä työtä perheelliselle. Minä en voisi jättää vaimoa ja lapsia kuukaudeksi.

