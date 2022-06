Johnny Deppin asianajaja ottaa kantaa pitkään velloneisiin romanssihuhuihin – täräytti ilmoille tulisen kommentin

Näyttelijä Johnny Deppin ja tämän asianajajan Camille Vasquezin lämpimät välit saivat ihmiset spekuloimaan mahdollisesta romanssista. Nyt Vasquez on kertonut suoran mielipiteensä asiasta.

Asianajaja Camille Vasquez on ottanut kantaa hänen ja näyttelijä Johnny Deppin välillä velloneisiin romanssihuhuihin, kertoo People-lehti.

Vasquez toimi Deppin asianajajana tämän ja ex-vaimo Amber Heardin välisessä oikeustaistelussa. Näyttelijää hanakasti puolustaneen asianajajan ja Deppin läheisiltä näyttäneet välit aiheuttivat oikeudenkäynnin aikana spekulaatioita kaksikon välisestä suhteesta.

Vasquez tyrmää romanssihuhut kutsumalla niitä ’seksistisiksi’ ja ’epäeettisiksi’.

– Välitän syvästi asiakkaistani ja olemme selkeästi tulleet läheisiksi, Vasquez sanoo lehdelle.

– Mutta kun sanon me, tarkoitan koko tiimiä ja se tietysti sisältää myös Johnnyn.

Camille Vasquezin ja Johnny Deppin välit vaikuttivat poikkeuksellisen lämpimiltä suuren oikeustaistelun aikana.

Asianajaja toteaa myös olevansa pettynyt siihen, että hänen ja Deppin välisen kanssakäymisen on vihjailtu olleen millään tavalla epäammattimaista.

– Kai se on välttämätöntä, kun olet nainen, joka tekee vain työtään.

Vasquez kertoo myös olevansa muutenkin halaileva ihminen, joten ei ole ihme, että hän on myös halannut Deppiä oikeudenkäynnin aikana.

– Hän taisteli elämästään ja se särki sydämeni nähdä, kuinka hän joutui joka päivä istumaan siellä ja kuuntelemassa häntä kohtaan esitettyjä hirveitä syytöksiä.

Vasquez halusikin asianajajana tarjota lohtua asiakkaalleen.

– Oli se sitten kädestä pitäminen tai sen kertominen, että olimme siellä häntä varten ja aioimme taistella hänen puolestaan, koska hän ansaitsi sen.

Hän lisää vielä olevansa onnellisesti parisuhteessa kumppaninsa kanssa, eikä hän muutenkaan tapailisi asiakkaita.

Camille Vasquez sai oikeustaistelun aikana paljon ihailua osakseen.

Oikeustaistelu Deppin ja Heardin välillä nosti Camille Vasquezin suureen suosioon. Erityisesti Deppin fanien keskuudessa asianajaja keräsi nopeasti hurjasti ihailua.

Vasquez työskentelee Brown Rudnick -lakitoimistossa. Hän on valmistunut Etelä-Kalifornian yliopistosta vuonna 2006 sekä Southwesternin oikeustieteellisestä oppilaitoksesta vuonna 2010.

Hänelle on myös myönnetty viime vuonna Best Lawyers -yhteisön One to Watch -titteli. Se myönnetään asianajajille, jotka ovat tavallista varhaisemmassa vaiheessa uraansa kyenneet edistämään ammatillista osaamistaan merkittävästi.